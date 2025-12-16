静冈市：“世界模型之都”，高达模型和迷你四驱车的诞生地

Guideto Japan

静冈市坐落在日本第一高峰富士山山麓，坐拥世界遗产名胜三保松原，是日本塑胶模型出货额最大的城市。产自这里的高达模型、迷你四驱车、遥控车等持续吸引着日本国内外的爱好者们。本文将探访相关展示设施并向读者介绍蕴含于产品中的工匠精神传承史。

公用电话和邮筒变身为塑胶模型纪念碑

无论是在车站、政府办公楼，还是在繁华街区，静冈市街头每一处的塑胶模型纪念碑都让人为之雀跃。指示牌、公用电话、邮筒等被设计成“零件拼装前未剪裁的浇道板件”。每个零件都被固定在框架上，就像我们打开模型盒子时第一眼看到的那样。“接下来要怎么组装呢？”那种边思考边期待的感觉随之涌上心头，让人仿佛回到了童年时光。

人气动画《机动战士高达》塑胶模型“GUNPLA”的制造商BANDAI SPIRITS把制造基地建在这里，以迷你四驱车和遥控车闻名的田宫（TAMIYA）把总部设在这里。像这样的模型制造商，静冈市内聚集了10家，合计出货量占全日本塑胶模型市场的八成以上。该市以“世界模型之都“自居，并于2022年度专门设立了“塑胶模型振兴科”，展现出极大的热情。为了宣传“模型之都”的形象，该市目前已设置15个塑胶模型纪念碑。



（左上）直通静冈站的美食街里的“新干线模型纪念碑”（新干线座椅与目的地显示器） （右上）静冈站北口吸烟区的“烟灰缸模型纪念碑” （下）左侧为“封绘（即塑胶模型包装盒上的插画）模型纪念碑”，右侧为“世界模型之都塑胶模型纪念碑”



静冈市政府办公楼前的“邮筒模型纪念碑”处于正常使用的状态

田宫的公关负责人表示：“新冠疫情期间居家需求增大，特别是亲子一起动手组装的机会增加。塑胶模型寓教于乐，销售额由此提升，至今仍保持良好的销售势头。”

同一时期，露营热潮兴起，越来越多人带着遥控车来到户外，和家人或朋友一起玩。于是，一部分中年人的模型情怀再度升温，补偿性地购买那些自己儿时买不起的模型产品。



1985年问世的“HOTSHOT”是20世纪80年代中期引领遥控车热潮的经典之作。时至今日，其复刻版仍广受各年龄层爱好者的喜爱

静冈市作为传播模型魅力的基地，在JR静冈站南口附近设立了“静冈Hobby Square”。那里不仅陈列着各大模型制造商的代表作和人气塑胶模型，以及一些珍贵物品，比如用于生产高达模型的金属模具和设计图等，还展示了模型产业的历史、制作流程等。馆内商店里销售模型新品及让模型爱好者心动不已的小物件，是挑选静冈特色伴手礼的绝佳去处。



“静冈Hobby Square”位于“Southpot静冈”三楼，入口处立着两尊特大尺寸的高达模型



令人怀念的经典之作和时下新品琳琅满目



介绍高达模型制作过程的区域还展示设计图、金属模具等

静冈市——高达模型的诞生地

静冈市内的中小学都积极地将塑胶模型用作教学材料。在模型制造商当中，最积极地投入小学生模型教学的当属BANDAI SPIRITS。该企业在日本全国范围内推出了“GUNPLA ACADEMIA”课程项目，让学生在组装高达模型的过程中体验制作的乐趣。

学校只要提出申请，便可免费获得教学资源包，内含组装套件、工厂参观视频、学习单等。自2021年10月至今，该项目已覆盖日本全国超过9400所学校，累计参与学生达66.7万人次。



BANDAI SPIRITS的生产基地BANDAI HOBBY CENTER位于葵区JR东静冈站附近



“GUNPLA ACADEMIA”课程项目中的试用套件。右侧的“环保塑胶模型”采用回收框架再制而成，被应用于可持续发展目标（SDGs）教育

高达模型自1980年发售至今，累计出货量已突破八亿个。在BANDAI HOBBY CENTER工作的员工身穿以地球联邦军制服为灵感设计的工作服，沉浸在高达的世界观中，投入商品策划与设计工作。

在新冠疫情暴发之前，这里曾开放对外参观。一楼陈列着历代高达模型，二楼设有玻璃观景窗，游客可隔窗观看生产线。据称，工厂参观项目将在于2025年1月竣工的新工厂重启（具体时间未定）。



员工身穿工作服在三楼办公，这里按宇宙战舰“白色基地”的内部设计，连门都不例外



一楼大厅陈列着历代高达模型



二楼成墙悬挂的封绘也相当壮观

德川家康召集来的工匠们让工匠精神在这里扎根

静冈市的制造业深受德川幕府初代将军德川家康（1542-1616年）的影响。

德川家康在19岁之前，曾以人质身份在骏府（今静冈市）生活了12年。他40岁掌控此地后便从浜松迁来，并于1589年兴建了骏府城。尽管次年他就将封地迁至江户，但统一天下并建立德川幕府后，立即将将军之位让给其子秀忠，于1607年返回骏府城。自此，手握幕府实权的家康在骏府度过了晚年岁月。



矗立于静冈站北口广场的“德川家康公之像”



骏府城外堀城代桥上的塑胶模型纪念碑以青年家康穿戴过的甲胄“金陀美具足”为设计主题

为了扩建、整修骏府城，也为了重建曾供人祈求战胜的静冈浅间神社，德川家康从日本全国各地召集宫殿木匠、雕刻师、漆艺师、金具师等来到骏府。1616年，家康逝世后，久能山东照宫（骏河区）于其墓所建成。

这些建筑得到了历代将军的高度重视，几经营建、修缮，工匠们也得以在骏府定居。他们利用当地丰富的森林资源，制造出大量工艺品，让工匠精神在这片土地上扎根。如今，以“骏河竹千筋细工”为代表的十项静冈县指定“乡土工艺品”仍生生不息。



德川家康的墓所位于久能山东照宫内。上图中央为拜殿与正殿



拜殿内部装饰着职人精雕细琢的木雕与金属工艺饰物



久能山东照宫境内还有塑胶模型展示，以及模型框架风格的御朱印

一名飞行员开启的模型业

静冈市的模型业始于该市首个民间飞行员青岛次郎。

1924年，青岛次郎创立“青岛飞行机研究所”。他利用自身的航空知识，结合当地的木工技术，于1932年推出了以橡皮筋为动力的木制模型飞机。这款模型飞机被选为学校指定教材，用于培养航空技术，并在日本全国普及。1940年，“静冈县模型航空机工业协同组合”成立，青岛次郎担任理事长。



“静冈Hobby Square”内的青岛次郎相关展示

“二战”结束后，驻日盟军总司令部（GHQ）颁布了禁止航空器生产与实验的“航空禁止令”，连模型飞机都难以飞行。在这样的背景下，模型业转而以木制舰船模型为主力产品，逐步实现复兴。

自20世纪50年代后期起，可精密复现造型的塑胶模型从海外进入日本市场，木制模型随之人气渐失，静冈的模型制造商也向塑胶模型转型。虽然转型初期因材料改变而一度面临诸多挑战，但他们发扬一脉相承的制造精神，最终成长为深受全球喜爱的国际化模型品牌。

从青岛飞行机研究所发展而来的青岛文化教材社（商标：AOSHIMA），至今仍是静冈代表性的塑胶模型制造商之一。无需胶水和涂料的“乐塑”等系列产品广受好评。



青岛文化教材社于1950年重新开始生产木制模型飞机。下方为其1955年推出的“红翼”，左上是其1961年发售的AOSHIMA首款塑胶模型“快艇蓝鸟”



现在，青岛文化教材社主推“乐塑”系列，以组装简便且还原度高为卖点

从木材加工起家，成长为世界级模型制造商的田宫（TAMIYA）

“二战”后模型业的发展历程，从田宫的发展史中可见一斑。田宫以遥控车和迷你四驱车风靡全球，其前身是1946年创立的木材加工公司“田宫商事合资公司”。1948年开始涉足模型教具领域，并在五年后转型为专业木制模型制造商。

1960年，田宫推出首款塑胶模型“1/800战舰大和”，但市场反应平淡。然而，两年后，由电机和电池驱动的“1/35 豹式坦克”热销，并促成了塑胶成型部门的独立。

1976年，田宫推出了电动遥控车“保时捷934 Turbo”。受20世纪70年代后期超级跑车热潮的带动，其遥控车在20世纪80年代初期风靡全球。



（左上）早期的木制模型 （右上）“1/800 战舰大和” （下）“1/35 豹式坦克”



从右至左依次为首款遥控车“保时捷934 Turbo”、热销款“保时捷935 Turbo”和“泰瑞尔P34”

田宫推出的首款迷你四驱车是1982年的“福特·雷纳杰4×4”。1986年，田宫降低车高并提升车速推出了“赛车迷你四驱”，与儿童漫画杂志合作宣传，成功掀起了第一波迷你四驱热潮。此后，如“全副装甲迷你四驱”“迷你四驱PRO”系列等，每每推出新款都能引发热潮。如今，日本全国仍有许多设有专用赛道的迷你四驱车站，由田宫主办的官方赛事每场都吸引超过千人参与，从小孩儿到成年人。

从20世纪80年代末起，田宫积极拓展海外市场，陆续在美国等设立基地。1994年，田宫在菲律宾宿务岛设立其唯一的海外生产基地，从而成长为全世界规模最大的模型制造商。



以亚洲为主，迷你四驱车在全球也拥有众多爱好者



田宫不仅以模型闻名，各式工具、涂料等同样广受认可

影响汽车行业的模型制造商

塑胶模型在教育领域被广泛应用，模型制造商与制造原型实体的汽车制造商等也建立起良好的关系。其中最具象征性的例子便是田宫总部（骏河区）大厅展示的三辆F1赛车。

一辆是F1史上唯一的六轮赛车“泰瑞尔P34六轮车”（1976-1977年），一辆是深受车迷喜爱的全黑涂装“莲花91福特”，被称为“约翰·玩家特别版”（1982年）。以这两款车为原型的塑胶模型和遥控车都广受欢迎。并排陈列的第三辆是“莲花102B”，其前翼上印有醒目的“TAMIYA”字样。



从左至右分别为“莲花102B”“莲花91福特”“泰瑞尔P34六轮车”

这辆“莲花102B”是车队在1991年战绩低迷时所使用的赛车。当时，莲花车队陷入财务困境，向田宫发出了请求，与田宫签订了赞助合约。这正是一种互相扶持的关系。

小的时候，通过组装塑胶模型、遥控车或迷你四驱车，加深对真车的憧憬、对驾驶的乐趣、对技术的兴趣，等长大成人后购买真车。当代日本人对汽车的疏离感加剧，模型可以说正起着培养下一代汽车司机的重要作用。活跃于汽车行业的赛车手、工程师之中不乏遥控车爱好者，这或许是有力的证明。



田宫总部大厅内展示着多辆真车，其中有的是塑胶模型和遥控车的原型



田宫历史馆和展厅可通过官方网站预约，免费参观

位于骏河区的“骏府工坊 匠宿”设有由田宫监修的模型体验工房，供爱好者体验迷你四驱车模型、恐龙塑胶模型、饰品、钥匙圈等制作。

匠宿园区内有四个传统工艺体验工房、汇集精品的画廊，还有纪念品店、咖啡厅等。游客可近距离观摩职业工匠的工作场景，既能接触与模型业相关的传统技艺，还能沉浸在模型制作中，别有一番乐趣。



匠宿园区内，工房、画廊围绕在雅致的中庭周围



左为骏河竹千筋细工，右为和染



骏河竹千筋细工的工匠正在展示精湛的技艺



模型体验工房里有齐全的田宫制工具，即使空手前来也能轻松体验组装

采访/撰文/摄影：土师野幸德（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：设置于静冈市内各地的塑胶模型纪念碑

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。