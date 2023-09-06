世界文化遗产“姬路城”——现存天守中规模最大的近代城郭杰作

Guideto Japan

有“日本第一名城”之称的姬路城（位于兵库县姬路市）是现存天守的高度之最，被指定为日本国宝。1993年，姬路城被列入日本首批世界文化遗产，至今已经30年了。本文将介绍这座被人们亲切地称为“白鹭城”的优美建筑群及天守内部的情况。

从JR姬路站的北出口（姬路城出口）一路向前延伸的主干道大手前通，尽头处巍峨耸立着日本国宝姬路城。

姬路城气势恢宏，让人觉得它近在咫尺，实则还有一段距离。从车站出口到姬路公园入口处的樱门桥大约1千米，步行需要15分钟左右。公园园区广阔，从入城口沿着曲折的城郭经过二之丸、本丸等，最后登上天守顶部，全程至少需要一个小时。



从姬路站观景台“Castle View”眺望姬路城。图中央的是大天守，其左侧是西小天守



越过樱门桥仰望姬路城。从这里到天守的直线距离还有约450米

“八方正面”“白鹭城”“不战不烧之城”

姬路城的大天守高31.5米，是日本现存12座建于江户时代以前的天守中规模最大的一座。大天守为五重七层结构，其中地下一层即“地階”暗藏在高高的天守台中。天守和天守台的总高度达46.3米，加上姬路城坐落在海拔45.6米的小高丘——姬山上，人们从远处便能欣赏到它壮丽的风姿。

姬路城的最大特点是连立式天守——东南方向的大天守与西小天守、乾（指西北方向）小天守、东小天守通过渡橹相连。4座天守均有多重飞檐，从不同的角度能够获得不同的观感，因此被称为“八方正面”。



天守朝向姬路站和大手前通的那一面。待走到近处，从天守南侧的备前丸仰望，更让人震撼。上图中，位于大天守左侧的是西小天守



若想让四座天守“同框”，姬路城西北方向的男山配水池公园是赏景的不二之选。上图中的三座小天守从左至右依次为东、乾、西



连接东小天守与乾小天守的“Ro之渡橹”走廊

姬路城整体外观呈纯白色，这源于日本传统的“白漆喰总涂笼造”工艺。白漆喰具有出色的防火性能，不仅被涂抹在姬路城的外墙上，还被填涂在顶瓦的缝隙中。因其飞檐华丽宛如展翅的白鹭，姬路城也被称为“白鹭城”。

姬路城还被称为“不战不烧之城”。现存城郭建成于江户时代初期，自那时起从未沦为战场，也没有遭受火灾或地震等重大灾害。幕末时期，姬路城曾受到官军包围并遭到炮击，不过当时的城主很快就拱手让出了城堡，使得姬路城化险为夷。在第二次世界大战期间，姬路市遭到空袭，市中心化为一片焦土，姬路城却奇迹般地幸存了下来。大量宝贵的建筑物得以保存至今，其中4座天守以及连接它们的4座渡橹共8座建筑被日本政府指定为国宝，列入重要文化遗产名录的建筑更达74座之多。



采用“白漆喰总涂笼造”工艺，连瓦片周围都以漆喰加固，这使整座城堡都闪耀着白色的光芒



通往二之丸的“菱之门”是姬路城最大的门，被列为日本国家重要文化遗产。大门上方装饰着黑漆和金属配件的格栅窗和火灯窗等造型美观，实则具备军事功能，供人抛掷石块或持枪向外突刺之用

被单独列入世界文化遗产的近代城郭杰作

姬路城的起源可以追溯到镰仓至南北朝时代的武将赤松则村在姬山筑造的军事要塞。其次子赤松贞范于1346年将它改建为城堡。

1467年，重振了赤松一族的赤松政则修筑了本丸等部分。此后，姬山城由赤松一族的小寺氏及其重臣黑田氏接管。16世纪中叶，黑田氏修建了真正的山城，但在1580年，黑田孝高（官兵卫，如水）将整座城献给了立志统治西国的羽柴（即丰臣，本文下同）秀吉。秀吉在城堡四周修筑了石垣，并增建了3层高的天守，将其发展成为近代城郭，并将城名由“姬山城”改为“姬路城”。



秀吉时期，黑田官兵卫修建的上山里下段石垣

将姬路城建成如今样貌的是池田辉政。他迎娶了德川家康的次女为继室，深得（德川家康的）信任。关原之战（1600年）后，他成为姬路藩主，次年便开始大规模改建。他位高权重，被称为“西国将军”。1609年，豪华绚烂的连立式天守阁建成。

池田辉政的孙辈池田光政继承了家督之位，但因年幼被转封至鸟取城。德川家的重臣本多忠政入主姬路城，并于1617年增建了三之丸和西之丸等。



本多兴建了西之丸，自此人们便可以从这里的庭院仰望优雅的天守了

1615年，在消灭丰臣势力的大坂冬之阵结束后，德川幕府立即制订了“一国一城令”，拆除了日本全国约400座城堡。此举旨在压制各藩的军事力量。同时期颁布的还有“武家诸法度”，其中甚至规定禁止建城，在修复居城时需要申报等。换言之，姬路城是在允许大规模建城的最后那段时期建成的，称其为现存近代城郭建筑的巅峰之作并不为过。

姬路城的文化价值得到了国际社会的认可，1993年被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。后来，二条城、首里城等也被认定为世界文化遗产的组成部分，但被单独列入名录的日本城郭仅姬路城一座。这也使得姬路城“日本第一名城”之称名副其实。



从城见台公园眺望姬路城。为纪念姬路城申遗成功，1994年姬路城选出了绝佳观景点“姬路城十景”。城见台公园就是其中之一

欣赏着石垣、门、狭间，一路登向天守

姬路城的远景就已足够壮美了，进入收费参观的城郭内部更是精彩纷呈。通往天守的小路呈螺旋状，两侧都是被称为“曲轮”的石垣和围墙等，这么设计的目的是延缓敌人的入侵节奏。

围墙上还有无数个圆形、三角形、四角形的孔洞。这些孔洞被称为“狭间”，用于放置铁炮以迎击敌人。姬路城的孔洞数量在全日本也是首屈一指的。



墙上开凿的狭间并非装饰，是具有实战功能的



通往天守的门和通道都很窄，这杜绝了同时涌入大批敌军的可能性。上图是重要文化遗产“二之门”

姬路城的石垣分别建造于羽柴秀吉、池田辉政和本多忠政时期，不同年代的石垣各具特色，值得仔细观察、玩味。其中，尤为著名的是“姥姥石”的传说。相传，在秀吉建造天守时，石材短缺导致工程停滞，于是他发布告示要求城下居民提供石料。一个贫穷的老妇人将自家的石臼送了过来，这让秀吉深受感动，将石臼嵌入最重要的天守高台中。这个故事迅速传开，而后普通民众纷纷加入捐赠的行列。

位于备前丸西侧的石垣建于池田辉政时期。石垣上部坡度比下部陡，犹如一把展开的扇子，被称为“扇之勾配”，从墙下仰望，给人难以翻越的感觉。因而被认为是“难攻不落之城”的象征之一。



左边是嵌有“姥姥石”的天守高台石垣，右边的土墙“油塀”据传是羽柴秀吉时期所建



石臼“姥姥石”据传是羽柴秀吉嵌入石垣的



阻挡敌军入侵的陡墙“扇之勾配”

天守内部也充满实战性设计，从顶层可俯瞰全城

天守内部的通道同样错综复杂，楼梯又陡又窄，很难被攻陷。窗边到处都设有用于投掷石块的孔洞和用于射箭的狭间，墙壁上满是收纳武器装备用的木桩。整体风格毫无风雅可言。

许多人误认为天守是城主的居所，实际上它只是战时防御的要塞。当时，姬路藩主的居所是三之丸和西之丸等的御殿，因此，看到简朴的天守内部时请不要感到失望。不过遗憾的是，三之丸等地的御殿群已经在明治时期被拆除了。



上中央带阶梯的台子是为方便人们从窗户抛掷石块而设的。图左的楼梯相当陡



整面墙壁是用来挂放武器等装备的，据说当年这里常备火绳枪和长枪等



本多忠政的孙子忠刻和德川家康的孙女千姬居住在西之丸的上屋敷

最让人拍案叫绝的是从天守地階贯通到第六层地板的东大柱和西大柱，高达24.6米。这两根大柱在过去的350年间一直支撑着大天守，仅底部进行过加固。然而，在昭和大修理（1956-1964年）期间，人们发现西大柱内部已经腐朽，便更换了。原先的西大柱目前被展示在入城口附近，供游人近距离感受大柱之大。



图中央是天守第三层的东大柱。图左楼梯后方可见西大柱



原先的西大柱现被安放在三之丸广场的北侧

姬路城的守护神“刑部神社（即长壁神社）”位于大天守的顶层。在这里，视线越过兽头瓦，游客可以一览姬路城全景。

除了天守，姬路城内还有许多名建筑和文化遗产，令人目不暇接。如果时间充裕，游客还可以前往西侧紧邻的日本庭园“好古园”参观，或者从“Shirotopia纪念公园”眺望城堡北面。日落后的灯光美景也让人心旷神怡。



站在大天守顶层，视线越过兽头瓦，游客可俯瞰大手前通



守护姬路城免受灾害的刑部神社



从Shirotopia纪念公园眺望姬路城北面，游客能够欣赏到不一样的风景



日落后的灯光美景也不容错过

姬路城

地址 ：兵库县姬路市本町68

：兵库县姬路市本町68 营业时间 ：9:00-17:00（16:00起闭园） 2023年6月1日至9月24日期间，营业时间延长至18:00

：9:00-17:00（16:00起闭园） 2023年6月1日至9月24日期间，营业时间延长至18:00 固定休息日 ：12月29日至30日

：12月29日至30日 票价 ：成人票1000日元/人 儿童票（包含中小学生）300日元/人

：成人票1000日元/人 儿童票（包含中小学生）300日元/人 交通 ：JR山阳电铁姬路站下车后徒步15分钟，或从姬路站北口乘坐神姬巴士，在姬路城大手门前下车，徒步约5分钟

：JR山阳电铁姬路站下车后徒步15分钟，或从姬路站北口乘坐神姬巴士，在姬路城大手门前下车，徒步约5分钟 谷歌地图

采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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