世界遗产 京都下鸭神社：在古老森林中镇守一方平安
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古老神社中的夏日庆典——葵祭
葵祭与祇园祭、时代祭并称“京都三大祭”，其正式名称为“贺茂祭”，是下鸭神社和上贺茂神社（京都市北区）每年例行举办的庆典活动。葵祭已有约1500年的历史，自平安时代起，天皇每年都会派遣勅使出席庆典，因此其规格提升为“勅祭”。在每年5月15日举行的游行仪式“路头之仪”中，以庆典的女主人公“斋王代”为首，由500人组成的游行队伍身着宫廷服饰缓缓行进，这番景象宛如一幅平安时代的画卷。
下鸭神社与上贺茂神社合称“贺茂社”，是古代豪族贺茂氏的氏族神社，坐落在这个家族生活的鸭川流域。位于下游的下鸭神社供奉着贺茂氏的宗神，因此其正式名称为“贺茂御祖神社”。
据神社社传记载，下鸭神社的创建可追溯到公元前。在神社内部的原始森林“糺之森”中，曾出土过绳文时代的祭祀场遗址，可见自上古时代起，这里便是神圣之地。神社全域被列为日本文化遗产，1994年作为古都京都的文化遗产，入选联合国教科文组织世界文化遗产名录。
下鸭神社是京都最古老的神社之一，向这里的神明祈愿非常灵验，里面的很多地方也值得一看。相传主祭神贺茂建角身命曾化身为八咫乌，在第一代天皇神武天皇远征大和（今奈良县）时为其引路。因此，下鸭神社以祈求消灾辟邪和出行安全灵验而闻名。此外，下鸭神社还供奉着贺茂建角身命的女儿玉依媛命，她是上贺茂神社的主祭神贺茂别雷大神的母亲，被视为保佑安产和育儿的神明。
供奉着两尊神明的本殿共有东西两栋建筑，均被认定为“国宝”。扁柏树皮屋顶采用日本神社传统的建筑形式“流造”，正面向前方延伸，形成优美的弧线，这种建筑形式一直传承至今。本殿一般不对外开放，只能在7-9月的“本殿及大炊殿特别开放”等活动时前来参观。
包括本殿在内，神社建筑群美观独特，楼门、舞殿等共53座建筑入选日本重要文化遗产。部分神殿的支撑结构十分独特，没有将柱子埋入地下，而是架在石质基座之上。据说这样设计是为了便于拆卸，因为神社每隔21年举行一次“式年迁宫”仪式，对建筑进行修缮，这一传统已经延续了上千年。
神社全域占地面积达12.4万平方米，供奉着各方神明的摄社和末社(*1)散布其间。院内有神树、圣水和灵验的护身符，游客可以在各能量场之间漫步游览。
言社
本殿前的7座“言社”中供奉着十二生肖守护神。祈愿时，需在与自己的生年相对应的神社前双掌合十。
这7座神社的主祭神是日本开国神话中的大国主命及其化身，他们的名称各不相同，有着不同的功德和护佑作用，分别担任一到两个生肖的守护神。
授与所
中门左侧是神社内最大的授与所（购买护身符的地方——译注），在这里可以买到各种各样的护身符。其中，“蕾丝护身符”和“媛守”（女性的护身符）很受女性欢迎。蕾丝护身符绣有银线刺绣，可以带来幸运；媛守则使用绉纱制作而成，保佑人们实现心愿。而男性的护身符“彦守”则用时尚的牛仔布料制成，备受好评。
井上社
位于中门东侧的井上社供奉着消灾避祸的神明。相传在7月的土用丑日(*2)，将脚浸泡在“御手洗池”中，可以免受传染病侵袭。每年这个时候会举办“御手洗祭”，池中挤满赤足入水的参拜者。担任权祢宜（神职的一种——译注）的大塚建议道：“这是斋王代在葵祭前洗手净身消除不详的地方。在参拜本殿之前，可以先到这里来。”
日式糕点中的经典款“御手洗团子”（川成串儿的烤糯米团——译注）就起源于下鸭神社，据说最初是模仿御手洗池底部冒出的气泡制作而成的。各位一定要在这里品尝最为正宗的“御手洗团子”。
相生社
楼门旁的末社相生社中供奉着祈求姻缘、保佑安产育儿和家庭和睦的神明。两棵树干相互缠绕的“连理贤木”是祈求恋爱成功的神树，也是很有人气的能量场。
河合神社
河合神社是最南端的摄社，这里供奉着神武天皇的母亲。相传，这位女神美丽如玉，被奉为保佑容颜美丽、安产育儿和姻缘美满的女性守护神。
神社中摆放着手持镜形状的绘马，名为“镜绘马”。在正面化上自己理想的妆容，背面写下愿望，就可以得到美丽的面孔了。在这里还能买到供奉给神的大米，与普通大米一起煮后食用，说不定身心都会变得更美好呢。
糺之森
糺之森覆盖了神社的大部分区域，是一个巨大的能量场。林中保存着大量与绳文时代相同的植被类型，如榉树、朴树等榆科乔木，其中还有树龄高达600年的巨树。此外，这里还栖息着野鸭等野鸟及濒危甲虫等昆虫。
糺之森自古以来便为文人墨客所喜爱。《源氏物语》中描写了主人公光源氏蒙冤离开京都时吟诗的场景，将辨明是非的希望寄予糺之森的神明——“一任神明判是非”。镰仓时代，河合神社的祢宜之子、《方丈记》的作者鸭长明也曾在歌中盛赞流经森林的“蝉之溪”的清澈水流。自古以来，神明栖息的这片神秘森林便备受人们喜爱，即使到了现代，依然为人们带来慰藉和灵感。
茶歇处“Saruya”
在神社内漫步时若想稍事休息，不妨去茶店“Saruya”坐坐。在这里可以一边欣赏四季风景，一边喝茶并品尝美味的茶点。
“申饼”是下鸭神社著名的特产，颜色酷似黎明时分天边瞬间闪现的淡淡的橘红色，味道甜而不腻，恰到好处。内馅由下鸭神社过去的领地丹波地区种植的红豆“丹波大纳言”制成。外皮的颜色则由煮红豆的水染成。据说，直至近世(*3)，这种甜点都用作葵祭前一日，即申日招待天皇勅使的点心。
“豆茶”口感清爽，由丹波产黑豆泡制而成，过去是供神社祭司饮用的茶，被认为是一种良药。适合在漫步游览中歇脚时饮用，可以帮助人们调整身心状态。
下鸭神社
- 地址：京都府京都市左京区下鸭泉川町59
- 参观时间：上午6:30-下午5:00（特别参观时间为上午10:00-下午4:00） 茶歇处“Saruya”：上午10:00-下午4:30
- 参观费：免费（大炊殿、御车舍、河合神社特别参观费共500日元）
- 交通：在JR京都站搭乘开往“西贺茂车库前”方向的京都市公交，在下鸭神社站下车后步行即到
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