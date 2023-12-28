和服回收再利用，打造出世界独一无二的运动鞋

Guideto Japan

日本和服上的精致图案源自美丽的大自然，它是日本引以为傲的传统服装，如今却大量遭到废弃，这一现象正在成为社会问题。由此，一种独特的产品应运而生，那就是将人们不穿的和服重新利用起来，将其融入真皮运动鞋的制作之中。这一举措受到了来自国内外的关注。

深受外国人喜爱的和服运动鞋

升级改造“沉睡”在家中衣柜里的和服而制成的真皮运动鞋，正受到越来越多外国人的青睐。这是创立于2021年的品牌“TOKYO KIMONO SHOES（东京和服鞋）”推出的新式产品，通过跨境电商在海外一炮而红。2023年1月，TOKYO KIMONO SHOES在备受访日游客喜爱的浅草（东京都台东区）开设了实体店。乘上后疫情时代“报复性消费”的东风，这家店迎来了销售盛况，销售额约达跨境销售期间的四倍。

截至2023年8月，定制产品大约需要两个月才能交货。对此，门店运营方株式会社POTATO的河村晶太郎总经理既开心又犯愁：“因为完全依赖工匠手工制作，每件产品都是名副其实的‘独一无二’，所以生产速度跟不上啊。”



昭和风情的民居式样门店，瞬间把人带回到那个美好时代的浅草



商品图案各异，件件独一无二

每天来店的顾客有30人左右就算多的了，但购买率极高。这也是因为门店离浅草商业街有一定距离，所以顾客中几乎没有光看不买的，大多数目的性都很强。他们在网上看到了自己喜欢的款式，专程来店里试穿或者定制。

门店80%的顾客都是外国人，其中约40%来自美国，欧洲、大洋洲和东南亚的顾客各占20%左右。河村总经理分析称，之所以有这么多来自英语文化圈的顾客，是因为“在社交网络上积极发布信息起到了效果”。



同一双鞋子的左右图案不对称，这也增添了趣味



牛皮的高级质感与和服的华美图案相得益彰。所有运动鞋均为男女同款

有待充分再利用的和服

和服是日本的传统民族服装，以鲜艳的色彩和精美的图案来表现花鸟风月。它能让人感受到日本美学以及将其具象化的工匠技艺，因此吸引着众多外国客人。

日本社会至今还保留着和服母传女，在成人礼和婚礼等节庆场合穿着的传统，但因穿法复杂和保养费劲，穿的人越来越少了。和服往往承载着珍贵的回忆，而且没有几十万日元是买不下来的，因此很多人都把它当作衣柜里的“收藏品”。据说整个日本有价值相当于30万亿日元（约合1.4亿元人民币）的8亿套和服一直处于“沉睡”状态，不见天日。

尽管有从事收购和服业务的公司，但现实是“只有约10%的和服再次流入市场，其余的都被废弃了”。河村先生的公司也回收顾客不需要的和服，还欢迎顾客自带和服来店。“我们从8月起提供和服定制服务，把那些让人无法轻易割舍的和服重新利用起来。”此举还可能吸引来更多的日本顾客。



相比于和服衣料，使用了刺绣精美的和服腰带的鞋定价更高

TOKYO KIMONO SHOES为减少和服废弃的努力吸引了海外的关注，美国有线电视新闻网（CNN）的“生态解决方案（Eco Solutions）”节目就对其进行了报道。

回顾过去，河村先生表示：“尽管从结果来看，我们经营的是回收再利用的商品，但最初的目标是希望世人了解日本卓越的制作技艺。”他们与浅草一家技术高超的制鞋作坊建立了合作关系，销售那些使用了回收来的和服面料的运动鞋。由此，“向全世界传播工匠精神，同时为解决社会问题贡献一份力量”就变成为公司的宏大目标了。



回收即将被废弃的和服，将其作为生产材料



和服面料被用于鞋子制作中。这家作坊自1951年成立以来，一直专注于制鞋

负责制鞋的是AXT Inc.，从门店步行6至7分钟即可到达。尽管浅草以旅游胜地闻名，但鞋和皮革制品是当地的传统产业，小型作坊和批发商鳞次栉比。AXT是由当地一家已有72年历史的鞋材制造商创办，专注于多品种小批量生产的作坊，主要面向女性顾客。

“浅草制造”中的鞋匠精神

鞋匠们制作的TOKYO KIMONO SHOES充分发挥了他们长年积累的精湛技术。制鞋选用纯蚕丝的和服布料和腰带，精心挑选出视觉上与牛皮相得益彰的图案。在裁剪布料时，要想确保左右两只鞋子的图案协调美观，鞋匠的品味至关重要。



将和服布料缝在真皮上



有的缝纫老师傅仍在使用旧式的脚踏缝纫机

鞋子在设计上注重展示和服精美的图案，夺人眼球，同时在功能上也尽显用心，追求好穿好走。鞋子表层的纯蚕丝和服布料被缝合在耐用性强的牛皮上，贴脚的内里则选用耐磨且透气的猪皮。此外，鞋的内底脚心位置还嵌入了一块被称为“鞋骨”的细长钢板，以提升行走过程中的稳定性。这是制作轻便高跟女鞋时经常使用的做法，足见AXT在运动鞋上也发挥了其女鞋制作的特长。



固定在内底上，全部作业工序均手工完成



鞋后跟高25毫米，据说这一高度最适合平稳行走

如此追求功能性正是“浅草制造”的精髓所在。然而，河村先生表示，他们在产品文案中并没有刻意强调这一点。因为顾客在购买后亲自感受鞋子的舒适度才是最好的。“事实上，即使在购买量持续增长的今天，复购率仍然超过了10%。我认为这反映出顾客对鞋子质量的认可。”



采访当天还在生产中的TOKYO KIMONO SHOES新款凉鞋

河村先生的动力源于他在流通业工作时的一个想法。在被公司派驻印度的九年期间，遥望祖国，他强烈感受到“日本制造”的品牌影响力正在衰退。

“我意识到，日本产品席卷全球市场的时代已经结束，取而代之的是承接离岸生产的各个国家。就以家用电器为例，如今的主流也已经是中国和韩国的产品了。但我想告诉全世界，日本仍然有许多鲜为人知的好产品。”



“浅草制造”的字样充分表达了他们对制鞋胜地浅草的自信

河村先生相信，“将丝绸和皮革这样的优质材料与日本的工匠技艺相结合，能够制作出在全球都有市场的产品”。目前，POTATO正在开发鞋类以外的和服改制商品。2023年夏季，他们与足立区一家皮具作坊合作，开始制造并销售“和服包”。和服腰带、和服钱包等也在计划之列。而为了有效利用制造过程中产生的边角料，河村先生还在考虑开设一个使用和服面料制作小商品的工作室。

“想要实现的创意有很多，但首要问题是人手不足。浅草制鞋和皮具等行业也都面临着工匠后继乏人的大问题。我希望能吸引到志同道合的人，一起传承传统文化，同时将日本品牌的真正价值传播到世界各地。”



POTATO总经理河村（左）和宣传部小西七海女士

TOKYO KIMONO SHOES浅草店

地址：东京都台东区花川户2-11-9

休息日：星期一和星期二

营业时间：11点至19点

交通：从东武线或地铁浅草站步行6至7分钟

*不同时期的固定休息日不同，请以 官方网站为准

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摄影：花井智子

采访/撰文：nippon.com 日本网 编辑部

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