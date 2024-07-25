新版1万日元纸币人物涩泽荣一的故居：从青森回归东京江东区故里

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新版1万日元纸币的肖像人物涩泽荣一奠定了近代日本经济的基础。三十过半，正值壮年期，他在东京深川（今江东区）建造了自己的家，与儿子、孙子及曾孙过着四世同堂的生活。平成初期房屋迁至青森，到了令和时代又移回江东区。它是日本大型建筑公司清水建设的创新基地“温故创新之森NOVARE”的中心建筑，向观众展现出改革者的精神。

涩泽故居时隔115年回归江东区故里

出JR京叶线潮见站东口，步行约250米就是曙北运河，沿途可以看到一排设计精致的现代建筑，这就是大型建筑承包商清水建设投资约500亿日元修建的创新与人才培养基地——温故创新之森NOVARE（江东区潮见）。沿着建筑群向运河方向走去，建筑物之间有一座和洋折衷风格的宏伟宅邸。乍一看，它似乎与周围的建筑格格不入，但凝视片刻，浑然一体之感油然而生，实在是妙不可言。



出了潮见站东口，映入眼帘的是人才培养和技术传承设施“NOVARE Academy”



从左到右依次为NOVARE Academy、NOVARE Hub、NOVARE Archives，尽头是曙北运河

这座给人以历史厚重感的建筑就是涩泽故居——人称“日本资本主义之父”、新版1万日元纸币上的人物涩泽荣一（1840-1931年）曾经居住的地方。这座建筑最初于1878年（明治11年）建于深川福住町（今江东区永代2丁目），是一座日式民居。1888年荣一迁居到日本桥兜町后，这里成为长子笃二和涩泽家继承人、孙辈敬三的宅邸。1908年迁至港区三田后，经大规模扩建和改建后，变成了和洋折衷式建筑。

二战后，涩泽故居作为财产税上缴。曾用作大藏大臣公邸、省厅共用会议所，后来出让给民间买家，1991年移至青森县六户町。2018年由清水建设购入，两年后于潮见开始重建，2023年竣工。因此，涩泽故居时隔115年后回归江东区故里。它辗转波折的故事在此介绍一二。



涩泽故居从左到右依次为洋馆、主屋“表座敷”和“御母堂”。连接洋馆和主屋的部分也是和洋折衷式建筑



参考当时的照片对内部也进行了忠实再现，还设有展示板。图为洋馆内敬三的书斋

结束漂泊生活，寻得安稳居所

涩泽荣一1840年（天保11年）出生于现在的埼玉县深谷市血洗岛。身为富农家的后代，他过着衣食无忧的生活。21岁左右前往江户的私塾求学并学习剑术，自此开启了漂泊异地的生活。



深谷市涩泽故居“中之家”内的青年荣一像

荣一早年逐渐热衷尊王攘夷运动，因策划放火焚毁外国人居留地而被幕府追讨，1863年逃到京都。因缘际会，被一桥德川家收留庇护，1867年家主一桥庆喜继承德川本家后，他又成为幕臣。同年，随庆喜之弟昭武访问法国。在欧洲考察期间，适逢德川幕府倒台，荣一于1868年（明治元年）回国。他在一桥家的领地骏府（今静冈县）居住了一段时间，因留学经验和卓越的能力而受到赏识，很快就应邀进入东京的明治新政府供职。

曾经参加倒幕和尊王攘夷运动，却成为幕臣并前往欧洲考察学习，回国后又进入了主君曾经的敌对方新政府任职。20多岁正值思想、立场和环境剧烈动荡的时期，自然是良禽择木而栖，贤臣择主而事。进入明治政府后，荣一每天都为设计近代日本的各项制度忙得不可开交。辗转漂泊后，他成为了实业家，为自己建造的第一所住宅坐落在深川，可以说这是他成年后几经辗转后终于寻到的安稳之地。



涩泽故居最初的所在地，现在已被涩泽仓库本店所在的涩泽City Place永代等建筑替代。永代路沿线的绿地上，还立有“涩泽荣一宅邸旧址”的指示牌

一生挚爱深川

1873年（明治6年），33岁的涩泽荣一从大藏省辞职。他进入自己参与创办的第一国立银行（瑞穗银行前身）担任行长，同时还参与多家企业的创办和运营。

最初他在银行所在的兜町租房居住，到了1876年，事业逐渐步入正轨，他便在深川购买了2800多坪（1坪约合3.3平方米——译注）的土地和房屋并搬迁至此。当时的第一国立银行总部被称为“拟洋风建筑的杰作”，甚至还成为浮世绘的题材，所以他委托该建筑的建造者、清水屋（今清水建设）第二代当家人清水喜助为自己建造一栋建筑面积170坪的主屋“表座敷”。庭院里建有“潮入池”，引入海水，所以水位会有变化，是一座自然气息浓厚的宅院。



以“潮入池”为主题的水盘与建筑物相映成趣



主屋二楼的客厅还保留着喜助建造的精美的壁龛立柱



主屋的楼梯使用的是名贵木材黑柿木

荣一在深川生活了12年。此后，众所周知，他在兜町修建了由辰野金吾设计的豪华洋馆，晚年则在北区王子的飞鸟山度过。

不过，搬迁到兜町后，他却成为了深川区会议员，还担任了议长。居住在飞鸟山期间，他依然担任深川区教育会会长。而且，据说他一生都把户籍放在深川。荣一是如此深爱着这片土地，因此这次涩泽故居回归江东区，他也会深感欣慰吧。



晚年的涩泽荣一（图片：国会图书馆藏）

展示其后人涩泽敬三生活的洋馆

笃二和敬三的居所、位于深川的涩泽宅邸在明治时代中期进行了一系列扩建和改建，包括在东侧修建敬三母亲生活的“御母堂”。1908年，这座老宅从深川搬迁至三田。

涩泽家的四世同堂照广为人知，这张照片是1925年（大正14年）外派伦敦的敬三一家回国后，在三田的涩泽宅邸拍摄的。令人印象深刻的是，荣一面对曾孙雅英，脸上流露出温柔慈爱的笑容。



荣一怀抱雅英，坐在左侧的是笃二。后排中央是敬三（图片：涩泽史料馆藏）



图为主屋一层的起居室

搬迁至三田后，1930年（昭和5年）在西侧增设了洋馆，变成了现在和洋折衷风格的独特建筑。洋馆主要是敬三夫妻的生活空间，从每件家具和陈设可以看出，有过驻外经历的敬三一家的生活富裕而时尚。

客厅里放置着一台钢琴，其背后的故事耐人寻味。它是世界三大钢琴品牌之一的贝希斯坦在1922年制造的，此次重建时，也对其进行了彻底修复。当时，德国钢琴商确认销售记录时，发现下单人的那一栏写的是“三菱”。



洋馆一层的客厅，家具、吊灯、墙壁和天花板的灰浆装饰也一一重现



贝希斯坦制造的钢琴为定制型号，专为出口湿度变化大的亚洲国家设计，连接部分以铆钉加固

在历史小说和电视剧里，荣一和三菱财阀的创始人岩崎弥太郎是宿敌，多被描写成水火不容的关系。但是，荣一的孙子敬三认识了初中同学的妹妹登喜子，后来娶为妻子，而登喜子正是弥太郎二女儿之女。两人在1922年结为伉俪，所以当年制造的钢琴或许是岩崎家的新婚贺礼。

荣一和弥太郎经营理念不同，却认可彼此的能力，据说荣一根本就没反对过敬三的婚事。而且在那张广为流传的照片中，他抱着弥太郎的曾外孙雅英，流露出喜爱之情。涩泽故居向世人展示了这些史实，对于历史爱好者而言，也可谓弥足珍贵的场所。



餐厅的彩色玻璃窗也参照保存下来的两扇窗户进行了彻底复原



建筑搬迁时还进行了抗震加固。透过屋内新设的透明玻璃电梯，可以看到钢架和加固支架

保存完好的涩泽故居

涩泽故居迁至青森，后来又由清水建设接手，其来龙去脉我们稍作梳理。由于建筑老化，三田共用会议所的拆除计划提上了议事日程，提出购买申请的是当时十和田观光开发的社长杉本行雄。杉本在荣一的时代成为涩泽家的“书生”（明治和大正时代，寄食在别人家边照料家务边学习的人——译注），在敬三时代担任秘书和管家。二战后，杉本迁居到涩泽家农场所在地青森县十和田市，开发温泉和经营酒店获得成功。

荣一生活的兜町洋馆在关东大地震中全部倒塌，飞鸟山的居所也被战火摧毁，只留下了远处的清渊文库和晚香庐。杉本为了将原雇主一家生活过的重要居住空间保存下来，1991年将宅院建筑迁至自己经营的古牧温泉涩泽公园内。然而，十和田观光开发和古牧温泉的经营于2004年失败。于是，涩泽故居便由清水建设接手。



玄关边上保留的书生居室，杉本或在此生活过

对清水建设而言，荣一并不只是委托方。第三代当家人满之助1887年（明治20年）忽然撒手人寰时，第四代当家人只有8岁，因此拜托荣一担任顾问。据说此后30年间，清水建设一直接受荣一的经营指导。而且，第二代当家人喜助亲自参与建造的建筑物，现存的就只有涩泽故居的主屋了。公司混乱期雪中送炭的大恩人曾居住于此，又由第二代当家人亲手建造，这座建筑是后人学习创业初心和创新精神的一处绝佳遗址。

基于上述原委，涩泽故居坐落在肩负清水建设未来发展的设施“NOVARE”的中心地带，我们采访时也看到员工来这里参观。今后，这里将和“NOVARE Archives”（清水建设历史资料馆）一起面向公众开放，不过具体日期尚未确定。涩泽故居的外观从运河沿岸修建的潮见涩泽公园也能看到，所以各位来到附近时可以顺便去观望一番。日本第一摩天大楼“麻布台Hills森JP Tower”的承建商在明治初期建造的这座宅邸，从公园远眺也别有趣味吧。



从潮见涩泽公园眺望涩泽故居



NOVARE Hub前厅（对公众开放）陈列着清水建设建造的建筑物讲解板（图片展示到5月底）

摄影：土师野幸德（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：时隔115年回归江东区故里的涩泽故居

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