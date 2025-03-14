大阪章鱼烧主题体验馆：现场教授如何制作美味章鱼烧

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章鱼烧是日本美食之都大阪的特色小吃。在大阪，有一家由章鱼烧店“章鱼家道顿堀KUKURU”打造的“粉物博物馆”。在这里，人们能品尝正宗的大阪灵魂美食，并学习其制作方法和背后历史，喜爱美食的外国游客纷至沓来。

40年老店，至今依然门庭若市

大阪不仅有章鱼烧，还有大阪烧、炒面、猪肉包、饺子、乌冬面以及拉面等各种以面粉为原料的食物，它们深受大阪本地人“浪速子”的喜爱。这些食物被统称为“粉物”，其中最具代表性的当属章鱼烧。在章鱼烧专用烤盘的半球形凹槽中倒进调好的面糊，加入切块的章鱼，烤成圆形，趁热享用。这种家常的味道在大阪深入人心，甚至有种说法是“大阪没有谁家没有章鱼烧盘”，足见其受欢迎的程度。

位于大阪市中央区的道顿堀被称为“粉物圣地”，聚集了大约30家章鱼烧店，食客们常常站在路边，大口享受热腾腾的美味。将这片区域变为章鱼烧大本营的一大功臣，便是1985年在核心街区道顿堀商业街开始营业的“章鱼家道顿堀KUKURU”。这家店的门口招牌是一条巨大的立体章鱼，弯弯扭扭的章鱼腿极具视觉冲击力。不过它的最大卖点还是味道——外皮松软，内里绵密，再加上肉质Q弹的章鱼块，独特的口感吸引了无数“浪速子”。KUKURU的口碑迅速扩展至全国，目前已开设了51家分店。



KUKURU总店的标志性章鱼招牌（上）。从店家背后的戎桥上也能看到章鱼的身影（下）

在戎桥一旁的格力高广告牌前拍照时，画面右侧“无意中”出现了一只章鱼。这实际上是KUKURU总店的背面，除了排长队的店铺正面，背面的章鱼招牌也在为店铺招揽顾客。

2011年，KUKURU在距离总店东侧100米处的餐饮聚集地开了旗舰店“道顿堀KUKURU粉物博物馆”。这是一家兼具美食与文化体验的主题馆，在这里，游客不仅能吃到章鱼烧，还能在专业人士的指导下制作正宗章鱼烧，体验粉物的历史文化。



粉物博物馆位于饭店林立的商业街中心区域，游客在馆前排起了长队。馆内还通过展板介绍粉物文化

地道的口味：学得开心，吃得美味

粉物博物馆地上三层、地下一层，入口处有章鱼烧的现场制作和售卖，阵阵诱人的香味飘来，吸引游客排队购买。一楼和二楼的用餐区有关于粉物的展板介绍，读完这些内容，你也能成为一名“粉物通”。



展板上介绍了有关粉物的趣味小知识，如“大阪烧和关东地区的小吃‘文字烧’的‘祖先’不同”等

根据馆内展示的“铁板粉物谱系图”，章鱼烧可以追溯到昭和初期在大阪街头流行的“收音机烧”。这种小吃因当时流行的收音机而得名，使用牛筋肉和魔芋等作为馅料。当时，兵库县明石市盛产章鱼，当地有一种以章鱼为馅料、名为“蛋烧（明石烧）”的小吃。大阪的“收音机烧”受此影响，也开始加入章鱼作为主要配料。



章鱼烧制作人员面对面教章鱼烧的做法，即使新手也无须担心，随时可以得到专业帮助

在地下的面对面制作台，KUKURU工作人员现场教如何做章鱼烧。先往章鱼烧烤盘的凹槽中倒入八分满的面糊，然后均匀放入章鱼块和其他喜欢的配料。接着用剩余的面糊完全覆盖凹槽，再加入调味料。面糊稍微凝固后，将溢出的部分去掉并挨个翻面，旋转使其形状变圆，烤至金黄色即可。



面糊分两次倒入，并且翻面时不要压紧——这是让章鱼烧松软的关键。KUKURU还会撒上白葡萄酒以增添风味，这是他们家的独特做法



使用与店铺相同的材料和器具，可以体验章鱼烧职人的成就感

通过使用专业的铜制章鱼烧烤盘、独家面粉以及一对一指导，游客可以制作出与店铺同样口感的松软绵密的章鱼烧。完成后，游客还会获得象征章鱼烧职人的原创日式头巾作为认证。如果成功掌握诀窍，也能自己在家制作更高级别的章鱼烧了！

制作台旁的留言簿上用多种语言写满了游客的感想——“没想到章鱼竟然这么美味！”“回国后也想自己试着做一做”……来这里的游客以中国、韩国和东南亚居多，欧美游客也不少。馆内的讲师说，“教做章鱼烧的时候，通常只需要一些手势和简单的英语，比如‘Like this！（就这样做）’，大家就基本明白了。”可见店家非常欢迎外国游客的到来。



留言簿上写满了来自世界各地的留言

博物馆三楼的章鱼烧食品模型制作体验区深受孩子们的喜爱。讲师说：“只要把融化的蜡倒入模具中就能完成，这比做真的章鱼烧更容易成功。通过搭配不同的颜色和装饰，制作出来的食物模型独具创意。暑假期间会有很多小学生来体验制作，以完成自由创作的作业。”食品模型是日本特有的文化，现在在海外也很受欢迎，许多游客都慕名而来。



章鱼烧模型由热水融化的蜡制成，非常逼真，让人垂涎欲滴



因为装饰不同，每个人的作品都独一无二。完成作品后同样可以获得一条头巾

以世博会为契机，将章鱼烧文化传播到世界

馆内不时播放着改编自亨德尔《哈利路亚》的歌曲《章鱼烧哈利路亚》，由于曲调非常熟悉，让人不由自主地跟着哼唱。这首歌是2010年KUKURU参加上海世博会时的宣传曲。短短半年内，KUKURU在世博会售出50万份章鱼烧，掀起章鱼烧热，并以此为契机同年进入中国市场。



继1990年大阪世博会和2005年爱知世博会后，2010年KUKURU参加了上海世博会，这也是KUKURU第三次参加世博会（2010年10月30日，上海，时事社）

在2025年即将举办的大阪关西世博会上，KUKURU将再次登场。凭借对食材的严苛要求和对制作过程的精益求精，KUKURU将用美味的日本章鱼烧款待来自世界各地的游客。



总店附近还有面向道顿堀川的宗右卫门町店（上）和位于御堂筋大道的南店（下）。章鱼的触手似乎正从大阪伸向全世界！？

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详情请见“粉物博物馆”官方网站

采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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