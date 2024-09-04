福井县的人气景点——日本最大的“恐龙博物馆”

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福井县的标志性旅游景点“恐龙博物馆”因预见到北陆新干线的延伸，于2023年进行了翻新改造。身临其境的视频体验空间和逼真的研究体验区是其魅力所在。这里不仅是孩子们的乐园，对成人来说也充满了惊喜和发现！

使出浑身解数，大力宣传恐龙

乘坐JR北陆新干线抵达福井站的游客一定会惊讶地发现，这里到处都是恐龙。在检票口，迎接您的是一个巨大的恐龙完整骨骼复原标本。在车站前，还有4个机器恐龙，不断发出叫声，通过摆动头部和躯干来欢迎游客，其中有长10米、高6米的福井巨龙（Fukuititan）。



左：位于车站一楼大厅的福井龙骨架模型；右：车站大楼西侧装饰的“破墙而出的恐龙”；下：站前广场的机器恐龙包括2015年设置的福井盗龙、福井龙、福井巨龙，以及2024年3月起新增的霸王龙

福井县之所以成为“恐龙王国”，起因是其邻县石川县发现了食肉恐龙的牙齿化石。因此，于1989年，和石川县在同一地质层上的胜山市开始了全面的挖掘调查。大约1亿2000万年前（白垩纪早期）的地层暴露出地表，因此在过去30多年中该市成为了日本最大规模的恐龙化石发掘地。

2000年，福井县立恐龙博物馆在胜山市正式开馆，其引以为傲的标本数量规模在世界上也是屈指可数。尽管距福井站有约1个小时的车程，但自开馆以来，累计接待游客1300万人次，是一个非常受欢迎的热门景点。



上：胜山车站前，一对福井龙亲子雕像在迎接着游客；左：从车站到博物馆的路途中，散布着各种雕像和化石模型，令人兴奋不已；右：恐龙博物馆的吉祥物——“恐龙博士”。第3代恐龙博士站在入口前，成为游客拍照留念的热门场所



这座由黑川纪章设计的博物馆，以其金属质感的蛋形外观著称。除了地上3层地下1层的主馆（照片中央）之外，还新建了一座地上3层的新馆（右）

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完整的骨骼标本和逼真的复原模型，令人震撼

2023年夏，通过对设施进行大规模翻新改造并扩大约1.5倍后，博物馆的魅力进一步提升。最大的看点是主馆1楼的“恐龙世界”区，这里有50具实物大小的骨骼标本，其中10具由真正化石制作，令人叹为观止。



按照四分之三比例制作的机器霸王龙，是该馆的象征性标志。在福井站前也能看到同一制造商制作的全尺寸版本

事业教育科科长松下准城先生介绍说，“我们还有9成使用真实化石的标本”。虽然其中40具完全是复制品，但由于是根据真化石制作的模具，所以非常逼真。完整骨骼标本旁边还摆放着相同姿势的复原微缩模型，让人不禁联想到它们活着时的样子。



复原模型的着色基于模型制作者的想象。真实的它们究竟是什么颜色呢？



全尺寸的复原模型，其逼真程度足以吓哭孩子们

在“恐龙世界”区，不容错过的是“福井县的恐龙”展区。其中展出了包括日本国内首次复原的福井龙完整骨骼，以及在2023年9月被认定为日本第11个新物种的福井似暴龙（Tyrannomimus fukuiensis）等在内的6种恐龙，并在常设展厅展出极为原始的鸟类福井翼龙。



在该县发现的新种福井龙和福井盗龙正面对峙？！

博物馆翻新之际新增的最受瞩目的展品之一是“短冠龙的实物木乃伊化石”。其皮肤的纹理、肌肉的痕迹等奇迹般地保留了7700万年前的原貌，该化石因保存状态良好被载入吉尼斯世界记录。



全长7米的木乃伊化石。要向美国的博物馆支付为期10年共计6000万日元的借展费！

从灭绝动物身上了解生命的奥秘

看到这里，你会注意到没有空中或海中的恐龙。“不不不，它们不是恐龙，所以在另一个展区”，松下先生说。恐龙的大致定义是“骨骼适合直立行走的爬行动物”，因此，前肢的皮肤化翼而飞的翼龙和用鳍游泳的海龙等不包括在内。这一点，许多人可能并不了解。

恐龙研究日新月异，羽毛鲜艳的“鸟类祖先”和速度与汽车相当的“鸵鸟恐龙”的存在已被证实。理论的更新也影响了《侏罗纪》系列等电影的制作，博物馆在展示方面也与时俱进，例如机器霸王龙甚至被添加了嘴唇。



上：2楼的展品。最受欢迎的是捕食恐龙的“海中之王”沧龙超科（Mosasauroidea）的海王龙（Tylosaurus）（右后）；下：鸟类进化的模型展示。其祖先不是翼龙，而是在陆地行走的兽脚类恐龙

在2楼的“生命历史”展区可以遇见各种古生物。展示从约5亿年前出现的三叶虫开始，到恐龙时代的海龙和翼龙，以及它们灭绝后统治陆地的哺乳动物，到最后以人类的骨架标本结束。参观者的心会被带有神秘面纱的灭绝动物吸引，对生命的奥秘产生深思。



左：古生代末期出现的哺乳动物的祖先。其外观让人联想到河马或老鼠；右：鲸鱼的祖先—四足鲸；下：除了古代鲸鱼，还展示了猛犸象和大角鹿等

主要化石产地所独有的体验一应俱全

2023年开放的新馆充满了“体验”的乐趣。电梯大厅中央矗立着的是由学名前加了“福井”二字的5种恐龙和1种鸟类组成的塑像，其前方是特别展示室，通过逼真的影像和音响效果让人体味时光倒流到白垩纪。此外，通道途中的玻璃库房还有别出心裁的独特功能，可以让人一窥“博物馆的幕后”，包括标本的收藏状态等。



中庭中高耸的“恐龙之塔”



1、2楼连通的特别展示室。在3面高9m×宽16m的墙面上投影恐龙时代的影像

胜山是日本最大的化石发掘地，其真髓在于拥有众多充满了可以身临其境的体验区。参观者可以体验使用真实化石进行分类、使用现场专用工具进行清洁、重建霸王龙头骨模型、通过CT图像进行无损观察等项目，让人完全沉浸在恐龙博士的角色中。松下先生呼吁说，“从春天到秋天，我们每天都在山中举办恐龙化石发掘现场的体验之旅，希望大家踊跃参加”。当你踏足那片古迹，白垩纪的景致便在脑海中悠然浮现。

无论是梦想成为恐龙博士的孩子还是成人，都能在这个博物馆里找到充满惊奇和发现的体验，忘记时间，沉浸其中。



上：松下先生带领参观可见内部标本的“玻璃库房”；左：参观者可以尝试从大量的石头中寻找化石，该体验项目使用的是真化石；右：亲手从石头中削出恐龙牙齿



参观完博物馆后，还可以在恐龙商品玲琅满目的纪念品区选购礼物

福井县立恐龙博物馆

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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