teamLab Planets新区上线：跳跃、描绘、观察，沉浸式体验

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teamLab Planets TOKYO DMM（以下简称teamLab Planets）是一家位于东京江东区丰洲的体验型数字美术馆，由数字艺术团队teamLab打造。1月22日，这里增加了3个新区，分别是捕捉收集森林区、运动森林区、学习！未来游乐园区。这个巨大的艺术空间，为游客带来了边玩边学、寓学于乐的独特体验。

2023年，teamLab Planets接待游客超250万人次，创下单一艺术团队旗下美术馆年观展人数最多的吉尼斯世界纪录。美术馆每天预约爆满，现已扩建至1.5倍，并增加了3个新区。

新区中面积最大的是可观察已灭绝动物的“捕捉收集森林”区。游客使用装有专门APP的智能手机，通过放箭张网抓住出现在墙面和地面上的动物，之后动物的生态状况会显示在屏幕上。只要不断捕猎、放归，就能合成图鉴集，囊括栖息于森林和海洋中的全82种生物。这种设计游戏性强，成年人也会沉迷其中。



灭绝动物在森林和海洋徘徊。即便是大象，也能让你动动手指就轻而易举地抓到

在“运动森林”区，地面到处都有斜坡，凹凸不平，其设计理念是“用身体认识世界，立体地思考世界”。游客的每次走动和跳跃都会带动生物生长，而作品会对游客的运动做出反馈，产生变化。人们可以一边运动一边思考大自然的奥秘。



在“青虫屋快速旋转跳跳球”区，踩着同一种颜色的半圆球前进，会诞生出五颜六色的蝴蝶幼虫



在“多元跳跃宇宙”区，踩一下地面，脚底就有行星诞生，如果跳跃，就会变成恒星和黑洞

在“学习！未来游乐园”区，观众可创作美术作品，与他人作品融合后，整个作品区会不断发生变化。观众也可以在纸上画海豚和飞机，放入美术空间，任其遨游、飞翔。还有有趣的一点是，观众把自己的画放到“素描工厂”下单，可做出原创圆胸章和T恤。



在“素描环世界”区，画里事物以三维形式呈现出来，在屏幕中来回移动，还能用智能手机进行操作



在“小人国演奏墙/宇宙之窗/桌子”区，可以在小人国世界加盖印章或留下涂鸦

新增区是动感十足的艺术体验场，观众动动身体就可创作作品。在这里能感受运动和画画的乐趣，就连成年人都忘我投入，更不用说小朋友了。1月22日，美术馆重装开业，门票票价不变，新旧馆区均可愉快玩耍。不仅是美术爱好者，还有许多亲子家庭前来体验，看来它又要创造新的吉尼斯世界纪录。



在“色彩斑斓的悬浮攀梯”区，游客经过的吊桥会发出各种音色



在“看不见的世界的平衡石阶”区，踏上摇晃的踏板后，每走一步，颜色和声音都会发生变化



“滑滑梯种果子！水果地”的滑梯会结出各种果实



在“涂鸦大自然”区，画风潦草的生物再现了弱肉强食的生态系统。自己画的生物也会动起来



左：在“素描工厂”，自己画的画可做成原创周边；右：庭院区新设了兰花店，销售展览结束后留下来的兰花

预约方式和门票等具体信息，请参考teamLab Planets TOKYO DMM官网（外部网站）

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采访/撰文/拍摄：nippon.com日本网 编辑部

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