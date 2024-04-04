SHIBUYA SKY：从229米高空俯瞰东京美景
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在涩谷的中心，纵览360度美景
东京涩谷是日本的时尚潮流中心，周边一带正在进行着百年一遇的大规模再开发。开发项目的核心是2019年11月建成的综合体建筑“涩谷Scramble Square”，高度229米，地上47层（地下7层）。因为直通涩谷站，这里的商铺、餐厅客流量很大，位于最顶层的观景天台“SHIBUYA SKY（涩谷天空）”，更是每天都人气爆棚。
提到涩谷，许多人首先便会想到著名的涩谷全向十字路口，一次绿灯时间内通过马路的行人数量多时可达3000人。虽然这里是世界上最繁忙的交叉路口之一，但过往行人井然有序，因而成为外国游客眼中日本城市风景的代表，拥有很高的人气。身处SHIBUYA SKY，能从空中将这番风景尽收眼底。
体验型观景设施SHIBUYA SKY的理念是“让人们脱离日常，进入非日常的空间，从高空感受城市的活力，畅想九霄云外的世界”。据介绍，其设计灵感来源于曾经的涩谷站东口地标性建筑——涩谷东急文化会馆的“天文博物馆五岛天象仪”，目标是打造集观光等多元功能于一体的文化设施。穿过狭窄昏暗的通道，登上屋顶，壮美的画卷便展现在眼前，如同登上高山之顶的瞬间，有一种豁然开朗的感觉。
最顶层的观景台“SKY STAGE”铺设有木地板和人工草坪，视野开阔，没有遮挡。向北望去，是新宿的高楼群，东面是东京塔和东京晴空塔，南面是东京湾，西面则能看到富士山，每一幕景致都值得珍藏，按快门的手简直停不下来。在阳光与微风中仰望流云和夜空，无比惬意；躺在草坪或为游客设置的吊床上，仿若置身云端。
尽管四面都被透明玻璃高高围起，但西北角的“SKY EDGE”围栏较低，可以俯瞰下方的涩谷全向十字路口。这里的高度或许让人两腿不禁发颤，但从空中俯瞰闻名全球的交叉路口，无疑是一种截然不同与地面的体验。
科技让夜景更加出彩
从傍晚到夜间，气氛逐渐发生变化，呈现出梦幻般的景象。特别是夕阳时分的天空，格外迷人，每天预约爆满，盛况空前。夜景自然也非常壮观，霓虹灯、车灯将大街小巷照得通明，仿佛置身于近未来科幻世界。日落后，天台上的18盏探照灯点亮夜空，与充满了季节感的音响效果一起打造出一片神秘的空间。
在46层的室内观景走廊“SKY GALLERY”，无需担心天公是否作美，而且视野丝毫不逊于屋顶。这里还设有数字艺术展览、咖啡吧和纪念品商店，可以悠闲游逛。
SHIBUYA SKY已经成为涩谷的新地标。在这里，你可以忘却大都会中心的繁忙嘈杂，度过一段不同寻常的时光。今后也一定会继续吸引游客的到来。
SHIBUYA SKY
- 地址：东京都涩谷区涩谷2丁目24-12 14层（检票口），45层、46层（室内观景设施），屋顶（观景天台）
- 休息日：全年无休 ※如遇特殊情况，可能临时闭馆
- 营业时间：早10:00-晚10:30（最后入场时间为晚9:20）
- 票价：网络售票（窗口售票） 成人2200（2500）日元，中学生1700（2000）日元，小学生1000（1200）日元，3-5岁儿童600（700）日元
- 交通：JR及各私营铁路线“涩谷”站直通
- SHIBUYA SKY 官方网站（外部链接：日文版）
- 谷歌地图
采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部
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