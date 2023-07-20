筑地场外市场：客流如织，盛况重来

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位于东京都中央区的原筑地市场搬迁至江东区的丰洲之后，筑地场外市场的去向一度为人们所担心。新冠防疫入境限制措施放宽后，以访日游客为主，前来品尝海鲜的人们连日来将这里挤得水泄不通，甚至比场内市场搬迁前更加热闹。本文为您介绍名店的口味以及新推出的人气商品。

游客数量超过新冠疫情之前，筑地名产热卖

谈到游客人数，筑地场外市场综合问讯处“Plat筑地”的工作人员有喜有忧，“到2022年秋天为止，有时候一天只来几个人，最近每天都有三四百人，我们都要忙不过来了！”

新冠疫情告一段落之后，以访日外国游客为主，客流逐渐恢复。Plat筑地的工作人员介绍说：“疫情流行时想来却来不了，现在游客人数反弹，再加上社交网络的深入影响，热议的门店前聚集的游客比新冠疫情前更多。”



休息日，筑地场外市场的波除街熙熙攘攘。摄于筑地鱼河岸的联络通道（图片：笔者）



位于波除街边的“Plat筑地”

问讯处前的煎鸡蛋卷店“山长”连日来一直排长队。山长店是1949年开业的老字号，十几年前发明了将煎鸡蛋穿成串儿的“串玉”。因为游客吃起来很方便，所以作为筑地名产广为人知。

从发售以来一直是一串100日元的价格，但由于受到禽流感的影响，鸡蛋的价格飙升，店家表示“卖得越好越赔钱”，今年开始已经上涨到150日元。他们虽然做好了人气下跌的思想准备，但“由于游客激增，这种担心已经飞到九霄云外了”。店前排起的队伍一天比一天长，据说现在每天都能卖掉2000串。



山长店前总是排起长龙，正出神地看着店家制作煎鸡蛋卷，就轮到自己了



甜度适中的“串玉”，可以当作享受海鲜之后的甜点，非常有人气

搬迁丰洲和新冠疫情的双重打击

被称作“场内”的原筑地市场由于设施老旧，做出搬迁至丰洲的决定之后，筑地场外市场一边对外宣称“场外市场不会搬迁”，一边继续营业。

原筑地市场的前身、日本桥鱼河岸在关东大地震（1923年）中受到毁灭性的打击，后来在筑地的海军用地开始临时营业。1935年（昭和10年）增加了蔬果部后，在东京都中央批发市场筑地本场正式营业。东北侧曾是筑地本愿寺的墓地，这里也因为地震的影响而搬迁，因此在其旧址上，水产商、烹调用具店以及为市场相关人员提供的饮食店鳞次栉比。也就是说，筑地场外市场是一条自然形成的商店街。

与需要入场许可证的场内市场不同，因为是商店街，任何人都可以自由地来此购物。这里不仅集中了全日本新鲜的鱼贝类，还能买到专业人员使用的烹调用具和干货，所以也深受普通游客的好评。特别是在年末，为了准备过新年的物品，这里更是拥挤不堪。从上世纪80年代开始，随着“寿司热”的兴起，筑地的名字在世界范围内传播开来，国外游客也蜂拥而至。



新大桥大道上的“门迹街”，因筑地本愿寺曾被称为“筑地门迹”而得名。右边是因牛杂盖饭而闻名的“狐狸屋”

场内市场在2018年10月搬迁至丰洲。当然人们会担心“这里是否会失去活力”，但商店街切实开展宣传活动，而且为了让中央区继续保持繁荣，还开设了商业设施“筑地鱼河岸”，有丰洲市场的中间商等大约60家店铺入住。想买高级鱼或时令鱼贝类的普通顾客自不必说，专业厨师也经常来此购物，因为这里“比丰洲还近，很方便”。另外，很多外国游客在银座观光和观看歌舞伎座表演等行程中也安排了到访此处，他们也为这里保持繁荣做出了贡献。

但是，由于新冠疫情的影响，游客锐减。这里的店铺被迫缩短营业时间，有的只有周末营业，近500家店铺的营业额无一不大幅下降。据NPO法人筑地美食街建设协议会介绍，也有不少店铺被迫停业。



筑地鱼河岸连接着面向晴海街的小田原桥栋与波除街沿街的海幸桥栋



从海幸桥栋的屋顶可以看到原筑地市场的旧址

场外市场到访者不断增加，饭团店前也排起长龙

筑地场外市场重现生机是在去年秋天入境政策放宽之后。日元贬值也起到推波助澜的作用，以翘首等待赴日机会的回头客为主，人们根据在社交网站上获得的信息，一个接一个地寻访喜欢的店铺。市场在年末挂出了“客满致谢”的牌子，原筑地市场搬迁前的繁华景象重现。场外市场相关人员都放下心来。

往年原筑地市场和丰洲市场的新年首次拍卖结束后不久，场外市场的拥挤人流暂时会出现缓解的迹象，但今年则呈现出完全相反的势头。游客反而逐渐持续增加，进入4月之后，比场内市场搬迁之前更加拥挤了。



场外市场的筑地中街也人山人海，十分拥挤

像山长这样的老字号人气店铺也呈现出空前的盛况。门迹街上以牛杂盖饭为招牌的“狐狸屋”，以及拉面名店“若叶”等，以前几乎都是市场相关人员和周边的公司职员前来就餐，但现在外国游客明显增多了。这恐怕也是社交网络口口相传带来的推广效果吧。

波除街的饭团店“丸丰”也是从早上开始就挤满了附近公司的职员，游客也开始排队，等上半小时是司空见惯的事。塞满馅料的大号饭团有40多种，最受欢迎的是肉质肥美的“鲑鱼腩饭团”。作为便利店里的必备饭团，鲑鱼腩饭团在访日游客中收获了很多拥趸者，据说饭团一天能卖1000个，金枪鱼紫菜卷之类的紫菜寿司卷也能卖出300个。



丸丰早5点开始营业，一大早门前就排起长队



最有人气的鲑鱼腩饭团，经常是上午就销售一空

一枚500日元硬币即可买到高级鱼贝类刺身

在吸引游客方面，少量刺身和海鲜双拼盖饭的提供起到了不小的作用。场外市场里的中间商等加盟店原本是以专业人士为售卖对象的，但由于新冠疫情的影响，餐厅的订单锐减，于是他们比以往更专注于为普通消费者提供服务。最近日本游的人气也很高涨，受此影响，越来越多的店铺开始给游客提供轻松品尝食品的服务。

齐藤水产店每天都会陈列黑金枪鱼、赤鲑、红金眼鲷、海胆、毛蟹等高级鱼贝类，他们经营面向寿司店和餐厅的“上等鲜鱼”，绝对是以专业餐厅为对象的店。最近，这家店里一股脑地摆上了好多种面向普通顾客的鱼贝类刺身小碟，在店前就可以蘸点酱油和芥末品尝，来访的游客络绎不绝。

齐藤水产的社长说：“好容易来到日本，希望让大家一点点地品尝日本产的美味海鲜。”也有一碟500日元的特惠品，可以品尝到黑金枪鱼、加吉鱼、章红鱼刺身，外国游客一边与同伴分享，一边尽情品尝着多种海鲜。



齐藤水产店里摆着高级海鲜。因为是中午时间来访，所以热销的金枪鱼所剩无几



金枪鱼腩、鲷鱼等高级刺身，一碟只要500日元

在筑地鱼河岸，小份海鲜盖饭也非常受欢迎。一家名为“AEYA”的海鲜店在丰洲经营自己挑选的鱼类，除了销售500日元一碟、盛满高级鱼贝的寿司和刺身之外，周末还会提供高级海鲜双拼盖饭。

除黑金枪鱼、海胆、加吉鱼之外，煮星鳗和小鳍这些江户前寿司的材料也放在醋饭上制成寿司，丝毫不逊于高级寿司店的菜品，吸引着不少日本国内的回头客。



曾在原筑地市场负责金枪鱼拍卖的工作人员经常在丰洲的鲜鱼店AEYA进货



一枚500日元硬币一个的特惠寿司，将金枪鱼腩、海胆等高级材料放在赤醋米饭上



半号海胆盖饭和金枪鱼紫菜盖饭，随做随卖

水果也有助于提高人气，打造边走边吃的街区

筑地场外市场的魅力不仅仅在于海鲜。日本的蔬果在国外的人气也急速上升。新年过后，在筑地场外市场，来购买应季草莓套盒的外国人引人注目。“在筑地买水果？”乍一听可能会感到纳闷儿，其实老筑地市场和丰洲市场都设置了蔬果部，汇集了来自全国的新鲜蔬菜和水果。

山庄商店从丰洲采购草莓，4月中旬推出了佐贺县唐津产的品牌草莓“雪兔”。草莓呈白色，仿佛涂上了一层炼乳，酸度适中，香味浓郁，在外国游客中也很畅销。为了让顾客能当场品尝，这家店还摆出分成小份的草莓以及切开的甜瓜，很受欢迎。



高档草莓“雪兔”外观奇特，外国游客也兴趣盎然



分成小份出售的水果特别受孩子们的欢迎

另外，在齐藤水产近旁的西京酱腌鱼店和鱼肉熟食专卖店“味之滨藤筑地本店”还能吃到炸鱼糕（萨摩炸鱼饼），也是超有人气。其中放了足量玉米粒的“炸玉米”颇受好评，经常能看到人们单手拿着手机，一边拍照一边享用的情景。精肉店“富士火腿商会”提供当场烧烤的黑毛和牛。店员称，“一整天都烟火不断呢”，可见顾客的订单每天都纷至沓来。

以前购物和就餐的店是更明确地区分开的，游客一般是先逛店寻找食材和礼物，然后再去吃寿司或海鲜盖饭。但经过新冠疫情，这里逐渐变成了能够“慢慢品尝美食”的街市。把刺身和熟食当小吃，用饭团和海鲜盖饭填饱肚子，最后来份“串玉”或水果，是否也算充分领略筑地场外市场的魅力了呢？

场外市场呈现出前所未有的繁荣景象，NPO法人筑地美食街建设协议会的负责人表示：“关于拥挤的道路以及垃圾问题等，我们会与相关机构探讨对策，力图让游客安心而且心情愉快地享受筑地的乐趣。”



在味之滨藤店，除了炸玉米，炸金枪鱼肉饼和炸鲑鱼等也很受欢迎



在富士火腿商会，如果购买店前陈列的黑毛和牛，可以当场给顾客烧烤

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图片：nippon.com 日本网 编辑部

标题图片：齐藤水产店前摆放的刺身小碟、海胆及生牡蛎

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