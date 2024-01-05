世界遗产“姬路城”：全方位欣赏著名城堡之美景

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姬路城（兵库县姬路市）是一座保留了江户初期面貌且带有“天守”的日本著名城堡，已被列入世界文化遗产名录。由一座大天守和三座小天守构成的景致，无论从东南西北哪个方向看都各具魅力，素有“八方皆正面”的美誉。本文将为读者介绍与姬路站相连的Castle View观景台、“世界遗产姬路城十景”等人气观景点。

从不同角度欣赏由四座天守构成的美景

日本现有12座城堡建于江户时代以前且带有“天守”（日式城堡中位于顶端的阁楼和屋顶部分，具有瞭望和指挥的功能——译注），姬路城便是其中之一。位于东南面的大天守和西小天守、乾（西北的意思）小天守、东小天守等相连组成“连立式(*1)天守”，于江户初期的1609年落成。姬路城被誉为近世城堡建筑的最高峰，在1931年被指定为日本“国宝”。

除四座天守外，城堡还有众多城门、“渡橹”（连接各天守的望楼——译注）、石墙等，配置错综复杂，眺望的角度不同，欣赏到的景色也各异。无论从哪个方向看都十分美丽壮观，因此有“八方皆正面”的美誉。姬路城拥有众多绝佳的观景点，为纪念姬路城于1993年被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录，当地市民还评选出了“世界遗产姬路城十景”。

自“世界遗产姬路城十景”选出至今，已过去近三十年。现在，又有新的人气观景点诞生。如果你想欣赏姬路城的不同美景，徒步比较耗费时间，建议使用共享单车“姬自行车”。租赁点遍布车站和姬路城周围，十分方便。



三丸广场的“世界遗产姬路城十景”石碑。在三十年里，石碑受损严重，现已被修复

■“大手前通”（世界遗产姬路城十景之一）

走出姬路站北口（姬路城出口），眼前是一条包括宽阔的人行道在内的50米宽的主干道“大手前通”。坐落在大手前通尽头的，就是姬路城的大天守。

大天守宏伟壮观，给人近在咫尺的感觉。其实，从车站到天守的直线距离约有1.4公里。现代化的城市街景和江户时代的城堡相得益彰，被列为“世界遗产姬路城十景”之首。



从姬路站可以远望天守的南面

■Castle View观景台

与姬路站相连的观景台“Castle View”于2013年启用，站在这里，可以远望大手前通尽头的姬路城，是近年来的一个人气景点。观景台位于二楼，不受行道树遮挡，因此，视线开阔，能够清楚地看见西小天守和乾小天守。观景台内部为舒适的木质空间，还设有座椅。游客可在此放松身心，欣赏壮美景色。



Castle View观景台的建造与大天守的保存修缮工程同时进行



大天守的左侧是西小天守。其左后方是乾小天守



Castle View观景台24小时开放，是拍摄灯光秀下和朝霞中城堡的绝佳地点

■三丸广场（世界遗产姬路城十景之一）

走过内护城河上的樱门桥，再穿过大手门，眼前便是三丸广场。来到如此靠近姬路城的广场，你可以清晰地看到天守四周的渡橹、城门和石墙，让人越发感受到这是一座“牢不可破之城堡”。三丸广场无需门票，可自由出入，因此对于想近距离欣赏夜间灯光秀的游客来说，也是一个很好的去处。



摄于三丸广场西侧。多座天守和渡橹共同交织成的美景



从日落至午夜12点，可近距离欣赏灯光秀。不同季节和纪念日的特别演出信息可在官网查询

■Egret Himeji（白鹭姬路）

Egret Himeji面朝位于姬路城南面的大手前公园，是一座以城堡石墙为主题的综合文化设施。该设施名称里的“egret”，在英语中是白鹭的意思，源自姬路城的别称“白鹭城”。五层是免费开放的屋顶观景庭院。从这里望去，天守甚是雄伟壮观。



2001年开馆的Egret Himeji，玻璃幕墙时尚美观



大手前公园占地广阔，可以看到对面的姬路城



因视线较高，让人有一种与天守正对面的感觉，很值得一看

■城见台公园（世界遗产姬路城十景之一）

位于姬路城东南的城见台公园，园内设有石墙状的眺望台和大天守鯱瓦（屋顶上的神兽型装饰瓦——译注）装饰作品。从鯱瓦中间眺望姬路城，宛如一幅裱框画作。



以实物尺寸复原的大天守鯱瓦是人气拍照点

■姬路市立美术馆 前庭（世界遗产姬路城十景之一）

姬路市立美术馆，是一座建于1905年的古色古香的红砖建筑，原为日本陆军的武器库。该建筑在大正时期进行了扩建，战后成为姬路市政府办公楼，并于1983年变为美术馆。姬路城屹立在这座红砖美术馆身后，酿造出“日西合璧”之美。



位于姬路城东侧的姬路市立美术馆（国家有形文化遗产）



美术馆屋顶使用的是日式砖瓦，与背后的姬路城融为一体。与大天守右侧相连的是东小天守

■Shirotopia纪念公园（世界遗产姬路城十景之一）

Shirotopia纪念公园位于姬路城北侧，占地广阔，是为纪念市政一百周年举办的“1989姬路Shirotopia博览会”的旧址。许多游客会错过天守北侧的风景，但此处有大天守、东小天守和乾小天守与下方充满曲线美感的“多门橹（建于城堡石墙上的长排望楼——译注）”层叠交相，更显雄伟壮观。



天守下方的渡橹，曾用来储备战时所需的盐，因此又被称为“盐橹”



从姬路站出发去城堡时，北面相当于姬路城的背面。因此，许多游客都忽略了从北侧去欣赏天守的全貌。北侧的景色与南侧截然不同，希望大家前去一看

■男山配水池公园（世界遗产姬路城十景之一）

镇守姬路城的神社“男山八幡宫”所在的男山，是一座海拔57.5米的山冈。通往山顶男山配水池公园的阶梯相当陡峭，但却是欣赏这座连立式天守阁的最佳观景点，不妨登高一望。以位于西北方向的乾小天守为中心，四座天守一览无余。



从男山配水池公园望去，姬路城宛如浮现在一片绿林之上，城堡后方是市区



从姬路城的西北侧，可以清楚地分辨出四座天守的布局

■景福寺公园（世界遗产姬路城十景之一）

从姬路城西侧的景福寺公园，可以看见三座小天守中最大的乾小天守与大天守并排而立的景致。西小天守和东小天守规模相当，但东小天守略小一些。幕末时期，新政府军围攻姬路城时，大炮就设置在景福山。炮轰如此壮美的城堡，不知他们是怎么想的。



与西小天守（中央右下）相比，乾小天守（左）相当高大



从世界遗产姬路城十景的石碑后远望姬路城。原本可以一览西之丸的望楼群，但拍摄时被茂林所遮挡

借姬路城之景的好古园

世界遗产姬路城十景，还有西面的名古山、北面的增位山和姬路站南侧的手柄山入选。不过，对徒步或骑自行车观光的游客来说，距离有些远了。



从手柄山中央公园的观景台，眺望电车线路和街区远方笼罩在晨雾中的天守。建于江户初期的姬路城，仿佛正在守护着这座现代都市

虽然无法看见姬路城全貌，但借大天守和望楼“橹”之景的好古园也不可错过。为纪念市政一百周年，在姬路城西南侧的“西御屋敷遗址”建造了这座占地约33058平方米的日本庭园。好古园由九处情趣各异的庭院组成，以众多古装电影和电视剧的外景地而闻名。你可以来这里体验一把穿越到江户时代的感觉，一边散步，一边眺望远处的天守和西之丸的橹（望楼）群。



从池塘回游式的“御屋敷之庭”游廊上眺望的景色



在“流水平庭”可以看到大天守的上部和西之丸的望楼群

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采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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