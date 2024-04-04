SHIBUYA SKY：从229米高空俯瞰东京美景

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在位于东京涩谷站正上方的观景天台“SHIBUYA SKY（涩谷天空）”俯瞰大都会全景，云朵仿若触手可及，让你忘却一成不变的日常生活。自开业至今的短短4年间，这里已经成为访日游客不可错过的魅力景点。

在涩谷的中心，纵览360度美景

东京涩谷是日本的时尚潮流中心，周边一带正在进行着百年一遇的大规模再开发。开发项目的核心是2019年11月建成的综合体建筑“涩谷Scramble Square”，高度229米，地上47层（地下7层）。因为直通涩谷站，这里的商铺、餐厅客流量很大，位于最顶层的观景天台“SHIBUYA SKY（涩谷天空）”，更是每天都人气爆棚。

提到涩谷，许多人首先便会想到著名的涩谷全向十字路口，一次绿灯时间内通过马路的行人数量多时可达3000人。虽然这里是世界上最繁忙的交叉路口之一，但过往行人井然有序，因而成为外国游客眼中日本城市风景的代表，拥有很高的人气。身处SHIBUYA SKY，能从空中将这番风景尽收眼底。



JR涩谷站东侧旁的涩谷Scramble Square。14层及以下是商业区，其上是写字楼



在14层的入口处检票后，乘坐电梯“TRANSITION POD”直接登上31层，用时约30秒。电梯上升过程中会播放天顶影像和立体音效，乘客们的心情也会随之激动起来



从45层乘扶梯到达46层。穿过狭窄昏暗的隧道，便进入了洒满阳光的大堂，视野豁然开朗



将随身行李寄存到储物柜后，走到室外，举目远望，视野极为开阔

体验型观景设施SHIBUYA SKY的理念是“让人们脱离日常，进入非日常的空间，从高空感受城市的活力，畅想九霄云外的世界”。据介绍，其设计灵感来源于曾经的涩谷站东口地标性建筑——涩谷东急文化会馆的“天文博物馆五岛天象仪”，目标是打造集观光等多元功能于一体的文化设施。穿过狭窄昏暗的通道，登上屋顶，壮美的画卷便展现在眼前，如同登上高山之顶的瞬间，有一种豁然开朗的感觉。

最顶层的观景台“SKY STAGE”铺设有木地板和人工草坪，视野开阔，没有遮挡。向北望去，是新宿的高楼群，东面是东京塔和东京晴空塔，南面是东京湾，西面则能看到富士山，每一幕景致都值得珍藏，按快门的手简直停不下来。在阳光与微风中仰望流云和夜空，无比惬意；躺在草坪或为游客设置的吊床上，仿若置身云端。

尽管四面都被透明玻璃高高围起，但西北角的“SKY EDGE”围栏较低，可以俯瞰下方的涩谷全向十字路口。这里的高度或许让人两腿不禁发颤，但从空中俯瞰闻名全球的交叉路口，无疑是一种截然不同与地面的体验。



日本规模最大的观景天台，面积约2500平方米。为了防止发生事故，禁止携带帽子、饮料等入场



“SKY EDGE”是最适合拍照打卡的地方，提供付费摄影服务。在这里，可以俯瞰广阔的代代木公园和新宿的摩天大楼



最高处的“GEO COMPASS”是使用了等距方位投影法绘制的世界地图。站在上面，思绪不禁飞向视线之外的远方。东北方向（图片正面）可以望见东京奥运会主场馆——国立竞技场的屋顶



天气晴朗时，可以清晰地看到西面的丹泽群山。幸运的话，还能遥望到更远处的富士山



在西南角，透过高透明度的玻璃，远眺横滨



站在南侧，可以俯瞰180米高的综合商业大厦“涩谷Stream”。向远处眺望，还可以看到东京湾另一端的房总半岛



可以自由使用的吊床“CLOUD HAMMOCK”



东侧是屋顶酒吧“THE ROOF SHIBUYA SKY”（下午4点开始营业，限期开设）的沙发区。非营业时间，游客可以随意坐下休息

科技让夜景更加出彩

从傍晚到夜间，气氛逐渐发生变化，呈现出梦幻般的景象。特别是夕阳时分的天空，格外迷人，每天预约爆满，盛况空前。夜景自然也非常壮观，霓虹灯、车灯将大街小巷照得通明，仿佛置身于近未来科幻世界。日落后，天台上的18盏探照灯点亮夜空，与充满了季节感的音响效果一起打造出一片神秘的空间。



能够同时望见东京塔和东京晴空塔的地方并不多



明亮的灯火一直延伸到远方的地平线



通过灯光和音响报时的装置“CROSSING LIGHT”（晚间7:00-10:00，每30分钟一次）

在46层的室内观景走廊“SKY GALLERY”，无需担心天公是否作美，而且视野丝毫不逊于屋顶。这里还设有数字艺术展览、咖啡吧和纪念品商店，可以悠闲游逛。

SHIBUYA SKY已经成为涩谷的新地标。在这里，你可以忘却大都会中心的繁忙嘈杂，度过一段不同寻常的时光。今后也一定会继续吸引游客的到来。



通过影像展示时间流逝的“TIME RIVER”（图片右侧）是46层观景走廊的起点



将涩谷的各种数据可视化的LED显示屏“DATA SCAPE”（图片右侧）



从46层亦可俯瞰涩谷全向十字路口



音乐酒吧“Paradise Lounge”。担任餐饮指导的是米其林两星日本料理店“传”的店主长谷川在佑



观景回廊的终点是“SHIBUYA SKY SOUVENIR SHOP”，这里有许多独特的原创商品可供选择

SHIBUYA SKY

地址 ：东京都涩谷区涩谷2丁目24-12 14层（检票口），45层、46层（室内观景设施），屋顶（观景天台）

：东京都涩谷区涩谷2丁目24-12 14层（检票口），45层、46层（室内观景设施），屋顶（观景天台） 休息日 ：全年无休 ※如遇特殊情况，可能临时闭馆

：全年无休 ※如遇特殊情况，可能临时闭馆 营业时间 ：早10:00-晚10:30（最后入场时间为晚9:20）

：早10:00-晚10:30（最后入场时间为晚9:20） 票价 ：网络售票（窗口售票） 成人2200（2500）日元，中学生1700（2000）日元，小学生1000（1200）日元，3-5岁儿童600（700）日元

：网络售票（窗口售票） 成人2200（2500）日元，中学生1700（2000）日元，小学生1000（1200）日元，3-5岁儿童600（700）日元 交通 ：JR及各私营铁路线“涩谷”站直通

：JR及各私营铁路线“涩谷”站直通 SHIBUYA SKY 官方网站（外部链接：日文版）

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采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

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