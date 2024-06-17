金枪鱼之乡青森大间：极品金枪鱼大脂，价格不到银座的一半

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由于寿司热潮席卷全球，如今不只日本国内，甚至国外的美食家也皆知“大间金枪鱼”。大间金枪鱼的捕捞地青森县大间町位于本州最北端，这里也是吸引国内外游客的旅游胜地。

在丰洲新年首次竞拍中声名远扬的顶级品牌“大间金枪鱼”

在2024年东京都江东区丰洲市场的首次竞拍交易中，大间金枪鱼以1.1424亿日元（238公斤）的超高价成交。大间金枪鱼已连续13年荣获新春第一金枪鱼殊荣，更在2019年以历年最高、一尾3.336亿日元（278公斤）的天价竞拍成功，成为国内外的热议话题。



以1.1424亿日元成交的2024年第一金枪鱼。鱼脸上贴着顶级品牌的证明“大间金枪鱼”的标签（图片：时事社）

现已驰名世界的金枪鱼产地大间位于本州最北端，青森县下北半岛的前端，是一座人口约5000人的小镇。

从最近的JR下北站（陆奥市）乘车1个多小时抵达，从青森市出发约3个小时，虽然作为观光地交通并不方便，但也有很多美食家为了品尝极品金枪鱼而特意前往。纪实节目的粉丝们长年累月地与指望一夜暴富的大间渔夫密切接触，他们到访当地的次数似乎也多起来。

最近，经由函馆到达的路线也很受欢迎，乘坐津轻海峡渡轮需要约1个半小时。如果能在函馆品尝螃蟹、鲑鱼子和海胆，大快朵颐之后再渡海到大间尽情享受金枪鱼的美味，那将是一次无比奢侈的旅行。



大间渔港。右端的白色建筑为大间渔业合作社



大间站与津轻海峡渡轮。附近有租车店，推荐开车环游小镇

本州最北端之地大间崎，美食与特产都很丰富

在大间游览不可错过面向津轻海峡的大间崎，这里屹立着刻有“此处为本州最北端之地”的石碑。石碑旁边是曾经在大间渔港捕获的、重达440公斤的巨型金枪鱼的纪念碑，是拍照留念的绝佳地点。



“此处为本州最北端之地”纪念碑

津轻海峡连接着太平洋与日本海，在大间的太平洋一侧，日本暖流（黑潮）和千岛寒流（亲潮）相交汇，此处又有对马海流（津轻暖流）流入。在浮游生物等营养素丰富的海域，栖息着很多可成为金枪鱼食物的小鱼和乌贼。

金枪鱼洄游至大间海域的时间是晚夏到冬天。鱼在海水温度下降的同时会积蓄脂肪，因此，冬天的大间金枪鱼吃足了青鱼（鱼体为青色的鱼）和乌贼，其大脂和中脂的肉质格外肥美。



纪念碑展现了与440公斤重的巨型金枪鱼搏斗的大间渔夫的英姿

在大间崎，可以看到对岸函馆市东部的山峦。近处的海面上坐落着一座岛屿，名为弁天岛，岛上耸立着被选为“日本50座灯塔”的大间埼灯塔。塔身黑白两色，与鲜红的弁天神社正殿形成对比，看上去很美。

据说在这座灯塔建成之前，歌人石川啄木曾从大间崎眺望弁天岛，吟诵了一首著名短歌：“在东海的小岛之滨，我泪流满面，在白沙滩上与螃蟹玩耍着。”也有啄木的拥趸者为了一睹刻有这首和歌的石碑而特意到访此地。



大间埼灯塔的左后方为弁天神社正殿。岛屿的远处，函馆的山峦隐约可见。大间崎与对岸函馆市的汐首岬相距仅17.5公里



大间崎的石川啄木歌碑。也有说法认为这些短歌是在函馆大森海滨吟诵的，所以建议喜爱啄木的朋友们乘坐轮渡游览

大间崎附近，特产店和饮食店鳞次栉比。大间观光特产中心除了水产加工品之外，还有大间金枪鱼贴纸和毛绒玩具等当地商品，种类丰富。特别是大间町观光协会发行的“本州最北端大间崎到达证明”，一定会成为您旅行的美好回忆。

在名为“渔夫之店 食鱼的Omanzoku”餐饮店中，除了金枪鱼盖饭和生鱼片之外，价格适中的“炸金枪鱼套餐”（含税1320日元）也很受欢迎。虽然厚厚的鱼肉块分量感十足，但口感柔软，味道也很清淡，让人食欲大增。



大间观光特产中心（左上）店内（下），大间的商品琳琅满目。此外，还有与因电视节目而为人熟知的不走运的渔夫山本合作开发的商品。右上为本州最北端大间崎到达证明（含税200日元）



在“食鱼的Omanzoku”（左上），由大脂、中脂、赤身组成的“三色金枪鱼套餐”（右上，含税3960日元）和“三色金枪鱼盖饭”（含税3960日元）为固定菜品。下为用大间金枪鱼制作的“炸金枪鱼套餐”

在大间渔港附近尽情品尝金枪鱼手握寿司

在金枪鱼洄游期，运气好的话在大间渔港可以看到渔船归港卸鱼的场景。如果不妨碍作业，游客可以在渔协前的码头等处参观和拍照。大间的捕鱼法主要有两种，一种是用一根钓竿钓鱼，另外一种称为“延绳钓”，从带浮子的长绳上垂下很多钓鱼线。与鱼网捕鱼不同，用钓鱼法捕鱼，鱼体不易受伤，所以市场评价更高。

在港口的仓库“旧冰箱”里，盂兰盆节期间会举办“蓝色海洋庆典”，9到10月间还会举办周日限定活动“周日金枪鱼日”，届时游客可以观看金枪鱼解体表演。根据这个时间来安排行程也不错。



大间渔协前的码头



用吊车吊起金枪鱼的卸货场景。伤口不多的美丽鱼体值得一看（图片：Amazing AOMORI）



在“旧冰箱”里举办的“周日金枪鱼日”解体表演（图片：Amazing AOMORI）

提到品尝大间金枪鱼，肯定有人会说“当然还是要吃手握寿司！”。那么为您推荐“旧冰箱”附近的寿司店“滨寿司”。招牌菜品“蓝鳍金枪鱼握卷拼盘”定价5940日元（含税），包括大脂、中脂和赤身的手握寿司和切成段的一根寿司卷，非常实惠。

掌柜伊藤晶人自信满满地说：“这道寿司在东京价钱可能要翻一倍以上，在银座大概要3倍的价钱。也有客人说‘吃不了这么多’，但大间金枪鱼肉质肥美，最终大家都会吃得一干二净呢。”当然其他食材也很新鲜，海鲜盖饭的种类也很丰富。



蓝鳍金枪鱼握卷拼盘，可尽情享用大间金枪鱼的美味。配上青森的地方酒，简直是幸福之至



伊藤将大间金枪鱼的美味发挥到了极致

顺便去趟佛浦和下风吕温泉

滨寿司店附近洋溢着昔日渔夫街的风情。小酒吧和酒馆林立的胡同被称为“亲富幸街”，是大间夜晚的社交场所。

往南步行不远，就到了大间稻荷神社。这是一间比较罕见的神社，里面除日本本土神祇外，还供奉着航海及渔业的守护神天妃神。天妃神亦称“天妃妈祖大权现”，是集中国大陆和台湾、东南亚的信仰为一体的道教中的神祇。7月的“海之日”（第三个星期一）举办的天妃神巡游活动充满异域风情，非常有名。



港口附近的街区昭和时代的韵味犹存



创建于1730年的大间稻荷神社

如果行程的时间比较宽裕，还可以顺便去国家名胜、被指定为天然纪念物的佛浦（佐井村）和下风吕温泉（风间浦村）等地。

佛浦的巨大岩石呈绿白色，形状奇特，让人联想到西方极乐世界。从4月下旬到10月末，从海上航行的观光船上眺望佛浦是必不可少的旅游项目。冬天也可以从眺望台俯瞰，或者通过散步道下到岩石处，近距离欣赏绝佳风景。

下风吕温泉乡所在的风间浦村是文豪井上靖的小说《海峡》的背景地。可当日往返的温泉设施“海峡之汤”就是因这部小说而创建的，在这里可以轻松享受被认为“包治百病”的温泉泡浴。



“佛浦游览登陆路线”从佐井港出发，所需时间约为90分钟（图片：Amazing AOMORI）



近距离观看，奇特的岩石令人惊心动魄。沿着步道可以下到海边，距离停车场往返约半小时到40分钟



海峡之汤，标牌上写着“井上靖泡过的温泉”（图片：Amazing AOMORI）

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：本州最北端大间崎的金枪鱼纪念碑和大间埼灯塔

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