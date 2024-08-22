探访福冈猪骨汤拉面圣地“一兰”
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拉面“一兰”的诞生之地
如今在深受世人喜爱的日餐中，“拉面”已经超越寿司，在访日游客中人气旺盛。去那些生意火爆的餐馆，即使奢侈地加上叉烧、煮鸡蛋、葱花等浇头，也不大会超过2000日元；有的连锁店还会提供不超过500日元的清淡简单的拉面，被称做“中华Soba”，它最吸引人的地方，就是可以经济实惠地享受在日本独自发展起来的美食。
尤其获得外国人绝对支持的，便是猪骨汤拉面“一兰”。它用的是筋道的细面，面汤浓郁但没有腥味，深受拉面通以及男女老少的喜爱。而且，它采用的不与店员直接接触的独特服务方式，也是受欢迎的另一个秘密。顾客先在售票机上购买餐券，然后入坐“专注美味吧台”——用隔板一一隔开的单人座位，再在点菜单上填写各自的味道喜好并将其递到面前的帘子下。店员也是从帘子下端来拉面、米饭以及添加的面条等，因此几乎和他们没有接触，看不到他们的身影。这样的设计让客人可以不必在意周围，集中精力品尝拉面的味道，由此留下更加深刻的记忆。
拉面的味道令人上瘾，只要吃了一次就还想吃下一次，因此不少人都会借福冈观光或出差之机，“朝拜”位于博多区中洲的圣地“一兰总部总店”。
近年来人气大增的是位于福冈县西部糸岛半岛的生产基地“一兰之森 糸岛”。在工厂里附设有“猪骨汤拉面博物馆”和充满昭和时代气息的店铺，是拉面爱好者们至少想去拜访一次的地方。
比东京巨蛋大一倍的设施
糸岛是热闹非凡的海边度假胜地。在声名鹊起之前的2014年，“一兰之森 糸岛”作为一兰的生产基地在此开业。据说得益于得天独厚的自然环境，清澈的水和纯净的空气令汤和面的味道更加细腻鲜美。
“一兰之森”占地面积超过9万平方米，相当于2个东京巨蛋大小。踏入清净悠闲的竹林小道后不久，迎面就飘来勾起食欲的豚骨汤香气，再往前便来到一片开阔之地，带有巨大的“一兰”标识的建筑物跃入眼帘。
抑制住“马上想吃！”的欲望，一边散步一边欣赏厂区景色。推荐的游览顺序是先参观工厂、博物馆，之后享受用餐和选购特产的乐趣。
从执着的坚持中，一窥一兰的“秘密”
首先去参观面和汤的生产车间。从北海道至冲绳，一兰遍布日本全国，不仅如此，在美国纽约以及香港、台湾也开有分店，而决定味道的关键“秘制红酱”和凝集着鲜味成分的“调料汁”，则全部是在糸岛生产的。而且，这两种调料的配方，只有一兰的董事长和3名专属师傅知道，是公司的顶级机密。
为了保护秘传的味道，车间内的情形只有一部分制面作业可以透过玻璃窗来观望。尽管如此，墙上挂着详细说明生产工序的面板，所以是一兰爱好者必看的内容。
接下来参观“猪骨汤拉面博物馆”。馆中全面展示了发源于福冈的猪骨汤拉面的历史、烹饪工序、供餐服务方式、对待研究的态度等，随处都能窥视到一兰执着的坚持。
由于在一兰几乎所有的店铺都看不到厨房的工作，所以在博物馆里近距离观看烹饪道具就成为了难得的体验。在“专注美味吧台”展区，你可以从吧台后面卷起帘子来体味当店员的心情，是绝好的纪念照拍摄点。而且，最重要的是，公司以“不懈研究世界最好的猪骨汤拉面”而自豪，其种种举措，让那些认为“只不过是拉面而已”的人也肃然起敬。
世界上唯一附设面馆的工厂
最后，终于到了品尝拉面的时间。“昭和10年代（1926-1935年）”“昭和20年代”“昭和30年代”的面馆相邻而立，每家分别装饰着当时的博多街景照片，营造出怀旧的气氛。除“专注美味吧台”之外，还有小吃摊风格和可以全家聚餐的餐桌，客人们可以在不同于日常的氛围中享用鲜美的拉面。
“秘制红酱”是在辣椒的基础上调和了30多种材料并花费多日熟成的。它辣味适中，鲜香浓郁，给平淡无奇的豚骨汤增添了绝妙的风味。能在世界唯一的一家工厂附设的面馆里一饱口福，这对于一兰粉们来说堪称最棒的体验。标准的“天然猪骨汤拉面”和人气配菜“炖烤猪肉”以及“抹茶杏仁豆腐”
如果去参观一兰之森或总店的话，建议你顺便再去看看位于福冈市南区的“那之川店（第一家店铺）”。一兰自1960年创业以来，在坚守传统口味的同时，推出了诸如“专注美味吧台”、偏好填写订单等新的服务形式，并不断开设新的分店。堪称其出发点的“那之川”店，是“朝拜”一兰圣地时不容错过的地方。
一兰之森 糸岛
- 地址：福冈县糸岛市志摩松隈256-10
- 营业时间：10:00-16:00（最后点餐时间为15:45）
- 休息日：无
- 费用：参观及停车场免费
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采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部
标题图片：宽阔的生产基地“一兰之森 糸岛”
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