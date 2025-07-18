道后温泉本馆：日本最古老的温泉，《千与千寻》汤屋的灵感来源

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日本文豪夏目漱石在小说《少爷》中描写过的“道后温泉本馆”（位于爱媛县松山市），于今年7月完成了历时五年半的保护修缮工程。在充满明治、大正时代气息的建筑中，一起来尽情享受日本最古老的温泉吧！

日本最古老的著名温泉，圣德太子也曾造访

“道后温泉”是爱媛县著名的旅游胜地，距离松山市中心约2公里，充满了古朴的风情，街上日式旅馆和本地特色美食餐馆鳞次栉比。



左：“玉之石”，相传日本神话中在温泉中治愈了疾病的少彦名神曾在这块石头上跳舞 右：道后温泉站前广场上建有以《少爷》为原型的人偶钟表和足浴池



连接道后温泉站与道后温泉本馆的拱廊街“道后haikara大道”

道后温泉据说是日本最古老的温泉，古时曾有受伤的白鹭在此沐浴后恢复了健康，温泉便由此起源。据传在神话时代(*1)，大国主神和少彦名神都曾到过此地，飞鸟时代（592-710年）的圣德太子、齐明天皇等尊贵显赫之人也曾来此入浴。在《万叶集》《日本书纪》《源氏物语》等奈良至平安时代的古籍中，道后温泉都被誉为“名泉”。

不过，提到道后温泉，很多人首先想到的还是明治时期著名作家夏目漱石的代表作《少爷》。这部小说基于1895年夏目漱石赴松山中学任教时的亲身经历写作而成，就在前一年刚刚改建完工的“道后温泉本馆”出现在了小说里。新任教师“我”因为在温泉池中游泳，受到了警告，为此还被学生们取笑的情节，令人捧腹，颇具喜剧效果。当地的有轨电车“少爷列车”和特产“少爷团子”，都因这本小说而得名。



伊予铁道公司的“少爷列车”，复原了当年市民们出行时乘坐的蒸汽机车，不过发动机替换成了柴油机



在本馆的“神之汤”温泉浴场中，有一块源自夏目漱石小说的“玩梗”告示牌，写着“少爷不得游泳”

同一时期，夏目漱石的好友、松山出身的俳句诗人正冈子规也经常因病到温泉疗养。二人泡完温泉后进行休息的房间现在被称为“少爷间”，里面展示着夏目漱石的胸像和照片。



此外，还挂着小说中的“玛童娜”等人物的模特照片

本馆共三层，由1894年到1935年间建成的四栋楼组成，其外观让人联想到城楼或神社寺院。这是一座展现了近代温泉风格的浴场，1994年成为首个被评为国家重要文化遗产的公共浴场。

为了更好地保护本馆建筑，运营方松山市从2019年1月起进行抗震等保护修缮工程，关闭了休息场所，只开放温泉浴场。道后温泉的地标性建筑外罩上了防护网，加之疫情影响，温泉街一度变得十分冷清。2024年7月11日，整个本馆重新开放，当时，有人为了能在第一时间泡上温泉，从前一天晚上就开始排队，为此还引发了热议。如今，这里已经恢复了往日的热闹景象。



古香古色的木造建筑，据说是电影《千与千寻》中神明们洗浴放松的“汤屋”的原型之一



每天早晚6点及正午时分，屋顶发着红光的塔屋“振鹭阁”就会鸣响起报时的鼓声

皇室专用豪华浴室亦可参观

馆内有两座浴场，分别是“神之汤”和“灵之汤”，它们都位于一楼，但灵之汤的出入口在二楼，男女需从不同楼梯出入，因此第一次来的客人可能会迷路。四栋楼以通道相连，动线比较复杂。此外，楼内天花板较低，楼梯比较抖，不过，这也是古建筑的有趣之处。



灵之汤。这里的温泉水是对皮肤温和的弱碱性单纯温泉（指水温25度以上，每千克泉水含矿物质量不超过1000毫克的温泉水——译注），使用的是直接从地下汲取上来的不经加水、加热的放流式源泉水

若想充分体验这座历史悠久的文化遗产，可以购买可以利用楼上两个大厅及包间休息室的套票。馆内提供租借浴衣，泡完温泉后，换上浴衣，一边喝茶，一边放松，很是惬意。



左上：神之汤二楼大厅，可容纳70人；右上：灵之汤二楼大厅，可容纳20人；左下：灵之汤三楼包间，共有8间可供使用；右下：本馆为使用包间休息室的客人提供租借浴衣和茶点服务，部分房间还备有租借毛巾

三楼中有两个房间原本是后勤区，这次翻新后，也被改造成了包间休息室。这些房间与其他房间或走廊不联通，出入有专门的楼梯，非常适合私人聚会。



左上为可容纳18人的“白鹭间”，右上为可容纳10人的“飞翔间”。从这两个房间的窗户可以近距离看到塔屋顶上的白鹭

1899年建成的皇室专用楼“又新殿”也非常值得参观（需另购票）。殿内建有使用了被称为“花岗岩中的钻石”的高级石材“庵治石”打造的温泉浴池，休息室装饰着金色的隔扇画，奢华的装潢令人叹为观止。



上图为又新殿的休息室，左下为带有庭院的更衣室，右下为沐浴间“御汤殿”

此前，这里的洗浴费一直和普通大众澡堂保持基本相同的水平，但受物价上涨影响，同时也为了将部分收入用于保护修缮，本次重新开业后洗浴费上涨至原来的1.5倍。与此同时，本馆也努力改善了服务，安装了空调，并配备了洗发水、沐浴露等。



由于本馆是文化遗产，作为保护措施，甚至不能张贴指示图，故使用了投影方式来引导客人



门票图案进行重新设计后，票根可以用来做纪念品

欢迎更多外国游客

道后温泉每年接待77万名住宿游客，其中约5.5万人是外国游客。由于道后温泉本馆外观特别适合拍照，许多游客会在外面拍照打卡，但馆内却鲜少见到他们的身影。

对外国游客来说，似乎很难接受赤身裸体与陌生人一起泡澡，不少人在得知只有大浴场后，就会直接离开。还有不少外国游客选择住在周边带有私人温泉客房的酒店。

不过，据说也有外国游客对于能够深入体验日本文化感到非常满意。希望有尽可能多的访日游客享受在这座重要文化遗产中浸泡温泉的独特文化体验。



“椿之汤”（图右）和“道后温泉别馆 飞鸟乃汤泉”

在本馆附近，还有两家由松山市运营的公共温泉浴场。

2017年开业的“道后温泉别馆 飞鸟乃汤泉”配备了有现代化设施，在休息室可以享受到与本馆相同的服务。在仿照“又新殿”建成的特别浴室中，游客可以穿上浴衣的原型“汤帐”，体验古代王公贵胄泡温泉的感觉。

紧邻飞鸟乃汤的“椿之汤”自1953年开业以来，一直深受市民喜爱。该浴场于2017年重新装修，给人以开阔整洁之感。若是温泉爱好者，一定也不会错过这家温泉浴场。



左上，大浴场；右上，特别浴室包间；左下，大厅休息室；右下，装饰着传统工艺品的包间休息室（图片：道后温泉联盟）



椿之汤仅是一个单纯的浴场（图片：道后温泉联盟）

此外，这里还不乏有体验温泉文化的场所。本馆旁的山丘上，坐落着守护温泉小镇的“汤神社”。奈良时代到明治时代（710-1912年）使用的汤釜从本馆转移至附近的道后公园，人们将其供奉为“汤釜药师”。在这片充满浪漫的历史气息的小镇上悠然漫步，可以感受到静静流淌了千年的岁月。



左上：从山丘上的足浴处可以俯瞰本馆；右上：供奉大国主神和少彦名神的“汤神社”；左下：道后公园坐落于中世的城址上，北门附近是正冈子规纪念博物馆；右下：从公园的观景台可以一览松山城和市区景色

关于“道后温泉本馆”“飞鸟乃汤泉”“椿之汤”的票价和使用方法，请参考“道后温泉”官方网站

采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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