日本最大规模的溶洞“秋芳洞”，秋吉台国定公园地下的神秘世界
Guideto Japan旅游 自然与环境
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
秋吉台与秋芳洞：被列为特别天然纪念物的双重天然瑰宝
“秋吉台”位于山口县中西部的美祢市，是一片海拔约300米的喀斯特地貌的台地。它的起源可追溯至3.5亿年前的海底火山活动——海底珊瑚礁经年累月堆积形成石灰岩层，最终露出地表。
石灰岩易于溶解，在地下水的长期溶蚀下形成溶洞，导致地表塌陷。洼地遍布，富于变化的地形，加上被雨水侵蚀出的嶙峋岩石的点缀，令秋吉台被赋予了“特别天然纪念物”的殊荣。
秋吉台的地下分布着400多处溶洞，其中最为巨大的当属同样被列为特别天然纪念物的秋芳洞。它全长达10.7公里，仅次于岩手县安家洞的23.7公里，位列日本第二。其中约1公里长的区域，目前已开发为观光路线，成为山口县屈指可数的热门景点。
穿过岩隙，巨大溶洞展现于眼前
秋芳洞共有三个入口，它们是南侧的正门入口、北侧的黑谷口，以及观光途中可直达喀斯特观景台附近的电梯口。当然，多数游客都选择走正门。商店街一直延伸到出售门票的秋芳洞游客中心，一路熙熙攘攘，气氛很热闹。
秋芳洞的正门入口，是第一道绝美的景观。高约20米、宽8米的岩隙中，清冽的地下水如瀑布般倾泻而下。因此，直至大正时代末，秋芳洞都被称为“泷穴（意‘瀑布之穴’）”。
1926年（大正15年），当时的皇太子（后来的昭和天皇）造访此地，认为“泷穴”一名有失风雅，遂赐名“秋芳洞”。虽在日语中，这个名字的读音“Akiyoshi”与秋吉台相同，但因“吉”与“芳”的汉字之差，洞名亦可读作“Shūhōdō”。受此影响，当地行政区划名为“秋芳町秋吉（Shūhōchō-Akiyoshi）”，导航时需留意输入方式。
看点繁多，尽享溶洞奇观
步入洞内，首先映入眼帘的是被称作“青天井”的开阔空间。阳光从岩缝照在水面，其反射光将洞顶映照成青白色。游览线路上遍布各色拥有昵称的景点，往返约1小时的旅程惊喜不断。
其中最令人叹为观止的当属“百枚皿”。在溶洞中，水中物质沉积，形成盆缘石灰石围绕在水洼边，犹如堤坝一般。“百枚皿”是因水沿斜坡流下而造就出的梯田般的奇幻景观。并且，这片“梯田”的层数远远超过100层，甚至多达500余层，堪称鬼斧神工。
洞内还遍布着巨型石柱和形态酷似动物的奇岩。秋芳洞的标志性景观“黄金柱”是一个高约15米、直径4米的巨型石灰华(*1)柱，如地下神殿的支柱般巍然矗立；在尽显存在感的同时，因洞顶滴落的水在其表面凝结，宛如蕾丝装饰，还为它增添了华丽的纹路。
石灰华还造就出“石灰华瀑布”“水母跃瀑”等别具一格的景象。由滴落到地面的水中成分逐渐堆积，纵向“生长”而成的石笋，被冠以“岩窟王”“玛利亚观音”等名称，有些看上去如人类一般。
结束洞内游览后，建议从电梯口出来，然后前去秋吉台。在步行7-8分钟即可到达的喀斯特观景台，你既可远眺秋吉台，亦可徒步山野，感受这片历经了3.5亿年雕琢的大自然的鬼斧神工。
观景台旁的Mine秋吉台地质公园中心“Karstar”，设有兼顾免费休憩的咖啡馆。游客还可租赁自行车或微型电动车，南北纵贯秋吉台，尽情驰骋喀斯特公路。
特别天然纪念物 秋芳洞
- 地址：山口县美祢市秋芳町秋吉3449-1
- 营业时间：3-11月 8:30-18:30；12-2月 8:30-17:30（闭洞前1小时停止入场，黑谷口与电梯口16:30停止入场）
- 休息日：无
- 门票：高中生及以上1300日元，初中生1050日元，小学生700日元
- 交通：从JR“新山口”站搭乘防长巴士至“秋芳洞巴士中心”，约40分钟
采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部
标题图片：秋芳洞的人气之最“百枚皿”
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。
(*1) ^ 通过地表水或地下水中的碳酸钙沉淀作用形成的沉积岩多孔岩石——译注