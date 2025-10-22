青苔覆盖的平泉寺白山神社，曾经的中世纪宗教圣地

Guideto Japan

福井县胜山市的“平泉寺白山神社”，做为灵峰白山的修行之地，在中世纪极尽繁盛。如今青苔遍布的神社一带，曾是庞大的宗教都市。

神社内青苔遍布，名称令人困惑

日本约八成恐龙化石出土于福井县。2024年3月，北陆新干线延伸至福井站。林立站前的恐龙雕像，迎来送往，彰显着“恐龙王国”的魅力。

胜山市坐拥日本最大的化石发掘地——北谷町，还有福井县内屈指可数的人气景点“福井县立恐龙博物馆”（村冈町），吸引着越来越多的游客前来。此处和位于邻町的曹洞宗大本山“永平寺”（永平寺町）一起，组成了经典的联游路线。



竖立在福井站前的动态“似鳄龙”塑像

胜山市最著名的名胜古迹，是拥有1300多年历史的“平泉寺白山神社”。参拜道四周被200多种苔藓覆盖，因而它又被称为“苔寺”或“苔宫”。这一带被指定为国家史迹“白山平泉寺旧境内”。

“平泉寺白山神社”这一名称本就令人困惑，再加上许多旅游指南还将其同时标注为“平泉寺白山神社/白山平泉寺”，更是令初次来访的游客甚敢迷惑不解：“这是寺庙，还是神社？”“平泉寺和白山，哪个在前？”想要弄清楚这一点，就有必要先了解这座灵场的悠久历史。



拜殿前的参拜道附近，尤以苔藓之美而闻名

与白山开山有关的圣地

白山横跨福井县、石川县、富山县和岐阜县，与富士山、立山并称为“日本三大灵山”。首位登拜白山修行的，是出生于越前国（今福井县北部）的修验道(*1)僧人泰澄大师。



通往供奉泰澄的开山社前的参拜道。阳光透过树木洒落在青苔上，营造出神秘的氛围

相传717年，泰澄在登顶灵峰白山途中，在山麓的泉水边祈祷。此时，白山女神从池中的“影向石(*2)”示现，自称“吾乃伊奘冉尊，现为妙理大权现” 。当时，神道与佛教之间尚未明确区分。人们认为日本的神明会化现为佛或菩萨，以化身的神明“权现”显现。也就是说，白山妙理大权现被视为创造了日本与诸神的女神伊奘冉（又名“伊邪那美”——译注）的化身。

在女神指引下成功登顶白山的泰澄，下山后在女神显现的“平泉”池畔建造了一座祠堂。这便是神佛融合的灵场之开端。



女神化现的水池现被称为“御手洗池”。池中央的小岩石就是“影向石”



水池旁的“御神木”，传说由泰澄栽种

宗教都市盛极一时

在持续登拜白山的同时，泰澄还在平泉及其他山麓潜心修行，并创建了很多寺庙神社。之后，他离开越前，踏上布教之旅，还受朝廷之邀前往京城，最终获封大僧正高位（日本僧官制度中的最高等级——译注）。随着泰澄声望日隆，白山信仰也逐渐传播开来，做为其核心据点，大批修行僧开始聚至平泉。

1172年，比叡山延历寺在平泉建立讲堂，并得名“平泉寺”，日语训读为“hiraizumidera”；但渐渐地，平泉寺的读音又开始转变为音读“heisenji”。在天台宗总本山延历寺的加持下，这里逐渐发展为一座宗教都市。到了室町时代的全盛期，除了众多的神殿和佛堂外，还遍布多达6000的僧舍。领地规模达九万石（1石相当于10斗——译注）(*3)，堪比诸侯大名。



知名景点“东寻坊”，其名源自平安时代末期平泉寺的一名恶僧。原平泉寺的僧舍东寻坊的水井，仍保留在旧时的参拜道边



祭奠南北朝时代知名武将楠木正成的墓塔（建于1336年）位于三之宫附近

然而，由于拥有一支僧兵八千人的庞大军队，令他们很快就卷入了战乱之中。

1574年，投靠织田信长阵营的平泉寺遭遇了“一向一揆(*4)”的攻击，整座山被焚毁。顺带一提，“一向一揆”势力的据点村冈山，在战役胜利战后开始被称为“胜山”，这便是胜山市名字的由来。



现今留存的拜殿是幕末时期重建的。据说，被“一向一揆”烧毁的拜殿宽达83米左右

昔日辉煌不再

焚毁约10年后，虽有丰臣秀吉援助，平泉寺得以重建，但境内面积缩至原来的十分之一。即便如此，在江户时代，包括平泉寺在内的白山一带受到幕府保护，成为直辖地（天领）；而且还在与加贺国（今石川县）白山本宫（后称白山比咩神社）的争夺中，获得了位于白山山顶的神社总社的祭祀权。

然而，因明治初期颁布的“神佛分离令”，使平泉寺改名为白山神社。佛殿等建筑被拆除，甚至还失去了原先由藩授予的领地。同时，白山山顶及山道也全部归由白山比咩神社管辖，由此，平泉寺彻底失去了往昔的权势。



二之鸟居上的“白山三所大权现”牌匾，据传由中御门天皇之子、天台座主公遵法亲王所书，上有屋顶保护



供奉着伊奘冉的总神社，1795年由福井藩主重建而成

1935年，平泉寺境内被指定为国家史迹“白山平泉寺城遗址”。但直至上世纪90年代，遗址才得以重新评估。全盛时期遍布于平泉寺境内南北山谷的僧舍群等的发掘调查于1989年全面启动，之后，中世纪的石板路和护城壕遗迹陆续被发现；僧舍遗址中还相继出土了佛具、盔甲和生活用品等。这里在“一向一揆”的战火中化为焦土后，这些物品在地下得以完整保存。

1997年，国家史迹追加指定时，范围扩展了十倍以上，从平泉寺境内的约14.6公顷扩展至包括南谷和北谷在内的周边200公顷的广大区域，名称也改为“白山平泉寺旧境内”。也就是说，现在神社的正式名称是“平泉寺白山神社”，而作为史迹表示昔日的巨大宗教都市时，则使用“白山平泉寺”的称谓。



位于总神社深处的三宫后面，曾有一条名为“越前禅定道”的道路通往白山山顶



位于参拜道入口处的“白山平泉寺历史探游馆Mahoroba”，展示着“白山平泉寺”的历史和文化

平泉四周群山环抱，冬日白雪皑皑，因而天气湿润，孕育出了神社境内绿意盎然的苔藓景观。而且，厚厚的积雪阻隔了人迹，从而完好地保存了地下的遗迹。

虽然中世纪白山平泉寺的全貌正逐步变得清晰，但发掘工作仍在持续进行之中。如果有机会造访胜山市，除了参观恐龙化石外，希望你还能来漫步这座苔寺，畅想沉睡于地下的那座巨大宗教都市。



境内令人神清气爽的早晨

平泉寺白山神社

地址： 福井县胜山市平泉寺町平泉寺56

福井县胜山市平泉寺町平泉寺56 参拜时间： 境内自由参观，全年无休

境内自由参观，全年无休 参拜费： 免费

免费 交通：在越前铁道“胜山站”搭乘平泉寺线巴士，约13分钟后在“平泉寺白山神社前”下车。

从中部纵贯高速公路“胜山IC”驾车约15分钟

