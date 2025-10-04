TOTO博物馆带你了解日本的厕所文化

Guideto Japan

让外国游客惊叹“太舒适”的日本厕所，曾因其占据主流的日式蹲便器而被谑称为“厕所落后国”。那么它是如何蜕变成为现今的“厕所大国”的呢？笔者走访了位于北九州市小仓的“TOTO博物馆”，一探日本厕所文化的变迁之路。

不到十年，晋升“厕所发达国家”

根据日本国家旅游局数据，2024年访日外国游客人数达‌3687万人，创下历史新高。当被问及“在日本停留期间最喜欢什么”时，他们中许多人都提到了“舒适的厕所”。

然而，在2013年日本首次突破年接待1000万游客之前，一直有人担心“厕所问题将会成为瓶颈，阻碍访日游客人数进一步增长”。其主要原因是当时的公共场所多采用蹲便器。欧美人不习惯蹲着解决内急，而且蹲厕也容易留下污渍，因此，景区、公园和车站的厕所常常被游客避而远之。然而，自从日本在2013年成功申办2020年东京奥运会以来，公共场所的厕所迅速西化，且几乎所有的厕所都安装了全世界关注的智能马桶“卫洗丽”。由此，日本摇身一变，成为“厕所发达国家”。



TOTO博物馆再现了经济高度增长期的厕所，普通家庭冲水式蹲便器（左）占据主流

这一转变背后，离不开那些致力于推广坐式马桶并不断提升厕所设备性能的企业的努力，其中TOTO公司成为日本厕所行业的先锋。这家住宅设备制造商研发了日本首款国产坐式冲水马桶，并将“卫洗丽”普及到一般家庭。

TOTO博物馆位于北九州市小仓的TOTO公司总部内，除了展示公司创立以来的发展历程和历代产品，在这里还可以追溯日本厕所文化的变迁。如果有机会前往九州旅游，不妨将参观TOTO博物馆纳入行程之中。



TOTO博物馆白色的外观如陶器般洁净。左侧的圆顶以水滴为构思设计而成



涩谷区的“东京公厕”项目，通过创新设计颠覆了公共厕所的概念，TOTO在设备安装等方面提供了支持。图为坂茂设计的“透明厕所”

起步于陶瓷器制造商“则武”

走进TOTO博物馆的第一展厅，里面陈列着1914年研发成功的日本首款国产坐式冲水马桶和1980年推出的第一代“卫洗丽”。



日本首款国产坐式冲水马桶的复制品



右边为第一代卫洗丽

TOTO最初是作为日本陶器合名公司（现则武株式会社）的卫生陶器部门成立的。

1904年，专门制造高档西餐餐具的日本陶器合名公司在爱知县爱知郡鹰场村大字则武（今名古屋市中村区）创建，创始人为贸易公司“森村组”的森村市左卫门及其内弟大仓孙兵卫等人。第一任社长由孙兵卫的长子大仓和亲担任。

大仓父子在欧洲考察时深刻认识到，舒适洁净的生活离不开卫生陶器。然而，当时公司高层认为日本的下水道设施尚未完善，市场需求不可预期，因此反对开展研发工作。但大仓父子并未放弃，1912年自费在公司内部建立了制陶研究所，开始了卫生陶器的研究。经过两年多的努力，终于研发出了日本首款国产坐式冲水马桶。



TOTO发展历史陈列展



从掏取式蹲便器到坐式冲水马桶的变迁陈列展

1917年，大仓和亲在小仓成立了卫生陶器企业东洋陶器株式会社，选址小仓的原因是考虑到该地靠近筑丰煤田，煤炭资源丰富，陶器的原材料天草陶石和朝鲜高岭土也易于获取。此外，小仓还靠近国际贸易港门司港，便于向中国及东南亚地区出口产品。

第二展厅中陈列着历代TOTO产品，全面展示了日本卫生设备的变迁。卫生陶器的需求在1923年关东大地震后开始增长，昭和时期，随着复兴计划的推进以及高层建筑的增多和下水道的完善，需求迅速扩大。

此过程中的一大课题是水龙头配件的自给自足。为了让卫生陶器充分发挥作用，配套的水龙头至关重要。二战后，从1946年开始，公司着手水龙头配件的自主生产，随后逐步扩展到洗脸盆、浴缸、整体浴室等，成为综合性卫浴设备制造商。



左侧为战后交付第一生命馆（1938年竣工）使用的坐式马桶、小便池和盥洗盆。这里曾作为盟军总司令部（GHQ）总部而广为人知

进入经济高度增长期，配备冲水马桶、浴室和餐厨的“公团住宅”(*1)开始普及。1964年东京奥运会的酒店建筑中，一体化浴室(*2)首次亮相。随着超高层建筑的兴起，公司还开发了用于办公大楼的卫生单元。

“TOTO”这一商标自1969年起开始使用，取自东洋陶器的简称“东陶”（读作toto）。第二年，公司名称也改为与综合住宅设备制造商身份相符的“东陶机械株式会社”。到了1977年，坐式马桶的出货量终于超过了蹲便器。



1968年，日本第一高楼霞关大厦建成时采用的一体化坐式冲水马桶

革命性转变：从“擦拭”到“清洗”

为日本厕所文化带来革命性转变的是1980年诞生的“卫洗丽坐式马桶”。“卫洗丽”是TOTO的注册商标，在所有温水冲洗坐便盖中具有压倒性的知名度。它的重要贡献在于将温水冲洗马桶的市场拓展到普通家庭和办公场所。



展区陈列着从“Wash Air Seat”和第一代卫洗丽到最新型智能马桶等历代TOTO产品

让卫洗丽家喻户晓的是1982年播放的电视广告，其宣传语为“臀部，也想洗一洗”。顺便提一下，“卫洗丽”这个名称译自“WASHLET”，它源自英文“Let’s Wash!”的词序倒置，意指清洁臀部。这种从臀部视角发声的独特创意大获成功，向日本消费者植入了改“擦拭”为“清洗”的概念。

此后，随着喷嘴位置可调、自动清洁、臭氧除臭等新功能的加入，“臀部清洗”逐步深入人心，在普通家庭也普及开来。



TOTO的最新款产品。根据日本卫浴工业协会的统计，2022年6月国内智能马桶的出货量突破1亿台，同年8月，TOTO的卫洗丽的出货量（含国外）达到了6000万台

将市场发展置于私利之上

这些技术革新的背后，始终贯穿着创始人大仓和亲“为人们提供舒适且清洁的生活文化”的强烈愿望。这一点在他与竞争对手伊奈（INAX）的关系中表现得尤为突出。

伊奈家族原是爱知县“常滑烧”的陶工，曾为弗兰克·劳埃德·赖特设计的帝国饭店主楼的建设提供技术支持，随后开始进军建筑陶器生产领域。而大仓则为他们提供了资金方面的支持。1924年，伊奈制陶株式会社作为森村集团旗下的瓷砖制造商正式成立。大仓不仅提供了初创资金，还担任了初代会长。据说，大仓有时甚至不惜拿出私人财产来支持公司的运营。

伊奈制陶在战时负责生产军需卫生陶器，掌握了相关制造技术。由于集团内部已有东洋陶器，于是便去征求大仓的意见。大仓欣然同意其独立发展，并表示“为了卫生陶器的发展，让我们相互切磋琢磨，携手共进”。



第二展厅中陈列的大仓和亲肖像

最终，伊奈制陶发展成INAX，后来演变为LIXIL（骊住），成为TOTO的竞争“好对手”，不断在技术与质量上相互角逐，一争高下，并共同引领日本走向领先世界的“厕所强国”。

可以认为，大仓和亲希望通过卫生陶器实现“舒适且清洁的生活”的愿望得以实现。而传承其理念的员工们的不懈努力以及对技术革新永无止境的探索追求，都在TOTO博物馆得到生动展现。



TOTO最新款产品将用水量（大冲水模式）减少到了3.8升



展厅还陈列着许多别出心裁的产品设计。比如提供给两国国技馆（1984年竣工）的为相扑选手设计的特大号马桶



第三展厅陈列着在世界各地推广的TOTO产品，包括在欧洲广受欢迎的壁挂式马桶

TOTO博物馆

摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：TOTO博物馆展示的西式冲水马桶的变迁

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。