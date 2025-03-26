teamLab Planets新区上线：跳跃、描绘、观察，沉浸式体验
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teamLab Planets TOKYO DMM（以下简称teamLab Planets）是一家位于东京江东区丰洲的体验型数字美术馆，由数字艺术团队teamLab打造。1月22日，这里增加了3个新区，分别是捕捉收集森林区、运动森林区、学习！未来游乐园区。这个巨大的艺术空间，为游客带来了边玩边学、寓学于乐的独特体验。
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2023年，teamLab Planets接待游客超250万人次，创下单一艺术团队旗下美术馆年观展人数最多的吉尼斯世界纪录。美术馆每天预约爆满，现已扩建至1.5倍，并增加了3个新区。
新区中面积最大的是可观察已灭绝动物的“捕捉收集森林”区。游客使用装有专门APP的智能手机，通过放箭张网抓住出现在墙面和地面上的动物，之后动物的生态状况会显示在屏幕上。只要不断捕猎、放归，就能合成图鉴集，囊括栖息于森林和海洋中的全82种生物。这种设计游戏性强，成年人也会沉迷其中。
在“运动森林”区，地面到处都有斜坡，凹凸不平，其设计理念是“用身体认识世界，立体地思考世界”。游客的每次走动和跳跃都会带动生物生长，而作品会对游客的运动做出反馈，产生变化。人们可以一边运动一边思考大自然的奥秘。
在“学习！未来游乐园”区，观众可创作美术作品，与他人作品融合后，整个作品区会不断发生变化。观众也可以在纸上画海豚和飞机，放入美术空间，任其遨游、飞翔。还有有趣的一点是，观众把自己的画放到“素描工厂”下单，可做出原创圆胸章和T恤。
新增区是动感十足的艺术体验场，观众动动身体就可创作作品。在这里能感受运动和画画的乐趣，就连成年人都忘我投入，更不用说小朋友了。1月22日，美术馆重装开业，门票票价不变，新旧馆区均可愉快玩耍。不仅是美术爱好者，还有许多亲子家庭前来体验，看来它又要创造新的吉尼斯世界纪录。
预约方式和门票等具体信息，请参考teamLab Planets TOKYO DMM官网（外部网站）
采访/撰文/拍摄：nippon.com日本网 编辑部
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