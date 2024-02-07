龙年拜龙神，护身助运的六座神社

Guideto Japan

“龙”是通过中国和印度神话传入日本的一种想象中的动物，在日本被视为祥瑞之物。借着龙年之机，编辑部将为大家讲述日本“龙”文化的由来，并介绍一些供奉龙神的著名神社。

神圣的动物，也用于神社装饰

日本的龙文化有三个源头。分别是中国神话中的圣兽“龙”、印度神话和佛经中的“蛇神Naga（音译为那伽）”和日本自古信奉的水神。

中国的龙，被视为一种将龙卷风等自然现象神化之后的圣兽，拥有巨蛇般的身躯，以及鹿角、牛耳、虎臂、鹰爪、鲤鱼鳞片、鲇鱼鱼般的长须。由于其形象具备了超凡脱俗的动物特征，因此被视作吉祥灵幻的“瑞兽”，还成为了皇帝的象征。

印度的那伽也是一种神圣的动物，传说形似巨型眼镜蛇。在佛经中是作为守护佛教的灵兽出现的。

在日本流传的是印度的那伽与中国的龙的混合体。也就是说，它具有佛教守护神的属性，而外形则是中国的龙。而且，根据龙可呼风唤雨的传说，日本人自古又把龙与水神信仰结合在一起，相信大海及水源地等水神圣地都有龙栖息其中。

之所以神社里随处可见龙的形象，正是因为这样一些历史缘故。龙是司水的圣兽，于是神社里用于清洁手口的水台出水口经常被设计成龙的造型，还会用作殿堂的雕刻装饰，以求避免火灾。神轿也会使用龙纹装饰，以此表现这是比皇帝更加尊贵的神明的座驾。

也有一些神社把龙当做神明供奉，而不只是作为装饰。龙的庇护效力会因其被奉为祭神的历史渊源而有所不同，除了降雨、止雨等与水相关的神力外，它还是可以提升生命力和运势的神秘能量——“气”的象征，被认具有增进健康、长寿和幸运的力量。

在此，为大家介绍几座与龙神信仰有关的著名神社。

江岛神社（神奈川县藤泽市）



仿龙宫造型的神门（江岛神社提供）

首先要介绍的是江岛神社，它位于湘南海岸的旅游胜地“江之岛”。这里供奉着拥有提升才气和财运之力的女神“江岛辩财天”，自江户时代起就一直香火鼎盛。

传说江之岛是6世纪中期，由辩财天化身的天女所造。当时，附近的镰仓有一条作恶多端的五头巨龙，后在无法坐视不理的天女教诲下，恶龙改邪归正。天女降临之际，诞生了江之岛，天女被作为“辩财天”供奉于“奉安殿”，龙则被供奉于神社的“龙宫”。据传，龙神成就了镰仓时代的将军源赖朝祈求打胜仗的愿望以及执权（官职名——译注）北条时政祈求繁荣昌盛的愿望。



传说中的神龙之居所龙宫（笔者拍摄）

九头龙神社（神奈川县箱根町）



左：著名的摄影景点箱根神社“和平鸟居”；右：本宫的“湖上鸟居”伫立在参拜游船停靠的栈桥前方（PIXTA）

箱根神社位于距离东京不远的著名温泉胜地，在这里可以同框拍摄到伫立在芦之湖面的朱红色鸟居和远处的富士山，是深受游客喜爱的摄影景点。神社内有一座九头龙神社，但它是从本宫中分建出来的“新宫”，本宫位于西北方3公里左右的“箱根九头龙森林”之中。从最近的公交车站或停车场出发，也需要走上30分钟，但举办月次祭的每月13日，箱根神社附近的元箱根港有参拜游船运行，因而总是游人如织，热闹非凡。

据传，这里供奉的“九头龙大神”曾是一条威胁人类的毒龙，后来被一位高僧降服，成为了守护芦之湖的龙神。人们相信这里的龙神可以保佑生意兴隆、财源广进、喜结良缘，尤其是希望找到如意郎君的女士们，更是对此深信不疑。



新宫前的水池。九条龙口中涌出的“龙神水”，是净化不洁之物的圣水（笔者拍摄）

势多桥龙宫秀乡社（滋贺县大津市）



流传着龙宫传说的“濑田唐桥”（笔者拍摄）

日本最大的湖琵琶湖里据说也住着龙神，龙宫就位于湖尻地区的濑田川的濑田（势多）唐桥之下。相传，龙神因饱受附近山里巨型蜈蚣的欺压，请求过路的武士消灭蜈蚣，最终得愿所偿。得到龙神用做答谢之宝物的武士，正是后来平定了平将门之乱（指日本历史上唯一一次公然反叛京都的天皇朝廷并自立皇号的平将门，在关东掀起的战火——译注）的豪杰藤原秀乡。

秀乡和龙神就被供奉在桥畔的势多桥龙宫秀乡社里。虽然藤原秀乡的故事很有名，甚至在成书于15世纪的战记文学《太平记》中也有记载，但这座神社却鲜为游人所知。按照传说，它在保佑人们旗开得胜方面非常灵验。



左：静静坐落在濑田唐桥东端的神社；右：供奉着龙神和秀乡的大殿（势多桥龙宫秀乡社提供）

都久夫须麻神社（滋贺县长滨市）



湖岸边的神社（笔者拍摄）

琵琶湖上的竹生岛与江之岛同样，都以印度神话中掌管水和才艺的女神“辩才天（辩财天）”之圣地而闻名。传说辩才天有时会幻化为天女，实现众生的愿望，有时又会变成龙神，安定国土。

岛上的都久夫须麻神社（俗称竹生岛神社）供奉着辩才天和龙神。神社向湖中突出的一角上有龙神祭拜点，立着一座鸟居。据说在面前的高台上扔出土陶碟子，若能成功地穿过鸟居，即可实现心愿。



不能靠近参拜点，通过从近处的拜殿投掷碟子来祈祷许愿（笔者拍摄）

室生龙穴神社（奈良县宇陀市）



室生川上的太鼓桥。龙穴神社位于其上游（笔者拍摄）

奈良的室生寺因拥有与深山绿树相得益彰的堂塔和精美的佛像而闻名。室生川对岸的山中，散布着很多传说中的龙的居所“龙穴”。久旱不雨的时候，朝廷就会派遣使者来此地的龙穴求雨。

“吉祥龙穴”就是其中之一，居住在这里的龙神也是室生寺的守护神。因此，该寺的住持也会列席龙穴神社为守护吉祥龙穴而举行的例行祭祀活动。除了和水有关的庇佑神效外，寺院里还有两棵杉树盘根错节形成的“连理杉”，作为祈求良缘的“能量点”也很有人气。



左：龙穴神社大殿；右：吉祥龙穴位于步行30分钟左右方可到达的山中（室生龙穴神社提供）

荏原神社（东京都品川区）



受到武家的信仰并保佑着品川地区一方平安的核心神社（笔者拍摄）

东京的市中心也有龙神神社。位于北品川的荏原神社，相传是从日本著名的灵山之一——奈良吉野山的神社请来龙神的神灵后于709年创建的。因为成就过源氏及德川家打胜仗的愿望，甚至还有了“没有实现不了的愿望”的说法，作为“品川龙神大人”深受民众信仰。

虽然龙的形象在神社随处可见，但像这里从拜殿上方俯瞰祭拜者的神龙造型却十分罕见，单是这一点就值得一看。



龙从拜殿的屋顶上守望信众（笔者拍摄）

谷歌地图

标题图片：江岛神社提供

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。