长崎必游景点之世界遗产“哥拉巴园”，日本近代化的见证

日本自江户幕府末期至明治时代，推行“殖产兴业”政策。彼时，从海外来到日本的外国实业家们在台前幕后发挥了重要的作用。长崎市的哥拉巴园，是展示他们的故居和成就的户外博物馆。这里的西式建筑充满复古风情，海港全景尽收眼底，四时花草竞相绽放，吸引游客纷至沓来。

日本现存最古老的木结构西式住宅

江户时代，日本多次颁布出入境禁止令，实施“锁国”政策。当时，长崎是日本唯一对西欧开放的城市。1636年，德川幕府在长崎湾建设了一座名为“出岛”的人工岛，并于五年后在此设立荷兰商馆。这里成为日本对外贸易的窗口。



长崎市政府对出岛遗址进行了复原、整修，将其改建为户外博物馆。这里展示着重现了当年布局的微型模型（下图左下方），还保留着建于1878年的现存最古老的新教神学院（下图左上方）



荷兰商馆馆长居所的复原展示（上）；展柜内展示了当时的进出口商品（下），品种丰富，游客可以从中了解日本近世国际交流史

到了1858年，幕府应欧美五国的要求，与其分别签订了友好通商条约。长崎成为通商口岸之一，并在出岛以南的海湾地区设立了一片外国人居住地，面积约11万坪（约合36.3万平方米——译注）。如今，长崎市中心区域各处仍保留着许多充满复古风情的西式建筑。其中，日本最古老的两座建筑绝对值得一看。

坐落在南山手町的大浦天主堂建于1864年，当时是为居住在长崎的外国人建造的。作为日本现存最古老的教堂，被指定为日本国宝，同时也是联合国教科文组织世界文化遗产“长崎及天草地区隐匿基督徒相关遗产”的组成部分。



八角形尖塔是大浦天主堂的标志。从哥拉巴园的电动步道上可以俯瞰这座建筑

在大浦天主堂西侧，坐落着比其早一年（1863年）建成的哥拉巴故居，它是日本现存最古老的木结构西式建筑。1974年，以这座建筑为中心打造的哥拉巴园向公众开放。半个世纪以来，哥拉巴园已经成为长崎标志性的旅游景点。



哥拉巴故居的瓦顶和烟囱构成了十分独特的组合（上），故居室内再现了当时的生活场景（下）

为近代日本奠定基础的英国商人

哥拉巴故居的主人是来自苏格兰的托马斯·布莱克·哥拉巴。1859年，21岁的哥拉巴以英国商会代理人的身份来到长崎。

两年后，哥拉巴成立哥拉巴商会。彼时，幕府统治体系发生动摇，他通过土佐藩（今高知县）出身的坂本龙马，向萨摩藩（今鹿儿岛县）和长州藩（今山口县）等地倒幕势力秘密出售武器和船舰。因此，他被视为那场由萨摩、长州主导的明治维新（1868年）的幕后功臣。



庭院中的哥拉巴胸像（上），故居内展出了大量历史照片（下）

不过，哥拉巴的最大贡献其实在于推动日本从“武士之国”向与欧美并肩的工业国家转型。在与幕府末期实力强大的藩国及明治政府的合作中，哥拉巴展现出非凡的能力，为日本带来了西方的各种先进技术。其中之一是邀请英国工程师，于1868年在长崎海域的高岛上建成煤矿竖井。高岛煤矿最初为官营，后被转让给岩崎弥太郎的三菱公司，生产用于冶炼钢铁的优质煤炭，支撑着日本近代工业的发展。同年末，哥拉巴在长崎湾建造了一家修理用船坞“小菅修船场”，采用英国制造的机器修理进口船只。这家船坞后来也在三菱旗下发展壮大，造船业由此成为长崎的支柱产业。高岛煤矿和小菅修船场都是日本首批使用蒸汽机设备的工厂，是承载了日本工业革命史的宝贵遗产。

此外，哥拉巴还参与创建“Japan Brewery Company”（日本啤酒公司），为啤酒文化在日本的普及做出了贡献。



从庭院遥望造船设施林立的长崎港

在哥拉巴故居，人们可以了解宅邸主人的生平与个性，以及近代在日英国人的生活。走近这座建筑，首先引人注意的是英式风情十足的烟囱、壁炉和拱形门等，接着人们会看到瓦顶、土墙，感受这里日式、西式相融的独特风格。

在庭院和温室中，各色花草竞相开放。除了由哥拉巴本人首次带到日本的东南亚洋兰，还有郁金香、绣球花等，四季总有鲜花盛开，令游客驻足观赏。哥拉巴作为一名大实业家，竟也如此喜爱植物，不免让人备感亲切。



宅邸使用的建材来自日本国内外（上），温室栽培是哥拉巴的爱好（下）

欣赏建筑和风景，缅怀往昔岁月

在哥拉巴园中，除哥拉巴故居外，还有两栋当年外国人居留地的木结构西式住宅楼，均为日西巧妙融合的风格，也被指定为日本国家重要文化遗产。运营方正发挥这些历史建筑的吸引力，力争每年吸引约80万游客前来参观。

其中，英国商人弗雷德里克·林格的故居别具特色，房屋三面皆有外廊，地板由花岗岩铺成。幕府末期，林格受聘担任哥拉巴商会的茶叶交易业务主管；进入明治时代后，林格成立了“霍姆·林格商会”。1870年，哥拉巴商会倒闭，随后哥拉巴成为三菱顾问，而林格则成为明治时代长崎首屈一指的贸易商。

林格也为推动长崎的近代化发展做出了贡献，例如他在长崎市内公共自来水管道建设上倾尽全力等；其商会职员仓场富三郎（哥拉巴长子）将蒸汽船拖网捕捞技术引入日本并广为流传。顺便一提的是，长崎杂烩面连锁店Ringer Hut的名称就是效仿林格之名而起的。



林格故居。林格曾以打造“远东第一豪华酒店”为目标，创办了长崎酒店（1898-1908年）。曾在酒店用过的西式餐具也被保存至今

另一栋是英国商人威廉·约翰·奥尔特的住宅。该建筑设计独特，外廊的围柱皆为古罗马托斯卡纳柱式风格，玄关门廊上方的屋顶呈人字形且向外突出（预计2027年3月完成修复）。

这三栋住宅的木匠负责人小山秀之进被誉为日本“西式建筑的先驱”。他不仅建造了大浦天主堂，还参与了熊本县三角西港（“长崎及天草地区隐匿基督徒相关遗产”组成部分之一）及煤矿开发。可以说，小山秀之进也是日本近代化的功勋人物之一。其重孙小山薰堂是2025年大阪关西世博会主题馆策展人之一。



“原三菱第二船坞房”曾是外国人宿舍（上），游客从二楼可以俯瞰三菱造船厂（下）

除了这三栋原有的住宅外，还有六栋建于明治时代的西式建筑或外国人住宅，它们是从长崎市内各处被迁移至此的。游客可以在这些建筑内部参观当时的家具及近代长崎相关展览等，还可以租借复古的西式服装在园内漫步，感受一百多年前的长崎风情。



“原斯蒂尔纪念学校”是美国传教士创办的教会学校



明治时代由日本厨师开设的餐厅“旧自由亭”现已被改建为咖啡馆（计划于2025年度内进行抗震加固修复工程）

漫步途中也别有趣味。游客可以喝着啤酒，欣赏哥拉巴喜爱的花草，眺望造船厂所在的港口美景。踩着当年的石板路，置身近世风情，缅怀这些远渡重洋来此促进日本近代化发展的异乡人。



为庆祝开园50周年，还举办了夜间灯光表演



在博物馆商店内，可以购买与园区“同龄”的Hello Kitty联名产品



在园区内的“长崎宫日节展览馆（长崎传统艺能馆）”，可以观看当地著名的“长崎宫日节”的节庆演出等

