福岛市当地美食“圆盘饺子”：外皮酥脆、内馅多汁，70年不变的滋味

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发祥于中国的饺子，在日本发展出独特的“煎饺”文化，全国各地都有知名的煎饺店，有的地区甚至作为当地美食而大力推销。近年，福岛市的“圆盘饺子”因INS（Instagram，照片墙）的美食打卡照而爆红。本文采访了创业70年的老店，披露了圆盘饺子诞生的背后故事以及独门作法等秘闻。

正宗口味及INS打卡的热潮引发人气

用面粉做成的饺子皮，包上由肉末、鱼贝类、蔬菜碎等组成的内馅，再用平底锅煎熟食用的煎饺，是日本餐桌上常见的料理之一。蘸上酱油、醋或辣油，和白米饭一起吃，简直是绝配。

在发祥地的中国，饺子基本上是指水饺，被称为“锅贴”的煎饺并非主流。而且，由于饺子皮本身就是用碳水化合物的面粉制成的，所以通常都是单吃，不会作为白米饭的配菜。也就是说，煎饺配白饭吃是日本独特的吃法。至于饺子的大小，饺皮厚薄，馅料的种类、搭配方式等，每家店及每个地区都各有特色，其中也有枥木县的“宇都宫饺子”或静冈县的“滨松饺子”之类，甚至成为当地的招牌美食。

近年，把正宗口味的锅贴排成圆形的“圆盘饺子”在福岛市大受欢迎。约20―30个左右的饺子在平底锅里紧密地排列成圆形，把底部煎至金黄色后，直接倒翻至大盘子里，圆盘饺子就大功告成了。一整面满满当当的煎饺，蔚为壮观，很适合发到INS打卡。

光是市区，就有十几间的专卖店和中华料理店卖圆盘饺子，有的甚至在开店前就可以看到排队人潮。尤其是与JR福岛车站相通的“饺子照井”，客人以出差的上班族居多，也有不少年轻女性为了拍INS打卡而来，店门口总是排着长队。



“饺子照井 福岛车站东口店”有很多来观光和出差的客人光顾，热闹非凡



煎饺外皮油炸过般的酥脆口感，是照井饺子的一大特色

由路边摊的圆形炭烤炉应运而生的圆盘饺子

店门口挂著“元祖圆盘饺子”门帘的是位在旧福岛城下町的总镇守・福岛稻荷神社附近的“满腹”。二战结束后不久的1953年，菅野Katsuwe女士在稻荷神社周边的“黑市”摆摊，开始卖煎饺和酒维生，当时还处在粮食短缺的时代，分量十足的煎饺满足了许多人的心灵及口腹，2年后开了煎饺专卖店。



“元祖圆盘饺子 满腹”过去曾在商店街开店，现在则是搬到安静的住宅区仲间町



专职煎圆盘饺子的是女老板椎野仁子

二战前，Katsuwe女士与身为铁道技术人员的丈夫前往中国东北地区，在异乡第一次吃到饺子。水饺在当地是常见的家常菜，如果吃剩了，隔天就用铁锅重新煎过，做成锅贴食用。战败后，回到福岛，她灵机一动，想到要卖煎饺来糊口。

因为市里住着不少从中国东北回国的人，他们看到令人怀念的饺子都非常高兴。1953年，与“满腹”创业的同一年，在饭坂温泉街开店的“照井”的老板，也是从中国东北地区回国的，他重现了正宗的中国东北口味并将其作为店里的招牌菜。之后，有一些餐馆也来向Katsuwe女士学习煎饺做法，圆盘饺子因此而逐渐扩展开来。



把面粉揉成面团后，经过2天的发酵，就能擀出粘实有弹性的饺子皮。馅料以猪肉末、大白菜、韭菜、青葱、蒜头、姜混合而成



有时一天能卖3000多个煎饺。开店几个小时前便抓紧包饺子，手不能停

2010年，Katsuwe女士以103歳的高龄过世，“满腹”则由孙女椎野仁子继承，从手工制作饺子皮开始到起锅，她坚持祖母传下来的独门作法，用心经营这间店。

她说从祖母摆摊的时代开始，饺子就是排列成圆盘状的，这是因为圆形炭烤炉需要花较长的时间才能煎熟，为了一次可以放很多饺子而想出来的点子。她一面说明：“为了符合圆形炭烤炉，平底锅是用26公分大小的，刚好可以放30颗。”她一面示范祖母直接传授给她的煎饺子技巧。俐落地把一颗颗的饺子放入平底锅排列整齐，刚好30颗，连数都不用数，完全凭手感。



“满腹”的作法是把饺子外皮煎至金黄色时，转小火，继续焖煎10分钟左右

遵守祖母的遗志，坚持中国正宗吃法

起锅的煎饺底部金黄酥脆，另一面的口感滑嫩弹牙，一整盘的分量看似惊人，但是一颗颗小巧饱满的煎饺吃起来不会觉得油腻，女生1个人吃光1盘也一点不稀奇。



特制蘸汁是以醋3：酱油2：辣油1的比例来调配。根据个人喜好可加入蒜泥

提供的酒类有啤酒、日本酒、沙瓦等种类丰富。另一方面，主食除了圆盘饺子之外，只有水饺和下酒菜等，即使是午餐时段也不提供白饭或面类，坚持沿袭中国本地的正宗吃法。

椎野表示,日本战败后，祖母也过著三餐不继的生活，因此“希望用好吃的饺子和酒填饱客人的肚子”，店名“满腹”也含有这样的信念。”她遵循祖母的遗志，不打算随波逐流。



水饺一份有7颗，可以吃到粘实弹牙的外皮



墙上随处可见名人的签名、纪念照片以及采访报导

致力推广圆盘饺子的“福岛饺子之会”

现在，圆盘饺子已经在日本全国打开知名度，不过当地饮食店家加盟的”福岛饺子之会”会长冢原仁司表示,目前“圆盘饺子”只是名声先行，在当地还很难说已经扎根下来。他如此分析现况。

以每户家庭在饺子上的支出金额来看，福岛市为1769日元，与宫崎市的4053日元、宇都宫市的3763日元、滨松市的3434日元，这“三大饺子之都”尚有很大的差距（根据2022年总务省统计局家庭经济调查）。自从圆盘饺子在黑市诞生以来，一直作为“下酒良伴”为大家熟知，即使到现在也有很多加盟店只是晚上营业。冢原说：“本会宗旨是希望美味的煎饺和酒可以为明天带来活力，不过，当然也希望小孩子都能够喜欢上圆盘饺子。”

不管是在活动上使用巨大平底锅煎圆盘饺子，或者是会长亲自开课向小学生讲述其历史及作法，饺子之会都在致力于推广圆盘饺子，“希望当地居民都能够拍胸脯自豪地说:福岛市的特产是圆盘饺子”。如果名副其实地成为福岛市的灵魂食物，圆盘饺子的名字就能够扬名海内外吧。



由提供圆盘饺子的店家所组成“福岛饺子之会”的成员合照。前排左为“中华朴伝”的店主，现任会长冢原（福岛饺子之会提供）



透过活动积极推广圆盘饺子。在巨大平底锅上放满700颗饺子，现场展示煎圆盘饺子（福岛饺子之会提供）

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提供圆盘饺子的店家资讯，请上“福岛饺子之会”官方网址（外部链接）确认

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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