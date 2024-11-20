大阪旅游新设施，体验大相扑的乐趣

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相扑娱乐设施“日乐座”日前开业。前职业相扑力士在此展开激烈搏斗，观众也可登上相扑台“土俵”体验一番。女性和外国游客也能在这里轻松欣赏这项日本国技！

既有招数和规则的讲解，又可亲身体验比赛

5月30日，日本传统国技观赏设施“THE SUMO HALL 日乐座 OSAKA”在综合型商业设施“Namba PARKS”（大阪市浪速区）开业。该设施的表演和服务深受入境游客欢迎，目前已收到来自约30个国家的预约。大阪关西世博会即将召开，日乐座希望成为年均980万外国游客来访的大阪的一处新地标，据估计，2024年度入馆人数有望达到5万人。

Netflix热播剧《SANCTUARY 圣域》或许也促进了外国相扑迷的增加。该剧讲述了几名曾经令人侧目的不良少年在等级森严的相扑世界崭露头角的故事。不过，职业相扑比赛“大相扑”一年只举办90天，比赛场地只有东京3处，大阪、名古屋和博多各1处。因此，对访日游客而言，欣赏相扑比赛门栏过高。而“日乐座”,顾名思义，就是“几乎每‘日’都有让人‘乐’在其中的相扑比赛”。此外，女性同样可以上场比赛。这也是大相扑所不具备的一项魅力。



一边示范，一边用英语讲解基本规则和动作



表演时可以与相扑选手击掌或合影留念。演出结束后，特意留有互动时间

前大相扑职业选手在土俵上进行约60分钟的精彩表演。此外，还有与观众对决和互动时间。喜欢“亲身体验”的外国人似乎对此颇为满意。

试营业当天，出生于加拿大的上方落语(*1)演员桂福龙担任主持。他用日英双语来讲解相扑的基本知识，浅显易懂，用词巧妙，常引得大家哈哈大笑。



落语家还用英语讲笑话



展示基础训练“劈叉”。180度劈叉后，相扑选手的巨大身体紧贴地面，赢得阵阵掌声

“四股”（左右两脚交替高举用力踏地——译注）等动作和“上手投”这种决胜招数的展示动人心魄，这也只有经过严格训练的真正的相扑力士才能做到。相扑比赛中的禁忌则用一种搞笑的方式来展现。这是大相扑中为人熟知的“初切”表演环节。旁白和灯光为表演增色不少，令全场沸腾。



禁止拳击！力士在用幽默十足的演技来展示相扑禁忌



在正式比赛中，激烈的赤身冲撞令人屏息

热场表演结束后，行司（相扑运动的裁判员——译注）上场，比赛正式开始。毫无疑问，这是一场真刀真枪的比赛。起身交手的动作也与大相扑一模一样。被逼到土俵边缘的选手一个转身，反败为胜。场面惊心动魄，扣人心弦。

最后，观众穿上相扑服，登上土俵，与自己指定的相扑选手进行模拟赛。无论他们如何用力，相扑选手都稳如泰山。观众被轻而易举地托起，从而体验到力士强大的力量。在土俵上摔得一身土，这也是一种宝贵的体验。



就算是女性观众，也会被毫不客气地摔出去。因为相扑服可以充当缓冲气垫，所以摔了也没问题吧？



可以在土俵上拍下两人的合影留作纪念

相扑文化，走向世界

前职业相扑力士田代良德参与了这些演出策划。他从相扑界退役后，在好莱坞电影中担任“力士演员”。此外，从10年前开始，他就开始每天为外国人表演相扑。

在表演过程中，田代良德发现外国人对相扑的文化背景有着浓厚的兴趣。比如，他们想知道“为什么在比赛前要进行‘四股’和撒盐”。当被告知这是为了净化土俵，是相扑起源于祭神仪式的遗习时，大家都感到非常惊讶。



《相扑纪事》用音乐和灯光来展示力士的神圣感



田代良德曾出演电影《疾速追杀4》

相扑保留的一些传统规定，比如，力士要绾发髻、穿和服；土俵禁止女人入内等，是因为这是一项与其他体育赛事截然不同的日本传统国技。为了让观众了解到“相扑并不仅仅是两个胖男人在那里搏斗，更是日本文化的精髓”，田代良德提议开展相扑基础知识的讲解，并用舞蹈展示源自神话的相扑历史。



大相扑大阪赛事后，前来观赏表演的人气力士宇良和辉。他说：“如果相扑能传播到海外，我会很高兴。”（图片：日乐座）



日乐座便当（左上）、清真便当（右上）、素食便当（左下）、Nada万高级便当（右下）

为满足访日游客对夜间休闲的需求，演出从傍晚开始。票价中包含便当和一杯含酒类在内的饮品，游客可以用味蕾来感受日本文化。装满章鱼小丸子和其他特色菜的日乐座特制“幕内便当”等可供选择。如愿额外付费，观众还可选择老字号日本料理店“nada万”的两层便当、装有轮状面筋和豆腐的素食便当，符合日本清真协会标准的日式便当。

日乐座的“Hakkeyoi（裁判激励相扑选手燃起斗志的一句话）”已经响起。这里能否成为向海外普及相扑文化的一个据点，让我们拭目以待。



商店从上午11点开始营业，谁都可以前来购买。印有决胜招数的商品当推首选



场馆位于大阪繁华街区Minami的购物中心内，交通十分便捷

THE SUMO HALL 日乐座 OSAKA

地址： 大阪市浪速区难波中2-10-70 Namba PARKS 8层

大阪市浪速区难波中2-10-70 Namba PARKS 8层 营业时间： 1天2场表演时，开演时间为18：00和21：00；只有1场表演时，开演时间为19：00（可提前1个小时入场）。商店营业时间：上午11点到晚上11点

1天2场表演时，开演时间为18：00和21：00；只有1场表演时，开演时间为19：00（可提前1个小时入场）。商店营业时间：上午11点到晚上11点 休息日： 星期二、12月31日、1月1日

星期二、12月31日、1月1日 门票： S座16000日元、A座12500日元、B座9500日元 ※含便当和饮料

S座16000日元、A座12500日元、B座9500日元 ※含便当和饮料 交通： 从南海或大阪地铁“Namba（难波）”站步行3分钟；从阪神或近铁的“大阪难波”站步行5分钟

从南海或大阪地铁“Namba（难波）”站步行3分钟；从阪神或近铁的“大阪难波”站步行5分钟 谷歌地图

详情及预约，请点击：日乐座官网（外部网站）

采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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