静冈市：“世界模型之都”，高达模型和迷你四驱车的诞生地
Guideto Japan旅游 文化
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
公用电话和邮筒变身为塑胶模型纪念碑
无论是在车站、政府办公楼，还是在繁华街区，静冈市街头每一处的塑胶模型纪念碑都让人为之雀跃。指示牌、公用电话、邮筒等被设计成“零件拼装前未剪裁的浇道板件”。每个零件都被固定在框架上，就像我们打开模型盒子时第一眼看到的那样。“接下来要怎么组装呢？”那种边思考边期待的感觉随之涌上心头，让人仿佛回到了童年时光。
人气动画《机动战士高达》塑胶模型“GUNPLA”的制造商BANDAI SPIRITS把制造基地建在这里，以迷你四驱车和遥控车闻名的田宫（TAMIYA）把总部设在这里。像这样的模型制造商，静冈市内聚集了10家，合计出货量占全日本塑胶模型市场的八成以上。该市以“世界模型之都“自居，并于2022年度专门设立了“塑胶模型振兴科”，展现出极大的热情。为了宣传“模型之都”的形象，该市目前已设置15个塑胶模型纪念碑。
田宫的公关负责人表示：“新冠疫情期间居家需求增大，特别是亲子一起动手组装的机会增加。塑胶模型寓教于乐，销售额由此提升，至今仍保持良好的销售势头。”
同一时期，露营热潮兴起，越来越多人带着遥控车来到户外，和家人或朋友一起玩。于是，一部分中年人的模型情怀再度升温，补偿性地购买那些自己儿时买不起的模型产品。
静冈市作为传播模型魅力的基地，在JR静冈站南口附近设立了“静冈Hobby Square”。那里不仅陈列着各大模型制造商的代表作和人气塑胶模型，以及一些珍贵物品，比如用于生产高达模型的金属模具和设计图等，还展示了模型产业的历史、制作流程等。馆内商店里销售模型新品及让模型爱好者心动不已的小物件，是挑选静冈特色伴手礼的绝佳去处。
静冈市——高达模型的诞生地
静冈市内的中小学都积极地将塑胶模型用作教学材料。在模型制造商当中，最积极地投入小学生模型教学的当属BANDAI SPIRITS。该企业在日本全国范围内推出了“GUNPLA ACADEMIA”课程项目，让学生在组装高达模型的过程中体验制作的乐趣。
学校只要提出申请，便可免费获得教学资源包，内含组装套件、工厂参观视频、学习单等。自2021年10月至今，该项目已覆盖日本全国超过9400所学校，累计参与学生达66.7万人次。
高达模型自1980年发售至今，累计出货量已突破八亿个。在BANDAI HOBBY CENTER工作的员工身穿以地球联邦军制服为灵感设计的工作服，沉浸在高达的世界观中，投入商品策划与设计工作。
在新冠疫情暴发之前，这里曾开放对外参观。一楼陈列着历代高达模型，二楼设有玻璃观景窗，游客可隔窗观看生产线。据称，工厂参观项目将在于2025年1月竣工的新工厂重启（具体时间未定）。
德川家康召集来的工匠们让工匠精神在这里扎根
静冈市的制造业深受德川幕府初代将军德川家康（1542-1616年）的影响。
德川家康在19岁之前，曾以人质身份在骏府（今静冈市）生活了12年。他40岁掌控此地后便从浜松迁来，并于1589年兴建了骏府城。尽管次年他就将封地迁至江户，但统一天下并建立德川幕府后，立即将将军之位让给其子秀忠，于1607年返回骏府城。自此，手握幕府实权的家康在骏府度过了晚年岁月。
为了扩建、整修骏府城，也为了重建曾供人祈求战胜的静冈浅间神社，德川家康从日本全国各地召集宫殿木匠、雕刻师、漆艺师、金具师等来到骏府。1616年，家康逝世后，久能山东照宫（骏河区）于其墓所建成。
这些建筑得到了历代将军的高度重视，几经营建、修缮，工匠们也得以在骏府定居。他们利用当地丰富的森林资源，制造出大量工艺品，让工匠精神在这片土地上扎根。如今，以“骏河竹千筋细工”为代表的十项静冈县指定“乡土工艺品”仍生生不息。
一名飞行员开启的模型业
静冈市的模型业始于该市首个民间飞行员青岛次郎。
1924年，青岛次郎创立“青岛飞行机研究所”。他利用自身的航空知识，结合当地的木工技术，于1932年推出了以橡皮筋为动力的木制模型飞机。这款模型飞机被选为学校指定教材，用于培养航空技术，并在日本全国普及。1940年，“静冈县模型航空机工业协同组合”成立，青岛次郎担任理事长。
“二战”结束后，驻日盟军总司令部（GHQ）颁布了禁止航空器生产与实验的“航空禁止令”，连模型飞机都难以飞行。在这样的背景下，模型业转而以木制舰船模型为主力产品，逐步实现复兴。
自20世纪50年代后期起，可精密复现造型的塑胶模型从海外进入日本市场，木制模型随之人气渐失，静冈的模型制造商也向塑胶模型转型。虽然转型初期因材料改变而一度面临诸多挑战，但他们发扬一脉相承的制造精神，最终成长为深受全球喜爱的国际化模型品牌。
从青岛飞行机研究所发展而来的青岛文化教材社（商标：AOSHIMA），至今仍是静冈代表性的塑胶模型制造商之一。无需胶水和涂料的“乐塑”等系列产品广受好评。
从木材加工起家，成长为世界级模型制造商的田宫（TAMIYA）
“二战”后模型业的发展历程，从田宫的发展史中可见一斑。田宫以遥控车和迷你四驱车风靡全球，其前身是1946年创立的木材加工公司“田宫商事合资公司”。1948年开始涉足模型教具领域，并在五年后转型为专业木制模型制造商。
1960年，田宫推出首款塑胶模型“1/800战舰大和”，但市场反应平淡。然而，两年后，由电机和电池驱动的“1/35 豹式坦克”热销，并促成了塑胶成型部门的独立。
1976年，田宫推出了电动遥控车“保时捷934 Turbo”。受20世纪70年代后期超级跑车热潮的带动，其遥控车在20世纪80年代初期风靡全球。
田宫推出的首款迷你四驱车是1982年的“福特·雷纳杰4×4”。1986年，田宫降低车高并提升车速推出了“赛车迷你四驱”，与儿童漫画杂志合作宣传，成功掀起了第一波迷你四驱热潮。此后，如“全副装甲迷你四驱”“迷你四驱PRO”系列等，每每推出新款都能引发热潮。如今，日本全国仍有许多设有专用赛道的迷你四驱车站，由田宫主办的官方赛事每场都吸引超过千人参与，从小孩儿到成年人。
从20世纪80年代末起，田宫积极拓展海外市场，陆续在美国等设立基地。1994年，田宫在菲律宾宿务岛设立其唯一的海外生产基地，从而成长为全世界规模最大的模型制造商。
影响汽车行业的模型制造商
塑胶模型在教育领域被广泛应用，模型制造商与制造原型实体的汽车制造商等也建立起良好的关系。其中最具象征性的例子便是田宫总部（骏河区）大厅展示的三辆F1赛车。
一辆是F1史上唯一的六轮赛车“泰瑞尔P34六轮车”（1976-1977年），一辆是深受车迷喜爱的全黑涂装“莲花91福特”，被称为“约翰·玩家特别版”（1982年）。以这两款车为原型的塑胶模型和遥控车都广受欢迎。并排陈列的第三辆是“莲花102B”，其前翼上印有醒目的“TAMIYA”字样。
这辆“莲花102B”是车队在1991年战绩低迷时所使用的赛车。当时，莲花车队陷入财务困境，向田宫发出了请求，与田宫签订了赞助合约。这正是一种互相扶持的关系。
小的时候，通过组装塑胶模型、遥控车或迷你四驱车，加深对真车的憧憬、对驾驶的乐趣、对技术的兴趣，等长大成人后购买真车。当代日本人对汽车的疏离感加剧，模型可以说正起着培养下一代汽车司机的重要作用。活跃于汽车行业的赛车手、工程师之中不乏遥控车爱好者，这或许是有力的证明。
位于骏河区的“骏府工坊 匠宿”设有由田宫监修的模型体验工房，供爱好者体验迷你四驱车模型、恐龙塑胶模型、饰品、钥匙圈等制作。
匠宿园区内有四个传统工艺体验工房、汇集精品的画廊，还有纪念品店、咖啡厅等。游客可近距离观摩职业工匠的工作场景，既能接触与模型业相关的传统技艺，还能沉浸在模型制作中，别有一番乐趣。
采访/撰文/摄影：土师野幸德（nippon.com日本网 编辑部）
标题图片：设置于静冈市内各地的塑胶模型纪念碑
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。