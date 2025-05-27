“波之伊八”：为葛饰北斋的创作带来灵感的雕刻师

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江户后期，在千叶的房总半岛，有一位擅长雕刻惊涛骇浪的名工巧匠，人称“波之伊八”。他的某些作品构图与葛饰北斋的浮世绘名作《富岳三十六景》之《神奈川冲浪里》非常相似，深受当地人喜爱，被誉为“影响了北斋的乡土伟人”。本篇就让我们一起来追寻他的足迹。

先于北斋表现海浪的艺术家

江户后期的画家葛饰北斋的画作《富岳三十六景》之《神奈川冲浪里》（以下简称《浪里》）成为7月3日发行的新1000日元纸币的背面图案。这幅作品俗称《巨浪》，画面中汹涌澎湃的海浪给人以深刻印象，被认为是世界上最有名的浮世绘作品。



葛饰北斋的的画作《富岳三十六景》之《神奈川冲浪里》，大都会艺术博物馆藏

绘制于19世纪30年代初期的《浪里》描绘了翻卷的巨浪的内部形态，在当时是前所未有的创新，而在雕刻领域，却有作品先于其20多年表现了这一景象，这就是1807-1808年间制作的千叶县夷隅市行元寺的栏间（格窗，日式房间的推拉门和房顶之间的装饰部分——译注）雕刻《波上宝珠图》（标题图片）。

作者名为武志伊八郎信由（1752-1824年），比北斋大8岁。他以房总半岛为中心进行创作，留下了100多件佛寺和神社的雕刻作品，因擅长对汹涌澎湃的海浪进行精工细雕，被人们亲切地称为“波之伊八”。



伊八曾经眺望的鸭川的大海。现在是冲浪圣地

伊八于1752年出生在今天的千叶县鸭川市打墨。他曾师从胜浦的名门雕刻师，20岁左右出师。独立后，他在家乡建立了工作室，并经常凝望附近的大海。



伊八埋葬在武志家的旧居遗址。武志家的雕刻师到昭和年间共延续了五代



伊八在26岁到29岁间雕刻的《玉取龙》装饰在金乘院（位于鸭川市）的正殿。这里离武志家很近，从第三代到第五代的作品都有

伊八没有被传统束缚，他在神社和寺庙委托雕刻的龙和麒麟等圣兽形象中加入了海浪，开创了自己独特的风格。在技术方面，随着年龄的增长，他的雕工越来越精细，写实性也不断增强。

伊八在45岁左右进入职业生涯的转折期，这一时期的代表作有夷隅市饭绳寺正殿的《波上飞龙》。左右一对飞龙，其面部表情和鳞片都刻画得栩栩如生，看起来犹如真实存在的动物。飞龙掀起的惊涛骇浪如利爪般汹涌翻卷。



立体感强烈、震撼人心的《波上飞龙》局部。在《浪里》问世前，伊八已经表现了翻卷的巨浪（伊八会提供，小田嶋信行摄）



被一对飞龙环绕的天狗与牛若丸，背景雕刻细腻，木纹美丽。伊八在人物雕刻方面亦是天下第一（伊八会提供，小田嶋信行摄）

进入50多岁成熟期，伊八的独创性已是炉火纯青。他在鸭川市大山寺不动堂的向拜（大殿正面突出的屋顶）天花板和横梁上分别雕刻了“飞龙”和“地龙”。两条龙一同面向画面的右下方，背景的惊涛骇浪中升起的水柱化作空中的云。伊八以大胆的空间艺术表现了一个古老的传说——巨龙守护着东部米仓长狭平原并带来甘霖。



除了两条龙、海浪和云之外，狮子和大象的雕刻也出自伊八之手



俗称大山不动尊。从山中神社的院内可以一览鸭川的大海

雕刻《般若心经》的“空”

伊八一生不断雕刻形态各异的海浪，在50多岁后期达到了巅峰，创作出了集大成之作《波上宝珠图》。



《波上宝珠图》右侧正面和背面（伊八会提供，小田嶋信行摄）



《波上宝珠图》左侧正面和背面（伊八会提供，小田嶋信行摄）

行元寺里流传着这幅作品创作背后的故事。当时的住持希望伊八雕刻出“色即是空，空即是色”中“空”的意象。这是佛教基本经典《般若心经》中最重要的一句话，“色”代表有形之物，“空”代表无形之物，释义为“万物并非不变”。

伊八将“空”的意象与时隐时现的波涛合二为一。他连续多天骑马去观察大海，最终看到了漂浮在海浪上的宝珠。

宝珠是佛教教义的象征，一般以佛陀或游龙手持的形态出现，以宝珠为主题的作品前所未闻。伊八看到宝珠的传说真伪不明，但这幅作品中波涛翻滚浪花飞溅，波峰下形成一条“水的隧道”，从侧面将海浪刻画得栩栩如生，无疑是从眼前汹涌的海浪中获得了灵感。

《浪里》借鉴了伊八的雕刻作品？

《名工匠波之伊八及北斋——伊八五代的生涯》一书的作者片冈荣有近50年的研究生涯，是这方面的权威，他极力主张，“很明显北斋在《浪里》中模仿了伊八的作品”。他指出：“仔细观察《波上宝珠图》即可一目了然，（两幅作品中）主要的巨浪形态几乎一摸一样，细节部分则根据主题进行了调整。”



《波上宝珠图》的右边波浪内侧（局部）（伊八会提供，小田嶋信行摄）与《富岳三十六景》之《神奈川冲浪里》（大都会艺术博物馆藏）*图片经编辑部加工 火焰升腾的宝珠换成了富士山 巨浪的轮廓和内侧的线条极为相似 小波浪描绘成了富士山的形状 上半部分露出在外的宝珠换成了角度相同的船

此外，捕捉从波涛涌起到浪花飞溅的过程，将其凝聚在一幅绘画或雕刻作品中，对此片冈解释道：“伊八的构图是划时代的，这绝不是偶然的巧合。”

两幅作品在技法方面也有相似点。北斋主张“用直尺和圆规可以描绘万物”，并在1812年左右出版的绘画范本《略画早指南》中用图画的形式讲解了将直线和圆组合起来的绘画方法。使用直尺和圆规的“规矩术”（利用尺规求出木构节点几何形的方法——译注）是木工的基础。作为雕刻师的伊八也在创作中运用了这一技术，在行元寺留下的作品《波上鹤与朝阳》中，便以此呈现出了流畅的波浪形状。



《波上鹤与朝阳》。鹤的羽毛和朝阳的轮廓也用圆规绘制而成（伊八会提供，小田嶋信行摄）

在《波上鹤与朝阳》下方，有第三代堤等琳的弟子的绘画作品。等琳是一名民间画师，与北斋交往密切，曾与北斋共同生活和创作。在前述的饭绳寺，除了伊八的栏间雕刻外，等琳本人的天花板画也成为正殿的装饰。

北斋不止一次到访过房总。片冈表示：“北斋可能从等琳那里听说后，亲眼看到了伊八的《波上宝珠图》。伊八的作品极为有名，以至于同行会告诫说‘在关东不要雕刻波浪’。北斋不可能错过如此有名的作品。”对此他确信不疑。

然而，没有史料能够证实北斋与伊八之间的关系，只存在一些旁证。谈及这位雕刻巨匠的功绩，片冈说：“他们两人都在一生中不断探索‘无形之水的动态’，但伊八是先驱者。雕刻师的地位历来被认为低于画家，现在终于开始受到关注了。”



片冈正在讲述伊八的功绩

在2024年伊八逝世200年之际，彰显其艺术成就的各项活动在他的出生地应运而生。

由“波之伊八鸭川城市建设组织”牵头，去年5月份举行了纪念活动。会长清水宏明确指出：“伊八扎根于鸭川地区，创作出了不逊色于江户地区的艺术品。我们希望将他的精神传承下去，与鸭川人携手在城市建设中发挥作用。”



上图：粉丝俱乐部“伊八会”在纪念活动会场举办图片展 下图：会长清水代表纪念活动主办方致辞

图片（未署名）：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：《江户时代的雕刻师 初代波之伊八——武志伊八郎信由的世界》（伊八会编辑发行，小田嶋信行摄）

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