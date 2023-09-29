世界遗产 京都下鸭神社：在古老森林中镇守一方平安

Guideto Japan

下鸭神社坐落在京都市左京区，是京都市最古老的神社之一，院内生长着大片原始森林。这里以每年例行举办的丰富多彩的庆典活动及美丽的建筑群闻名，很多地方都值得一看。近年来又成为人气旺盛的能量场，可以向各方神灵祈福，求姻缘，祈祷消灾辟邪。

古老神社中的夏日庆典——葵祭

葵祭与祇园祭、时代祭并称“京都三大祭”，其正式名称为“贺茂祭”，是下鸭神社和上贺茂神社（京都市北区）每年例行举办的庆典活动。葵祭已有约1500年的历史，自平安时代起，天皇每年都会派遣勅使出席庆典，因此其规格提升为“勅祭”。在每年5月15日举行的游行仪式“路头之仪”中，以庆典的女主人公“斋王代”为首，由500人组成的游行队伍身着宫廷服饰缓缓行进，这番景象宛如一幅平安时代的画卷。



斋王是在贺茂社侍奉神明的皇女，现代由“斋王代”代为出席庆典



斋王代的头发及游行者的服装上点缀着由连香树的小枝条与双叶葵的叶子编成的饰品。举办“路头之仪”时，下鸭神社的参道及京都御所设有收费观众席

下鸭神社与上贺茂神社合称“贺茂社”，是古代豪族贺茂氏的氏族神社，坐落在这个家族生活的鸭川流域。位于下游的下鸭神社供奉着贺茂氏的宗神，因此其正式名称为“贺茂御祖神社”。

据神社社传记载，下鸭神社的创建可追溯到公元前。在神社内部的原始森林“糺之森”中，曾出土过绳文时代的祭祀场遗址，可见自上古时代起，这里便是神圣之地。神社全域被列为日本文化遗产，1994年作为古都京都的文化遗产，入选联合国教科文组织世界文化遗产名录。



下鸭神社坐落在鸭川与高野川交汇处鸭川三角洲对面的森林里。过了东侧的桥便是最近的车站出町柳站（图片：PIXTA）

下鸭神社是京都最古老的神社之一，向这里的神明祈愿非常灵验，里面的很多地方也值得一看。相传主祭神贺茂建角身命曾化身为八咫乌，在第一代天皇神武天皇远征大和（今奈良县）时为其引路。因此，下鸭神社以祈求消灾辟邪和出行安全灵验而闻名。此外，下鸭神社还供奉着贺茂建角身命的女儿玉依媛命，她是上贺茂神社的主祭神贺茂别雷大神的母亲，被视为保佑安产和育儿的神明。

供奉着两尊神明的本殿共有东西两栋建筑，均被认定为“国宝”。扁柏树皮屋顶采用日本神社传统的建筑形式“流造”，正面向前方延伸，形成优美的弧线，这种建筑形式一直传承至今。本殿一般不对外开放，只能在7-9月的“本殿及大炊殿特别开放”等活动时前来参观。



左侧是西本殿，右侧是东本殿（均为“国宝”）

包括本殿在内，神社建筑群美观独特，楼门、舞殿等共53座建筑入选日本重要文化遗产。部分神殿的支撑结构十分独特，没有将柱子埋入地下，而是架在石质基座之上。据说这样设计是为了便于拆卸，因为神社每隔21年举行一次“式年迁宫”仪式，对建筑进行修缮，这一传统已经延续了上千年。

神社全域占地面积达12.4万平方米，供奉着各方神明的摄社和末社(*1)散布其间。院内有神树、圣水和灵验的护身符，游客可以在各能量场之间漫步游览。



鲜艳的朱红色楼门（重要文化遗产），高13米

言社



言社（重要文化遗产）供奉着十二生肖守护神

本殿前的7座“言社”中供奉着十二生肖守护神。祈愿时，需在与自己的生年相对应的神社前双掌合十。

这7座神社的主祭神是日本开国神话中的大国主命及其化身，他们的名称各不相同，有着不同的功德和护佑作用，分别担任一到两个生肖的守护神。

授与所



每个“媛守”的图案各不相同

中门左侧是神社内最大的授与所（购买护身符的地方——译注），在这里可以买到各种各样的护身符。其中，“蕾丝护身符”和“媛守”（女性的护身符）很受女性欢迎。蕾丝护身符绣有银线刺绣，可以带来幸运；媛守则使用绉纱制作而成，保佑人们实现心愿。而男性的护身符“彦守”则用时尚的牛仔布料制成，备受好评。

井上社



位于正殿东侧的御手洗池，其标志为朱红色的拱桥（图片：PIXTA）

位于中门东侧的井上社供奉着消灾避祸的神明。相传在7月的土用丑日(*2)，将脚浸泡在“御手洗池”中，可以免受传染病侵袭。每年这个时候会举办“御手洗祭”，池中挤满赤足入水的参拜者。担任权祢宜（神职的一种——译注）的大塚建议道：“这是斋王代在葵祭前洗手净身消除不详的地方。在参拜本殿之前，可以先到这里来。”

日式糕点中的经典款“御手洗团子”（川成串儿的烤糯米团——译注）就起源于下鸭神社，据说最初是模仿御手洗池底部冒出的气泡制作而成的。各位一定要在这里品尝最为正宗的“御手洗团子”。



在御手洗授与所求到的“水神签”。上面印着下鸭神社的神纹双叶葵，浸入池水中则浮现出预测运势的文字，等待结果的过程既紧张也令人期待

相生社



相生社是求姻缘的神社。供奉用于祈愿的木牌“绘马”时，男女的仪式有所不同，请按照提示进行

楼门旁的末社相生社中供奉着祈求姻缘、保佑安产育儿和家庭和睦的神明。两棵树干相互缠绕的“连理贤木”是祈求恋爱成功的神树，也是很有人气的能量场。



护身符设计精美，很受欢迎。如印有《源氏物语》中和歌的“姻缘神签”，以双叶葵为主题设计的“葵绳”等等（图片：PIXTA）

河合神社



日本三大随笔集之一《方丈记》的作者鸭长明在这里度过童年时代

河合神社是最南端的摄社，这里供奉着神武天皇的母亲。相传，这位女神美丽如玉，被奉为保佑容颜美丽、安产育儿和姻缘美满的女性守护神。

神社中摆放着手持镜形状的绘马，名为“镜绘马”。在正面化上自己理想的妆容，背面写下愿望，就可以得到美丽的面孔了。在这里还能买到供奉给神的大米，与普通大米一起煮后食用，说不定身心都会变得更美好呢。



设有为镜绘马化妆的房间

糺之森



林中多为榆科落叶乔木，近年来受气候变化的影响，栎树等常绿树增加（图片：PIXTA）

糺之森覆盖了神社的大部分区域，是一个巨大的能量场。林中保存着大量与绳文时代相同的植被类型，如榉树、朴树等榆科乔木，其中还有树龄高达600年的巨树。此外，这里还栖息着野鸭等野鸟及濒危甲虫等昆虫。

糺之森自古以来便为文人墨客所喜爱。《源氏物语》中描写了主人公光源氏蒙冤离开京都时吟诗的场景，将辨明是非的希望寄予糺之森的神明——“一任神明判是非”。镰仓时代，河合神社的祢宜之子、《方丈记》的作者鸭长明也曾在歌中盛赞流经森林的“蝉之溪”的清澈水流。自古以来，神明栖息的这片神秘森林便备受人们喜爱，即使到了现代，依然为人们带来慰藉和灵感。



每年6月初举办“萤火茶会”，在小溪旁放飞600只萤火虫

茶歇处“Saruya”



申饼与和豆茶（温）。饮茶后，可以将茶壶中的黑豆倒入小碟，撒上盐后享用

在神社内漫步时若想稍事休息，不妨去茶店“Saruya”坐坐。在这里可以一边欣赏四季风景，一边喝茶并品尝美味的茶点。

“申饼”是下鸭神社著名的特产，颜色酷似黎明时分天边瞬间闪现的淡淡的橘红色，味道甜而不腻，恰到好处。内馅由下鸭神社过去的领地丹波地区种植的红豆“丹波大纳言”制成。外皮的颜色则由煮红豆的水染成。据说，直至近世(*3)，这种甜点都用作葵祭前一日，即申日招待天皇勅使的点心。

“豆茶”口感清爽，由丹波产黑豆泡制而成，过去是供神社祭司饮用的茶，被认为是一种良药。适合在漫步游览中歇脚时饮用，可以帮助人们调整身心状态。



申饼与和豆茶可以外带，是很好的伴手礼

下鸭神社

地址： 京都府京都市左京区下鸭泉川町59

京都府京都市左京区下鸭泉川町59 参观时间： 上午6:30-下午5:00（特别参观时间为上午10:00-下午4:00） 茶歇处“Saruya”：上午10:00-下午4:30

上午6:30-下午5:00（特别参观时间为上午10:00-下午4:00） 茶歇处“Saruya”：上午10:00-下午4:30 参观费： 免费（大炊殿、御车舍、河合神社特别参观费共500日元）

免费（大炊殿、御车舍、河合神社特别参观费共500日元） 交通： 在JR京都站搭乘开往“西贺茂车库前”方向的京都市公交，在下鸭神社站下车后步行即到

在JR京都站搭乘开往“西贺茂车库前”方向的京都市公交，在下鸭神社站下车后步行即到 谷歌地图

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