日本最大规模的溶洞“秋芳洞”，秋吉台国定公园地下的神秘世界

总长达10.7公里的日本最大规模的溶洞“秋芳洞”，被列为日本的国家特别天然纪念物。这个位于秋吉台国定公园地下100米深处的神秘空间，吸引着无数游客前来探访。

秋吉台与秋芳洞：被列为特别天然纪念物的双重天然瑰宝

“秋吉台”位于山口县中西部的美祢市，是一片海拔约300米的喀斯特地貌的台地。它的起源可追溯至3.5亿年前的海底火山活动——海底珊瑚礁经年累月堆积形成石灰岩层，最终露出地表。

石灰岩易于溶解，在地下水的长期溶蚀下形成溶洞，导致地表塌陷。洼地遍布，富于变化的地形，加上被雨水侵蚀出的嶙峋岩石的点缀，令秋吉台被赋予了“特别天然纪念物”的殊荣。



从喀斯特观景台拍摄的秋吉台国定公园

秋吉台的地下分布着400多处溶洞，其中最为巨大的当属同样被列为特别天然纪念物的秋芳洞。它全长达10.7公里，仅次于岩手县安家洞的23.7公里，位列日本第二。其中约1公里长的区域，目前已开发为观光路线，成为山口县屈指可数的热门景点。



洞内空间，气势恢宏。图片是位于80米宽、175米长的“千叠敷”底部的“千町田”



千叠敷的洞顶悬挂着无数钟乳石柱，被称为“万伞垂帘”

穿过岩隙，巨大溶洞展现于眼前

秋芳洞共有三个入口，它们是南侧的正门入口、北侧的黑谷口，以及观光途中可直达喀斯特观景台附近的电梯口。当然，多数游客都选择走正门。商店街一直延伸到出售门票的秋芳洞游客中心，一路熙熙攘攘，气氛很热闹。



正门售票处



从黑谷口到喀斯特观景台附近的“秋吉台”以及正门口附近的“秋芳洞”，三地间有接驳巴士服务。但仅周末运行且每日只有5班，建议提前查询时刻表

秋芳洞的正门入口，是第一道绝美的景观。高约20米、宽8米的岩隙中，清冽的地下水如瀑布般倾泻而下。因此，直至大正时代末，秋芳洞都被称为“泷穴（意‘瀑布之穴’）”。

1926年（大正15年），当时的皇太子（后来的昭和天皇）造访此地，认为“泷穴”一名有失风雅，遂赐名“秋芳洞”。虽在日语中，这个名字的读音“Akiyoshi”与秋吉台相同，但因“吉”与“芳”的汉字之差，洞名亦可读作“Shūhōdō”。受此影响，当地行政区划名为“秋芳町秋吉（Shūhōchō-Akiyoshi）”，导航时需留意输入方式。



红叶季的正门入口尤为惊艳

看点繁多，尽享溶洞奇观

步入洞内，首先映入眼帘的是被称作“青天井”的开阔空间。阳光从岩缝照在水面，其反射光将洞顶映照成青白色。游览线路上遍布各色拥有昵称的景点，往返约1小时的旅程惊喜不断。

其中最令人叹为观止的当属“百枚皿”。在溶洞中，水中物质沉积，形成盆缘石灰石围绕在水洼边，犹如堤坝一般。“百枚皿”是因水沿斜坡流下而造就出的梯田般的奇幻景观。并且，这片“梯田”的层数远远超过100层，甚至多达500余层，堪称鬼斧神工。



“青天井”内冬暖夏凉，温度时常保持在17℃左右，建议携带外套以便调节体感温度



世界知名的盆缘石灰石景观“百枚皿”

洞内还遍布着巨型石柱和形态酷似动物的奇岩。秋芳洞的标志性景观“黄金柱”是一个高约15米、直径4米的巨型石灰华(*1)柱，如地下神殿的支柱般巍然矗立；在尽显存在感的同时，因洞顶滴落的水在其表面凝结，宛如蕾丝装饰，还为它增添了华丽的纹路。

石灰华还造就出“石灰华瀑布”“水母跃瀑”等别具一格的景象。由滴落到地面的水中成分逐渐堆积，纵向“生长”而成的石笋，被冠以“岩窟王”“玛利亚观音”等名称，有些看上去如人类一般。



位于千叠敷顶端的“黄金柱”



宛若水母逆流而上的“水母跃瀑”



由大量石笋聚集而成的“岩窟王”，仿佛是秋芳洞的守护神

结束洞内游览后，建议从电梯口出来，然后前去秋吉台。在步行7-8分钟即可到达的喀斯特观景台，你既可远眺秋吉台，亦可徒步山野，感受这片历经了3.5亿年雕琢的大自然的鬼斧神工。

观景台旁的Mine秋吉台地质公园中心“Karstar”，设有兼顾免费休憩的咖啡馆。游客还可租赁自行车或微型电动车，南北纵贯秋吉台，尽情驰骋喀斯特公路。



右侧为喀斯特观景台，左侧为Mine秋吉台地质公园中心



秋吉台共设有五条徒步路线，其中最短的是“喀斯特观景台线”，约1小时即可完成徒步一周

特别天然纪念物 秋芳洞

地址： 山口县美祢市秋芳町秋吉3449-1

山口县美祢市秋芳町秋吉3449-1 营业时间： 3-11月 8:30-18:30；12-2月 8:30-17:30（闭洞前1小时停止入场，黑谷口与电梯口16:30停止入场）

3-11月 8:30-18:30；12-2月 8:30-17:30（闭洞前1小时停止入场，黑谷口与电梯口16:30停止入场） 休息日： 无

无 门票： 高中生及以上1300日元，初中生1050日元，小学生700日元

高中生及以上1300日元，初中生1050日元，小学生700日元 交通：从JR“新山口”站搭乘防长巴士至“秋芳洞巴士中心”，约40分钟

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：秋芳洞的人气之最“百枚皿”

