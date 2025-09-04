“东寻坊”：日本最著名的断崖绝壁，奇岩胜景

Guideto Japan

福井县的标志性风景名胜“东寻坊”，是一段面向日本海、绵延约1公里的柱状节理海岸。这里不设栅栏的断崖绝壁、海中耸立的奇岩以及美丽的夕景，吸引着众多游客慕名而来。

从25米高的悬崖俯瞰绝美风景

位于福井县北部坂井市的“东寻坊”，堪称日本最著名的断崖绝壁。最高达到25米的柱状节理悬崖，常常作为取景地出现在电影和电视剧中，或成为杀人、自杀的场所，或成为警察追捕犯人的地点。日本海的汹涌波涛拍打着高耸的岩壁，这一景象给人以惊心动魄之感，即便未曾踏足此地，也会对此留下深刻印象。

柱状节理是火山喷发的熔岩在冷却过程中，因收缩凝固而形成的多边形柱状裂隙。东寻坊的景观是大约1300万年前的火山熔岩，在怒涛激浪的侵蚀下形成的复杂而美丽的景致。



“名胜 东寻坊”石碑。右上方漂浮的是神之岛“雄岛”



从海上眺望东寻坊。断崖绝壁以正中央的海湾“大池”为最高

这里不仅是国家级名胜和自然纪念物，还被指定为越前加贺海岸准国立公园（日本政府指定并由地方政府管理的公园——译注）的特别保护区。出于对自然景观和景致的考量，这里没有设置围栏，游客可以走到断崖绝壁的边缘。虽然令人胆战心惊，两脚发软，但那壮观的风景，绝对值得一看。

这里有阶梯通往“千叠敷”海滩的岩石区，游客可以一边漫步，一边从侧面仔细观赏复杂的柱状节理的形状。在电视剧中，这里常常是尸体被海浪冲上岸边的取景地。



摄于“大池”绝壁边缘。地势险要，务必格外小心！



前往“千叠敷”的一路，可谓是东寻坊徒步游的最精彩之处。右上方漂浮的是奇石“军舰岩”



“千叠敷”的地面情况对较好，带孩子的游客也能放心前往

从游览船上眺望奇景与奇岩

从海上仰望东寻坊也是不错的选择，非常推荐。在拥有最高崖壁的海湾“大池”旁边，就有东寻坊观光船的码头，前往距离约1.5公里的北部小岛雄岛，乘船30分钟即可一个来回。许多绝美的景点和奇岩怪石，都是只有在船上才能观赏到的。



穿过海鲜餐馆、咖啡馆和纪念品商店林立的商业街后，在岩石区入口处的阶梯旁，就是东寻坊观光船的售票处



观光船每15-20分钟一班

雄岛是越前海岸的最大岛屿，自古以来就被尊为“神之岛”。虽然是无人岛，但岛上有相传建于7世纪中叶的大凑神社和雄岛灯塔。

这里同样能观赏到柱状节理，45度倾斜的“波型岩”以及仿佛是柱子悬挂在岩石上的“蜂巢岩”等，构成了有别于东寻坊的神秘景象。



从船上眺望雄岛全景。岩石区左半边是波形岩。最右端的朱红色的雄岛桥，还可以步行穿过



在“蜂巢岩”的崖壁上方，可以看到大凑神社的红色鸟居

夕阳名胜

从海上看到的奇岩怪石各有其名，船长会为游客讲解。除了“狮子岩”“蜡烛岩”“六枚屏风岩”等，还有最近新发现的恐龙形状的岩石，其昵称为“暴龙坊”，取自霸王龙。福井县以日本最大的恐龙化石出土地而闻名，自诩“恐龙王国”，其大力宣介的这处新名胜，从发现至今仅4年左右时间，就已成为东寻坊备受瞩目的景点。

在风平浪静的日子，观光船会驶入“大池”深处，让游客近距离观赏巨大的柱状节理。



宛如面向陆地而坐的狮子岩（中央）



红色圆圈部分看似恐龙。2023年通过征集昵称，因形似霸王龙而得名为“暴龙坊”



在“大池”内感受悬崖峭壁极的巨大震撼力！

相传，东寻坊的名字源自过去在平泉寺（福井县胜山市）的一位僧人。传说他是个力大无穷、作恶多端的暴徒。有一次，与东寻坊成为情敌的僧人，约他去海边观景，在视野绝佳的悬崖上设宴饮酒。东寻坊被不断劝酒，最终醉倒，被推下悬崖落入海中。这个犹如当代悬疑剧般的故事桥段，让这位被杀的恶僧的名字，作为北陆地区首屈一指的名胜而广为人知，令人颇感心情复杂。

北陆新干线开通了金泽至敦贺区间后，在“芦原温泉”设站停靠。这里有前往东寻坊的巴士车站。东寻坊还被列入了全日本“夕阳百选”中，预计今后在日落前到访这里欣赏夕阳美景，夜晚入住温泉旅馆品尝海鲜、享受温泉的游客会越来越多。



东寻坊的落霞与奇岩相映生辉



屏风岩后方的东寻坊塔，登临俯瞰，可将越前海岸的壮丽景色尽收眼底

东寻坊

地址：福井县坂井市三国町安岛64-1

交通：从JR“芦湖温泉”站乘坐京福巴士“东寻坊方向”，约45分钟

从越前铁道“三国”站乘坐京福巴士“东寻坊方向”，约15分钟

从北陆自动车道金津IC出口驾车约15分钟

休息：每周三

票价：中学生以上1800日元/人；小学生900日元/人

