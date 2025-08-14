美味又出片：寿司千层、海鲜串、海鲜芭菲……，东京的新奇海鲜料理！

Guideto Japan

日本料理的海鲜盖饭食材丰富，色香味俱全，让人大饱口福。而近年来，日本东京站销售的创新版海鲜盖饭“寿司千层”在不同年龄段消费者中人气爆棚。此外，筑地场外市场推出的“非常出片的海鲜料理”也聚集了大量人气。如果去东京，一定不能错过！

色香味俱全的寿司千层

与“朴素”的握寿司不同，海鲜盖饭的卖点是豪华的外观和充足的份量，金枪鱼、三文鱼、鲑鱼籽、海胆、扇贝……米饭上的海鲜堆得满满当当。近年来，日本还出现了创新版海鲜盖饭，外观更“可爱”、更出片，吸引了大量顾客。

这款热销产品并非诞生于海边的渔港附近，而是来自东京市中心大丸百货东京店地下一隅的寿司店“创作寿司处TAKIMOTO”。这家店推出了“梦幻可爱寿司千层”（1695日元），虽然名字听起来有些“夸张”，但层层叠叠的各色海鲜在透明杯中装得满满当当，十分梦幻，仿佛“海洋的宝箱”。



图中下方尺寸略小的是“梦幻可爱寿司千层”;左上，“奢华寿司千层”，2100日元；右上，“蟹肉、海胆、鲑鱼籽高级寿司千层”，2980日元

寿司千层的最上层是鲍鱼、鲑鱼籽、蟹肉等豪华主材，下面则仿照千层酥，以醋饭代替千层酥皮，以三文鱼、鳕鱼籽、高菜、木耳等代替卡士达奶油，共七层。

透过透明容器，可将色彩丰富的侧面拍得一清二楚，非常出片。



高菜（芥菜的一种）与三文鱼的色彩搭配十分漂亮，底部铺满了寿司姜

连续4年销量第一，年销量超6万份

位于大丸东京店地下一层的美食城“Hoppetown”直通东京站八重洲口。全长约60米的“便当街”热闹非凡，许多乘客上车前都会来这儿买便当。据介绍，这里全年在售的便当约有1000种。

在琳琅满目的各色便当中，“梦幻可爱寿司千层”连续4年登上1000-1600日元（税前）档便当销量榜榜首，2024年更是超过6万份。



摆在店门口的寿司千层看起来很诱人（图片：作者）

TAKIMOTO大丸东京店的店长出口升认为，寿司千层火爆的原因是“不仅外观吸引人，米饭和主材的调味也恰到好处，能充分满足食客的味蕾”。他自信地表示：“寿司千层可不是徒有其表。”

2010年左右，该店开始销售“奢华寿司千层”（2100日元）。逐渐积攒人气后，约5年前又推出了尺寸稍小、价格更亲民的“梦幻可爱寿司千层”，很快便成为爆款产品，尤其受到年轻女性的欢迎。这些年来，寿司千层拥有了众多回头客和“铁粉”，并非昙花一现的“网红”。



铺着两大块鲱鱼籽的“奢华寿司千层”也是长红产品

寿司千层的分量满满当当，可能有人担心电车摇晃时容易洒出来。对此，大丸东京店的公关负责人建议：“推荐大家把容器盖当作盘子，把海鲜放到盖子上享用。千层部分可以混合着吃，也非常美味。”虽附带小袋酱油，但寿司千层本身已充分调味，大部分顾客无需再加酱油。



可把顶层海鲜放到盖子上，或把盖子当作酱油碟使用，这样吃起来很方便

生鱼片串、寿司芭菲……筑地场外市场美味实惠的新奇寿司料理

筑地场外市场的“Sushi Café KANNO（KAN乃 寿司咖啡）”近来人气火爆。这家店风格时尚可爱，太平洋蓝鳍金枪鱼大鱼腩(*1)或赤身(*2)与三文鱼的寿司套餐（两款寿司加饮料）非常受欢迎，像点心一样，美味又方便快捷。

日式鸡蛋卷串是筑地的特色美食，而在该店，用金枪鱼、三文鱼等做成的“生鱼片串”（500日元）是招牌产品。许多年轻人喜欢拿着五颜六色的生鱼片串拍照打卡。



Sushi Café KANNO位于筑地四丁目路口附近，“门迹通”入口处



适合边走边吃的“生鱼片串”

此外，该店的“寿司芭菲”也值得推荐。寿司芭菲分为大杯（1000日元）和小杯（500日元）两种，里面盛满了心形鸡蛋卷、金枪鱼、虾、三文鱼、乌贼和鲑鱼籽。不仅女性顾客喜爱，也深受小朋友欢迎。

Sushi Café KANNO是推出传统寿司与海鲜盖饭的寿司店“筑地KAN乃”的姊妹店，非常注重食材品质。社长菅野美穗表示：“之所以开设这家店，是为了打破人们对寿司的‘刻板印象’，让外国游客和年轻人能以实惠价格享受海鲜的美味。”的确，这家店的寿司芭菲即使是小杯也分量满满，一枚硬币（500日元）的价格绝对物超所值。“可以说是不惜成本。”菅野美穗坦诚地说道。



“寿司芭菲（小杯）”与生鱼片串，售价均为500日元，性价比极高

有趣可爱的迷你寿司饰品

制作各种新奇“寿司”的品牌“筑地1935”有时会在筑地场外市场出摊，每次都会吸引大量顾客。不过，这些“寿司”不是用来吃的，而是用来佩戴的。

筑地1935的创始人与风夏子很喜欢吃寿司，因此把寿司做成了各种饰品。这些比米粒稍大的迷你寿司模型款式诸多，不仅有项链、耳钉、耳环，还有手机挂饰和圆珠笔上的挂件。



寿司耳环和寿司耳钉（2200日元）



与风夏子向顾客介绍寿司的“魅力”

这些饰品都是经典寿司的造型，例如金枪鱼、三文鱼、虾、鸡蛋卷寿司，以及鲑鱼籽军舰卷等等，色彩鲜艳、精致可爱。许多在市场享用了美味海鲜的游客，都好奇地在摊前停下脚步。不少人一次买好几件，作为筑地伴手礼带走。

近年来，海鲜在年轻人中的人气逐步下降，这些有趣的新产品或许会再度唤起年轻人对海鲜的兴趣。除传统的握寿司和散寿司外，兼具“美味”“出片”“缤纷”“可爱”等特点的新奇海鲜料理也相继出现，有望拉动水产品的消费。



寿司笔是人气很高的周边，把笔插在胸前口袋，可成为可爱的装饰（1650日元）



挂饰、钥匙链等商品1件1100日元，5件3300日元，组合购买更划算

注：所有价格均为含税价格

摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：东京站人气很高的海鲜千层饭

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。