探访福冈猪骨汤拉面圣地“一兰”

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发源于福冈的猪骨汤拉面“一兰”，在日本国内外都拥有大量爱好者。其生产基地“一兰之森 糸岛”作为观光地也大受欢迎，纷至沓来的观光客中还有许多外国游客。

拉面“一兰”的诞生之地

如今在深受世人喜爱的日餐中，“拉面”已经超越寿司，在访日游客中人气旺盛。去那些生意火爆的餐馆，即使奢侈地加上叉烧、煮鸡蛋、葱花等浇头，也不大会超过2000日元；有的连锁店还会提供不超过500日元的清淡简单的拉面，被称做“中华Soba”，它最吸引人的地方，就是可以经济实惠地享受在日本独自发展起来的美食。

尤其获得外国人绝对支持的，便是猪骨汤拉面“一兰”。它用的是筋道的细面，面汤浓郁但没有腥味，深受拉面通以及男女老少的喜爱。而且，它采用的不与店员直接接触的独特服务方式，也是受欢迎的另一个秘密。顾客先在售票机上购买餐券，然后入坐“专注美味吧台”——用隔板一一隔开的单人座位，再在点菜单上填写各自的味道喜好并将其递到面前的帘子下。店员也是从帘子下端来拉面、米饭以及添加的面条等，因此几乎和他们没有接触，看不到他们的身影。这样的设计让客人可以不必在意周围，集中精力品尝拉面的味道，由此留下更加深刻的记忆。



一兰的拉面，碗的正中漂浮着“秘制红酱”



在“点菜单”上可以具体指定味道的浓淡及浇头等配菜配料。提供日语、英语、中文、韩语四种语言服务

拉面的味道令人上瘾，只要吃了一次就还想吃下一次，因此不少人都会借福冈观光或出差之机，“朝拜”位于博多区中洲的圣地“一兰总部总店”。

近年来人气大增的是位于福冈县西部糸岛半岛的生产基地“一兰之森 糸岛”。在工厂里附设有“猪骨汤拉面博物馆”和充满昭和时代气息的店铺，是拉面爱好者们至少想去拜访一次的地方。



一兰总部总店，灯笼成排地挂到大楼的最上层

比东京巨蛋大一倍的设施

糸岛是热闹非凡的海边度假胜地。在声名鹊起之前的2014年，“一兰之森 糸岛”作为一兰的生产基地在此开业。据说得益于得天独厚的自然环境，清澈的水和纯净的空气令汤和面的味道更加细腻鲜美。



糸岛的人气观光点“一兰之森”的入口

“一兰之森”占地面积超过9万平方米，相当于2个东京巨蛋大小。踏入清净悠闲的竹林小道后不久，迎面就飘来勾起食欲的豚骨汤香气，再往前便来到一片开阔之地，带有巨大的“一兰”标识的建筑物跃入眼帘。

抑制住“马上想吃！”的欲望，一边散步一边欣赏厂区景色。推荐的游览顺序是先参观工厂、博物馆，之后享受用餐和选购特产的乐趣。



一兰之森的建筑。左侧为店铺，右侧深处有博物馆、生产车间



指示牌上有参观“推荐路线”

从执着的坚持中，一窥一兰的“秘密”

首先去参观面和汤的生产车间。从北海道至冲绳，一兰遍布日本全国，不仅如此，在美国纽约以及香港、台湾也开有分店，而决定味道的关键“秘制红酱”和凝集着鲜味成分的“调料汁”，则全部是在糸岛生产的。而且，这两种调料的配方，只有一兰的董事长和3名专属师傅知道，是公司的顶级机密。

为了保护秘传的味道，车间内的情形只有一部分制面作业可以透过玻璃窗来观望。尽管如此，墙上挂着详细说明生产工序的面板，所以是一兰爱好者必看的内容。



以严格的质量检查闻名的一兰工厂。从中央处的玻璃窗可以一窥内部的情景



近年来，越来越多的拉面店的猪骨汤拉面上都配有以辣椒为主料制成的红色酱料，但原创是一兰！

接下来参观“猪骨汤拉面博物馆”。馆中全面展示了发源于福冈的猪骨汤拉面的历史、烹饪工序、供餐服务方式、对待研究的态度等，随处都能窥视到一兰执着的坚持。

由于在一兰几乎所有的店铺都看不到厨房的工作，所以在博物馆里近距离观看烹饪道具就成为了难得的体验。在“专注美味吧台”展区，你可以从吧台后面卷起帘子来体味当店员的心情，是绝好的纪念照拍摄点。而且，最重要的是，公司以“不懈研究世界最好的猪骨汤拉面”而自豪，其种种举措，让那些认为“只不过是拉面而已”的人也肃然起敬。



在“猪骨汤拉面博物馆”里展示着平时看不到的烹饪过程和用具等



可以拍照留念的“专注美味吧台”



介绍一兰的历史以及研究、开发机制等的展板也值得一看

世界上唯一附设面馆的工厂

最后，终于到了品尝拉面的时间。“昭和10年代（1926-1935年）”“昭和20年代”“昭和30年代”的面馆相邻而立，每家分别装饰着当时的博多街景照片，营造出怀旧的气氛。除“专注美味吧台”之外，还有小吃摊风格和可以全家聚餐的餐桌，客人们可以在不同于日常的氛围中享用鲜美的拉面。



面馆区。左端是土特产店



一兰售券机。推荐带叉烧肉、木耳、紫菜、半熟盐煮蛋的“ICHIRAN5选”



“昭和30年代”的店内是小吃摊风格

“秘制红酱”是在辣椒的基础上调和了30多种材料并花费多日熟成的。它辣味适中，鲜香浓郁，给平淡无奇的豚骨汤增添了绝妙的风味。能在世界唯一的一家工厂附设的面馆里一饱口福，这对于一兰粉们来说堪称最棒的体验。 标准的“天然猪骨汤拉面”和人气配菜“炖烤猪肉”以及“抹茶杏仁豆腐”



在面厂边就能享用美味拉面，世上只有“一兰之森 糸岛”一处

如果去参观一兰之森或总店的话，建议你顺便再去看看位于福冈市南区的“那之川店（第一家店铺）”。一兰自1960年创业以来，在坚守传统口味的同时，推出了诸如“专注美味吧台”、偏好填写订单等新的服务形式，并不断开设新的分店。堪称其出发点的“那之川”店，是“朝拜”一兰圣地时不容错过的地方。



那之川店是鲜有的可以透过玻璃窗看到厨房内部情形的一家店铺



门帘上自豪地印着“一号”（意为第一家店铺）字样

一兰之森 糸岛

地址： 福冈县糸岛市志摩松隈256-10

福冈县糸岛市志摩松隈256-10 营业时间： 10:00-16:00（最后点餐时间为15:45）

10:00-16:00（最后点餐时间为15:45） 休息日： 无

无 费用： 参观及停车场免费

参观及停车场免费 谷歌地图

采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：宽阔的生产基地“一兰之森 糸岛”

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