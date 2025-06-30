越前和纸的守护神——冈太神社/大泷神社

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随着北陆新干线金泽至敦贺段通车，到访福井县的游客越来越多。作为JR（铁路公司）的广告取景地，福井县越前市的冈太神社/大泷神社声名鹊起，而它和日本特色纸张越前和纸还有着很深的渊源。

越前和纸的起源与神社

2024年3月16日，日本北陆新干线石川县金泽站至福井县敦贺站区间正式通车。随之，福井县的游客数量比前一年增加了约20%。

众多景点中，越前市大泷町的冈太神社/大泷神社热度不断攀升。JR东日本旅客铁道公司推出的广告，由日本著名女演员吉永小百合出演，参拜了这家神社，因此而人气高涨。从新干线新站“越前武生”到神社大约需要15分钟的车程。



鸟居上写着两个神社的名字，非常少见

直到江户时代，福井县的东北部为越前国，西南部属若狭国。越前市位于县中心位置，是日本传统工艺瑰宝“越前和纸”的产地。越前和纸的品质、种类、产量在日本和纸行业首屈一指，其中“越前奉书纸”和“越前鸟之子纸”被列入国家级重点非物质文化遗产。

在越前市，有一片名为“越前和纸之乡”的区域，聚集着许多造纸作坊和观光景点。从这里往东南方向步行10分钟即可到达冈太神社/大泷神社。绿意盎然的神社内，供奉着越前和纸的祖先“川上御前”。



供奉川上御前的神社下宫正殿及拜殿



神社西北方向约1公里处为“和纸之乡大道”

神佛融合的宗教圣地

根据神社资料记载，约1500年前一位美丽女子出现在冈太川上游，她向当地居民传授造纸技术，并告诉他们，“这里的乡间位于山谷，农田少但水源充沛、植物茂盛。若以造纸为生，生活将变得富足。”

她未透露姓名，只留下一句“我住在川上（河流上游——译注）”变消失了。后来，村民们纷纷开始制作和纸，并将这位神秘女性尊称为川上御前，作为“纸祖神”供奉于冈太神社。



牌子上写着有关川上御前的故事



流经和纸之乡的冈太川

神社的另一个名字“大泷神社”据说源于推古天皇时代（592-638年）名为大伴连大泷的人祈求神明降临。

后来，修验道僧人泰澄大师访问此地，并于719年修建了大泷儿权现，以川上御前为守护神，国常立尊和伊弉诺尊为主祭神。此外，还建了管理神社的寺庙——大泷寺，这里成为“神佛习合”（神道与佛教相融合——译注）的宗教圣地。



观音堂内供奉的“木造十一面观音座像”建于平安时代，是神佛习合时代的产物



作为宗教圣地，神社内静谧而深邃

守护造纸业的神社

泰澄是第一个登临灵峰白山的人，当时白山横跨越前、加贺国（现石川县）、美浓国（现岐阜县）三地。

从平安时代开始，白山信仰盛行，大泷寺成为信徒们的修行场所，鼎盛时期有48座堂塔和700多名社僧。战国时代织田信长讨伐净土真宗本愿寺派势力时，大泷寺被烧毁，后来得到复建，并在江户时代作为越前和纸的守护神社受到历代藩主保护。



社殿和神马雕像上有“三叶葵”纹章，代表了江户时代藩主越前松平家的深厚信仰

1868年明治政府颁布神佛分离令，大泷寺被废，更名为大泷神社。同年，政府发行了日本首个全国通用纸币“太政官札”，采用的纸张正是越前和纸。1923年，负责造币的大藏省印刷局抄纸部供奉了川上御前的分灵，大泷神社作为造纸业“总镇守”（守护一方领域的神社——译注）因此受到尊崇。

现在，冈太神社和大泷神社的正殿位于神社身后大德山（权现山）上的上宫，面积都不大。山脚下建有正殿和拜殿合二为一的复合社殿，为下宫，也是两神社的里宫。



左边建筑为正殿，右边为拜殿

拥有“日本最复杂屋顶”的神社大殿

下宫的社殿建成于1843年，由著名工匠大久保勘左卫门带头建造，他曾打造曹洞宗大本山永平寺（福井县永平寺町）的勅使门。

正殿与拜殿合二为一并不罕见，但多重曲线重叠的屋顶给人强烈的视觉冲击。正殿的正面屋顶向前方延伸呈弧线，柱间距离约为1.8米，拜殿采用歇山顶构造，入口在与屋顶坡面垂直的侧面。在正殿和拜殿相连接的屋顶上，并列饰有圆润的唐破风和三角形的千鸟破风两种装饰，被称为“日本最复杂的屋顶”。

屋檐下雕刻精细，让人想起江户时期神佛融合的灵庙建筑。正殿侧面的雕刻以中国神话故事为主题，尤其精彩。这座建筑不仅兼具两神社的正殿和拜殿，还通过复杂精巧的构造展现了宗教圣地神佛融合的庄严静穆，不虚其名。



仔细观察，最里面的千鸟破风顶点稍微向左偏移。据说这是基于“建筑从完成那刻起即开始崩坏”的思想，故意做成不完美的形状



正殿侧面雕刻精细，让人流连忘返

冈太神社/大泷神社

地址 ：福井县越前市大泷町13-1

：福井县越前市大泷町13-1 时间 ：24小时对外开放

：24小时对外开放 交通：从北陆高速公路“武生”出口驾车10分钟；从JR“武生”站乘坐福铁巴士南越线至“和纸之乡”下车，步行约10分钟。※从北陆新干线“越前武生”站至“武生”站可乘坐越前市摆渡车，约13分钟。

采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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