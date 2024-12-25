东京塔观景台焕然一新 推出奢华游览项目

Guideto Japan

东京塔开业至今已有66年，作为日本的地标式建筑，吸引了大量国内外游客。近期，东京塔250米高处的360度全景观景台完成改造升级，增添更多日式风情，为游客带来全新体验。

融入复古氛围的新升级

东京塔（高333米）250米高处的观景台“顶层甲板（TOP DECK）”焕然一新。6年前改造时，观景台的天花板和立柱上安装了几何形镜面，本次改造又在地板上铺设了发光榻榻米，将整个观景台打造成一个闪闪发光的空间。

不仅如此，连接顶层甲板和150米高处的观景区“主甲板（MAIN DECK）”的电梯厅也装修一新，通过设置中央圆形镂空隔断等方式，营造出了宁静的日式空间。



东京塔中段白色方形部分为主甲板，其上的圆柱形部分是顶层甲板



装修一新的电梯厅“Koh-Yo-Kan(红叶馆)Maple Club”。这里还提供迎宾饮品和纪念照拍摄服务

此次改造的灵感源自高级日料店“Ko-Yo-Kan(红叶馆)”。这家餐馆原建于东京塔如今的所在地。进入明治时代（1868-1912年）后，枫叶馆与西式的“鹿鸣馆”共同成为款待外国宾客的社交场所，备受政商界人士青睐。

从10月5日起，暂停了1个月的“顶层甲板之旅（TOP DECK TOUR）”重新开启，从上午9：00至晚10：15，每15分钟运营一次。



纪念照片会投屏在专用通道沿途的电子屏上。参加东京钻石之旅（TOKYO DIAMOND TOUR）的游客还可以获得装入特制相框中的纪念照片作为礼物

此外，东京塔还推出了“东京钻石之旅（TOKYO DIAMOND TOUR）”（需预约）。参加者可以享受到头等舱贵宾待遇：在专属豪华休息室休息，通过专用通道和专属电梯前往顶层甲板；期间同行的表演者会以唱歌和表演等方式，为观景之行增添更多乐趣。



只对东京钻石之旅参加者开放的“Maple Lounge”



随行导游（左）和主甲板的景观解说员一边互动一边讲解，为游客带来趣味横生的游览体验

今年，东京塔的游客人数有望突破疫情前的220万人次，其中超4成为外国游客。“东京钻石之旅”亦希望能吸引更多外国游客。东京塔管理公司总裁前田伸表示，希望通过此次改造，增添日本品味和娱乐性，打造出现代“枫叶馆”，为访日游客带来此处独有的观赏体验。



专用通道沿途展示着介绍东京塔历史的照片



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价格和预约方式，请参考东京塔官方网站

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：顶层甲板地面新铺设了“发光榻榻米”。V形立柱是支撑东京塔的“钢筋铁骨”

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