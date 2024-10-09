用身体感受任天堂的历史：“任天堂博物馆”在京都宇治开业

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10月2日，任天堂博物馆在京都府宇治市开业。在这里，观众能体验和了解世界游戏巨头任天堂的产业发展史。从风靡全球的红白机等家用游戏机到趣味玩具，任天堂的历代产品在最新数字技术的加持下重新与大家见面，博物馆成为家庭和团队游玩的好去处。

回顾明治以来任天堂的发展历程

由任天堂宇治小仓工厂旧址改建的任天堂博物馆，通过产品展示及游戏体验等方式，带观众回顾了任天堂自1889年（明治22年）以来的发展史。



位于京都府宇治市小仓站附近的任天堂博物馆 ©Nintendo

博物馆一层将爆款产品和数字技术相结合，推出互动式游戏体验，二层展厅按照不同主题，展出了任天堂的历代游戏机和玩具等诸多产品。

二层分区展出各种游戏机

乘坐电动扶梯来到二层展厅，映入眼帘的是悬挂在上方的巨型手柄模型，模型有实物9倍大，涵盖了1983年发售的红白机到最新的Nintendo Switch等12种游戏机。



二层展厅，游戏软件按游戏机类别整齐排列 ©Nintendo

手柄模型的下方对应着该款游戏机的展区，展出了任天堂发售的日本版和北美版游戏软件全家桶。同时，Game Boy和Wii等多款游戏机也特点清晰地呈现在观众面前。



二层展厅展出的游戏机。走到图片上方的显示屏前，还能听到好听的游戏音乐 ©Nintendo

玩具琳琅满目

在“挑战的时代”展区，观众可以看到从家用游戏机火爆前一直到现在的任天堂产品。比如棋盘游戏“双六”，还有其他各式各样的桌游及电动玩具，琳琅满目。从中，我们了解到任天堂在不断创新发展中秉持的理念——制造给人带来欢乐的产品。



“挑战的时代”展区摆放着各式各样的玩具及其他娱乐产品 ©Nintendo

在体感游戏专区，使用Wii平衡板和手柄进行锻炼、玩游戏的健身游戏Wii Fit让人记忆犹新。其实，在这之前，任天堂就销售过可与主机相连的体感式产品，这些产品在展区都有展示。再向前追溯，在健身游戏发展的早期，任天堂就进口销售了扭扭乐等运动全身的玩具产品。通过这些展品，体感游戏发展的脉络一目了然。

数字技术让游戏和玩具再放光彩

一层为游戏体验区，目的是让人们体验现代技术与昔日产品结合后的游戏。观众可使用门票自带的10枚金币，边玩游戏边了解任天堂的产品研发史。



任天堂博物馆门票，自带用于游戏体验的10枚金币

首先进入视野的是巨手柄体验区，观众可使用相当于实物12倍大小的巨型手柄体验游戏。经典游戏机红白机、1990年推出的超级任天堂、1996年推出的NINTENDO64、2006年推出的Wii等游戏机的巨型手柄，均可由两人一组进行操作，从而开启一段段游戏怀旧之旅。



巨手柄体验区摆放着历代游戏机的巨型手柄

玩红白机时，一人操控十字键，另一人负责AB键，两人边喊边打配合。操作B键和十字键，可让角色加速前进。体验Wii游戏时，通过手柄能感受运动全身的平衡游戏的乐趣。

在任天堂经典展区，观众可从80多款怀旧游戏软件中自由选择一款来玩。

此外，馆内还有任天堂在1980年发售的首款掌上游戏机——Game&Watch的大屏体验区。体验区有Game&Watch的首款游戏《球》和经典游戏《井盖》两种，玩家可用自己的影子操控进行游戏体验。



人影操控的Game&Watch专区

据统计，Game&Watch的销量超过4000万台。Game&Watch版掌上游戏《大金刚》推出时，控制方向的十字键首次出现在游戏手柄上，而十字键由于操作性优越一直使用至今。馆内还有所有游戏机的展示区。

了解任天堂的初创时期

任天堂靠生产纸牌“花札”起家，是一家创立于明治时代的百年老店。在开展电子游戏业务前，主营产品除花札外，还有扑克牌、竞技歌牌“百人一首”、制作精良的玩具等。在介绍这些创业历程的时雨殿专区，观众脚下的巨型显示屏显示着百人一首的歌牌，用专门的智能手机可在此对战一番。

时雨殿这个名字，源自位于京都岚山的博物馆“百人一首殿堂 时雨殿”。这座与任天堂渊源颇深的设施，在任天堂博物馆再次绽放光彩。



时雨殿专区的百人一首最多可供25人同时对战



地面显示屏显示的百人一首歌牌，可通过专门的手机参与对战

馆内手工室有花扎制作体验，需提前预约。观众可从专门的工具套装选取喜欢的图案上色，做成花扎。博物馆还利用数字技术，为外国游客和初学者设立PK角，让他们体验花扎对战的乐趣。



在花扎制作专区，体验者使用模板多次上色后，花扎图案即可显现

体验玩具的乐趣

馆内还有老玩具体验区，比如1966年的爆款产品超级怪手，这是一款靠手上操作就能伸缩自如抓取目标的玩具。在博物馆内，观众可体验用超级怪手抓取小球然后放进粘土管道里的游戏。



体验爆款产品超级怪手，抓取对象有宝可梦的精灵球等

1969年任天堂推出的爱情测试仪是 一款极具创意的玩具，它使用可感知人体微弱电流的测量仪，给手握在一起的男女测量爱意值。这在那个日本男女还羞于当众牵手的时代，一度引发热议。

在馆内的爱情测试仪专区，双方跟随显示屏的提示，完成各种测试挑战，就能提高“甜蜜度”。



最新技术让爱情测试仪重新走进公众视野，快来测测亲密度吧

找回童心，释放压力

馆内还有超级棒球展区和光枪&火箭筒展区。超级棒球是任天堂1968年推出的迷你击球设备，玩家用球棒击打电动设备弹射出的乒乓球。在这个专区，观众能在室内布景下享受击球的乐趣。光枪是家用游戏机红白机和超级任天堂的配套设备，该专区以1970年代任天堂开的激光飞碟射击场为主题风格，为观众准备了射击游戏，玩家可用光枪射击《超级马里奥》系列中的反派。



在使用迷你击球设备的超级棒球专区，击球破坏家具，释放压力



用光枪瞄准《超级马里奥》中的反派，体验大屏互动游戏

日本网编辑部的员工也体验了一把游戏。在超级棒球展区用力挥棒，小球击中后，室内摆设会哐当落地，家电会闪烁光芒。在此回归童心畅玩一把，是很好的压力释放。在光枪&火箭筒展区，扛起光枪对着大屏幕上的角色一通扫射，绝对让人酣畅淋漓。

27万种口味的汉堡包

馆内有一家主题咖啡厅“HATENA汉堡”，推出了原创汉堡。顾客可在手机上自由搭配肉类和食材，点一个自创汉堡包。据介绍，组合方式多达27万种以上，其中还有为不吃肉但吃蛋和奶的素食者设计的菜单，客人可以根据自己的身体情况选择食材。



主题咖啡厅“Hatena汉堡”的汉堡包。客人自由搭配喜欢的食材，有27万种口味供选择。咖啡厅还推出抹茶之乡宇治的抹茶饮品

重视游戏性与独创性

在介绍任天堂博物馆的官方YouTube视频中，任天堂代表董事、资深专家宫本茂讲到，“任天堂从创业到现在一百多年，一直致力于制造各种娱乐产品。虽然不同时代制造的产品不一样，但生产让一家人都乐在其中的产品这一初衷并未改变。我们想通过任天堂博物馆这个平台，让大家了解任天堂多年来对游戏性的坚持，以及在产品开发中对独创性的重视和执着。”



任天堂博物馆前，马里奥游戏中熟悉的元素一下子点燃了观众的激情

近年来，任天堂除生产游戏机和游戏软件外，还致力于开发体验型IP项目，比如打造以任天堂游戏角色和世界观为基础的主题公园，拍摄IP大电影等。任天堂新的起点，或许就是这座任天堂博物馆。

任天堂博物馆

地址： 京都府宇治市小仓町神乐田56番地

京都府宇治市小仓町神乐田56番地 开馆时间： 上午10点到下午6点（下午4点半后停止入场）

上午10点到下午6点（下午4点半后停止入场） 闭馆日： 星期二（逢节假日改为星期三）、年末年初

星期二（逢节假日改为星期三）、年末年初 票价： 成人3300日元，中学生2200日元，小学生1100日元，学龄前儿童免费

成人3300日元，中学生2200日元，小学生1100日元，学龄前儿童免费 门票 ：预约制（提前3个月抽签决定）

※不可穿着Cosplay等变装入馆

：预约制（提前3个月抽签决定） ※不可穿着Cosplay等变装入馆 谷歌地图

※图片除任天堂提供外，均为日本网编辑部藤原智幸、松本创一拍摄。

标题图片：在任天堂博物馆游戏体验区，家人或朋友可以操作大手柄一起玩任天堂的游戏。馆内还有多种多样的游戏体验

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