漫步葛饰区四木，感受《足球小将》的世界

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今年4月，足球漫画的巅峰之作《足球小将》完结，结束了在杂志上长达43年的连载。其作者高桥阳一的故乡——东京都葛饰区四木一带有许多可以让人重温动漫经典场景的地方，包括以作品角色和经典画面装饰的京成电铁四木站和多座立有角色铜像的公园等。请大家跟着我们一起漫步其中吧。

一下车就进入大空翼的世界

从东京晴空塔附近的押上站出发，乘坐京成押上线列车约5分钟即可到达四木站。车门一开，首先映入眼帘的是画在墙壁上的主人公大空翼倒挂金钩等《足球小将》经典场景。列车进站的背景音乐是大家耳熟能详的动画片主题曲《燃烧吧，英雄》，站内广播则出自大空翼和日向小次郎的配音演员。站在月台上，仿佛置身于动漫的世界。



京成电铁四木站月台。迎接下车乘客的是大空翼等角色的大幅图像 ©高桥阳一/集英社 足球小将第二季世少篇制作委员会

从月台通往站厅的四处楼梯，墙壁上都喷涂着作品中的各个角色，并用英语、汉语、西班牙语等多种语言写着欢迎标语。

一名来自泰国的《足球小将》粉丝四处拍照留念，他说：“虽然连载结束让人感到很遗憾，但我非常喜欢这部动漫作品，这个地方让我热血沸腾。”



四木站月台的台阶。在早晚高峰时段以外的时间，经常有外国游客驻足拍照 ©高桥阳一/集英社 足球小将第二季世少篇制作委员会

车站设计一新，新增海外劲敌角色

葛饰区四木是《足球小将》作者高桥阳一的故乡。作品中主人公大空翼度过小学和初中时期的静冈县“南葛市”，就是以高桥阳一的高中母校——东京都立南葛饰高中的简称命名的。

四木站的主题装饰是由京成电铁与葛饰区政府、出版方集英社合作，于2019年开始实施的。去年11月，为配合动画片新作《足球小将第二季世少篇》的播出，车站设计全面换新。除了以大空翼为首的日本代表队球员角色外，新增了德国、阿根廷等充满个性的海外劲敌角色，同时增加了大量经典画面的展板。

《足球小将》自1981年开始在漫画杂志《周刊少年Jump》上连载，描绘了足球少年大空翼与日本全国各地的对手切磋球技、不断成长的故事。作品中各具个性的角色们呈现了许多扣人心弦的球技，这是作品的看点之一。《足球小将》在全球掀起热潮，连同动画片在内，作品被翻译成多种语言，全球累计发行量超过9000万册。不仅日本，各国都有国家级足球明星在年少时期是这部作品的忠实读者。

随着新冠疫情的影响消退，四木站迎来了越来越多的海外游客。这也得益于四木站优越的地理位置。游客从这里前往浅草、东京晴空塔等热门景点或成田机场、羽田机场都很方便。四木站站长丸高进称：“这座因《足球小将》而闻名的车站正逐渐成为海外游客的旅游目的地之一。今后，我们将继续与本地居民一道，推动《足球小将》主题车站的发展。”

台阶艺术和天花板上的“双人射门”

四木站内，从地面到天花板，甚至厕所，《足球小将》的元素无处不在。

从一楼站厅抬眼可见艺术台阶。利用台阶垂直面画就的角色形象以气势十足的动作宣传着“请勿抢上抢下”等车站礼仪。



四木站的台阶。两侧墙壁整面都是《足球小将》中的角色 ©高桥阳一/集英社 足球小将第二季世少篇制作委员会

站厅地面上绘有草坪和白线，营造出足球场的氛围；仰头看天花板，大空翼和岬太郎同时踢球的必杀技“双人射门”令人震撼；闸机外的天花板上也画着大空翼倒挂金钩的场景；厕所入口画着球门；播报站内广播的还有大空翼“后援团”中泽早苗的配音演员。



四木站的站厅被设计成足球场。画在天花板上的必杀技“双人射门”令人震撼 ©高桥阳一/集英社 足球小将第二季世少篇制作委员会



四木站的闸机口被设计成足球场的入口，极具氛围感 ©高桥阳一/集英社 足球小将第二季世少篇制作委员会

站内一角还展示了作者高桥阳一、西班牙前国脚安德雷斯·伊涅斯塔（众所周知的《足球小将》迷）、日本前国脚稻本润一（当地足球俱乐部“南葛SC”的签约队员）、日本女子足球前国脚泽穂希的签名。



西班牙前国脚安德雷斯·伊涅斯塔等足球运动员的签名 ©高桥阳一/集英社 足球小将第二季世少篇制作委员会

四木站的工作人员当中也有《足球小将》的狂热粉丝。一名40多岁的男性工作人员表示，自己从小就是这部漫画的忠实读者，“能向来自外国的客人介绍角色故事，是一种幸福”。

街头铜像与集章活动

2012年起，葛饰区开始围绕《足球小将》主题推进相关的地区建设，比如在四木地区及与其相邻的立石地区的公园等地设立了九座漫画角色铜像，规划了城市漫步路线，免费分发日语版和英语版观光地图。区政府表示，今年以来，英语版地图的需求量增大。来自美国的动漫迷诺埃·戈麦斯（音译，38岁）与朋友一起来四木旅游。他说：“我从小就爱看《足球小将》动画片。这里是神作诞生的地方，我很享受这趟旅程。”



在葛饰区四木公园，美国游客诺埃·戈麦斯和他的朋友在大空翼的劲敌日向小次郎的铜像前拍照留念 ©高桥阳一/集英社



在东京都立南葛饰高中的正门前立有大空翼的铜像。游客站在大空翼旁边原本属于岬太郎的位置上，抬脚放在球后就可以拍出和大空翼“双人射门”的纪念照 ©高桥阳一/集英社



葛饰区政府制作的《足球小将》铜像巡游地图 ©高桥阳一/集英社

葛饰区政府还致力于推动与振兴足球相关的地区建设。每年1月举办“足球小将葛饰杯”比赛，邀请与《足球小将》有渊源的各地球队参赛。去年秋天，区政府首次与当地足球俱乐部“南葛SC”（与作品中大空翼签约的球队同名）合作，开展了角色铜像、餐饮店和体育用品店等相关地点巡游数字集章活动。葛饰区观光科负责人称：“大约有2400人参加了集章活动。我们正在探讨也便于外国人参与的形式，希望今年秋天能够吸引更多人。”



刊载《足球小将》最后一话的“足球小将杂志”（前）和三本漫画单行本（后） ©高桥阳一/集英社

杂志连载结束，后续内容将通过官网公开

《足球小将》以2024年4月4日发售的《足球小将杂志vol.20》为节点结束了在杂志上的连载。不过，作者高桥阳一在杂志刊文表示：“虽然我从漫画家的岗位上‘退休’了，但我依然喜欢画画，喜欢构思故事，我将把故事延续下去。”故事的后续内容将以铅笔分镜稿的形式通过官方网站“足球小将WORLD”公开。

京成电铁四木站

图片：松本创一

标题图片：京成电铁四木站的正面入口。墙壁上绘有在足球场上叱咤风云的《足球小将》角色们 ©高桥阳一/集英社 足球小将第二季世少篇制作委员会

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