长崎美食“什锦烩面”：面条糯软，面汤鲜美

Guideto Japan

长崎的特色美食“什锦烩面”，是明治时代东渡日本的中国青年发明的一道面食。走访这道面食的鼻祖店及中华街，我们即可大饱眼福和口福，切身体验日中交流所孕育的饮食文化。

万人生活的唐人街

长崎市是一座港口城市，因自古以来与中国的贸易往来而繁荣兴盛。即使在闭关锁国的江户时代，也有一万多名被称为“唐人”的华侨生活在高地上的华人聚居地。幕府末期，设置在那里的“唐人屋敷”（唐人馆）被取消后，华人移居到填海造地区域，那里曾是存放贸易商品的仓库，由此诞生了长崎新地中华街。



长崎新地中华街，中餐馆和杂货店鳞次栉比

在中华街，最大的乐趣就是体验日中交流孕育出的饮食文化，其中绝不容错过的当属长崎美食“什锦烩面”。

糯软筋道的面条和普通拉面截然不同，面汤是用鸡架、猪骨熬煮的汤底调制出来的，与面条可谓相得益彰。它的另一特色还在于配菜丰富，由鲜虾、鱼板等海鲜食材与卷心菜、胡萝卜等蔬菜炝炒而成。

用长崎的食材制作福州的面食

什锦烩面的鼻祖店是位于哥拉巴花园附近松枝町的四海楼。它建在中华街东南的唐人屋敷旧址上，是创立于1899年的老字号店铺。

大正年间，在长崎医学专门学校任教授的诗人斋藤茂吉非常偏爱这家店，他带小说家芥川龙之介和菊池宽来这里的事也广为人知。另外，当今天皇尚为皇太子之时也曾莅临此店，画家山下清、放送作家(*1)兼作词家永六辅等众多名人也对这家鼻祖店的味道赞不绝口。



明治时代和大正时代的店铺外观，当时为料理店兼旅馆（图片：四海楼）



如今的店铺建筑以素雅的石材贴面，与红色的柱子相映成趣

四海楼于1973年迁至现址。2000年改造为五层建筑，内设观景餐厅和特产商店。

二层设有什锦烩面博物馆，陈列着创业之初至今的照片和资料，同时介绍了什锦烩面的发展历程。作为长崎最古老的中餐店，这里如今还成为了旅游胜地。



四海楼的什锦面，五颜六色的食材令人食欲大增（图片：四海楼）



这里陈列着历代食器，以及来店里就餐的文人墨客的照片等资料

1892年，四海楼的创始人陈平顺只身从中国东南部的福建省福州来到长崎。据说他当时为前来日本留学的同乡作身份担保人，为了让年轻人吃上营养丰富又能饱腹的饭菜，开发出了什锦烩面。

这款面食以福建的肉丝汤面为基础，食材中加入了长崎的山珍海味，由此打造出“中日合璧”的味道。



陈平顺（中间排左起第三人）及其家人（图片：四海楼）

长崎另一大招牌美食“盘装炒面”也是陈平顺在什锦烩面的基础上研发出来的，其灵感同样源自福建的炒肉丝面。

将吸饱高汤后变得和乌冬面一样粗的面条入锅翻炒，再配上与什锦烩面几乎相同的配料。由于它不是盛在碗里，而是装盘端上餐桌，因此被称为“盘装炒面”。由此衍生出用油炸细面制作的盘装炒面，如今这种形式在市面上反倒更为常见。



四海楼提供的粗面“盘装炒面”（上图）与油炸细面制作的“炒面”（图片：四海楼）

当今时代流行“混搭”

什锦烩面的日语是“ちゃんぽん”（chanpon），四海楼解释为来源于福建方言“sepon”（吃饭），不过也有说法认为，与冲绳料理“chample”一样，这个词原本有“混在一起炒”的意思。

如今，“ちゃんぽん”这个词也演变为表达“混合”之意的日常用语，比如人们常说“ビールの後に日本酒をちゃんぽんした”（喝完啤酒之后再混着喝日本酒）。



长崎中华街总店“老李”的内观（上），长崎什锦烩面中华街店的外观

正因为什锦烩面是将各种食材“混合”在一起，所以搭配方式也有无限创意。

位于中华街的台湾料理店“老李”的招牌面食是原创什锦烩面，用长崎名产乌鱼子（盐渍的乌鱼卵）做浇头。浓郁的鸡骨汤本身已足够美味，若将乌鱼子加入汤中，口感层次则更加丰富而富于变化，鲜美度进一步提升。



将食材爆炒几分钟后，“元祖生乌鱼子什锦烩面”即可出锅

城市风貌体现出日中交流史

华侨带来的“日中混合文化”也孕育了长崎独特的传统节庆活动。

1655年由华人发起的赛龙舟，作为长崎港夏季的传统活动传承至今。而农历新年期间举办的长崎灯笼节源于中国春节期间的庆祝活动，最初在中华街兴起，如今已发展为长崎市冬季的一大盛典。



7月底在松枝国际观光船码头举办的长崎龙舟锦标赛（图片：PIXTA）



长崎灯笼节，满城尽染中国红（图片：PIXTA）

华侨在长崎扎根生活的历史从城市风貌中也可见一斑。中华街四方矗立的朱漆门楼，均由福州市的工匠砌筑而成。南门正对面的凑公园内，矗立着石造中华门与凉亭，蓝天下人们沉浸在围棋和象棋对弈中的身影，如同中国广场上的日常场景。



从凑公园眺望南门



市民休憩的凑公园，灯笼节期间作为主会场热闹非凡

沿着凑公园前的福建路向东南步行约五分钟，街道改名为唐人屋敷路，沿途的佛堂与护城河不禁让人怀念起当年华人在这里聚居的岁月。

而被华侨奉为菩提寺的“唐寺”则从江户时代保留至今。其中坐落于思案桥路东侧高地的崇福寺，是1629年根据福州籍华侨的愿望，由渡海而来的中国僧人创建的。

坐落于大浦町的长崎孔子庙中国历代博物馆，其渊源可追溯至江户初期华侨供奉儒学始祖孔子遗物的祠堂，是1893年由清政府与当地华侨建立的。馆内除了关于孔子及中国的常设展之外，还不定期举办瞬间改变面孔的中国传统绝技“变脸”的表演。

通过饮食文化与街巷风貌亲身感受日中交流的历史，这是长崎之旅最大的乐趣。



拥有两座国宝建筑的崇福寺



长崎孔子庙中国历代博物馆中，孔子的弟子七十二贤人的石像成排而立

谷歌地图

采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：长崎中华街总店老李的元祖乌鱼子什锦烩面和盘装炒面

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。