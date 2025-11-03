Japan in Photos

塑胶模型之乡静冈市的新晋打卡地

高达塑胶模型“GANPLA”在世界各地都有狂热的爱好者，全球累计销量超8亿个。9月2日，一座体验型博物馆在其生产基地“Bandai Hobby Center”（静冈市）的新厂“BHCPDII”（Bandai Hobby Center Plamo Design Industrial Institute）内正式开放。



BHCPDII博物馆，从静冈铁道“长沼”站（副站名：Bandai Hobby Center前）步行即到

除了万代，以迷你四驱车和遥控车享誉全球的田宫（Tamiya）等企业的总部也设在静冈市。日本国内塑胶模型出货总额，约八成都出自这里。为宣传“世界模型之都——静冈”的形象，市政府还在车站和旅游景点设置了塑胶模型纪念碑。以零件拼装前连接在“浇道框架”上的状态为灵感设计的指示牌、公用电话、邮筒等，非常出片，成为人气打卡点。

BHCPDII博物馆入口处展示着等比例的高达模型套件，仅头部就有宽14米、高3.5米之大。这里预计将成为模型爱好者必去的景点。



这款塑胶模型套件魄力十足，其正式名称为“地球联邦军 白刃战用机甲 RX-78-2高达Ver2.0 1/1比例 MG模型”



背面通道面板上，介绍了零件的清单和拼装方法。在“需要准备的工具”中甚至有“4米级钳子”等，让人忍俊不禁



（上）静冈站南口的“世界模型之都——静冈”塑胶模型标牌 （下）车站内的公用电话也被设计成“浇道框架”样式，类似风格在静冈市内有15种

过一把模型设计师之瘾，同时学习制造流程

BHCPDII以“塑胶模型价值设计”为主题，在博物馆内面向各年龄段的游客传递模型制造的魅力。

这里不仅有塑胶模型的制造流程及万代自主研发的“多色成型技术”（即单次注塑最多支持四种不同颜色的零件同步成型）的介绍，还展出珍贵的模型设计图、设计稿、钢模等，一定会让高达迷流连忘返。



装饰在入口处的等比例多色成型机艺术装置



陈列商品策划书和封绘的“设计之路”



使用多色成型机生产模型可省去涂饰流程



展区一角陈列着由多色成型机日产的4000个高达模型

这里最大的亮点是“实验室专区”的塑胶模型设计师测试体验。游客可根据个人喜好定制零件和颜色，体验包括钢模、包装盒等的全套设计流程。最终成品还将接受五分制的评分。

为让游客全家同乐，除高达外，还有恐龙、莉谢塔可选。游客可将自己完成的封绘和获得的评分打印成贴纸，也可通过射模成型机现场演示制作浇道框架，作为纪念品带回家。



实验室专区可同时容纳20人体验



高达的头部、手臂、身体、腰部、腿部的大小、长短、粗细等参数均可个性化定制



射模成型机的现场演示场景



游客自己设计并打印出来的封绘贴纸，可当作纪念品带回家

新工厂内部也可供参观

博物馆还设置有新工厂的参观路线。沿参观动线走去，游客可以透过随处安装的玻璃展窗，远远地观看四色射模成型机和天车搬运系统等的运作状态。新工厂整合了从塑胶成型到封装的一体化生产流程，产能较过去提高了35%。

BANDAI SPIRITS榊原博总经理表达了自己的抱负，他说：“我们希望通过BHCPDII解决全球范围内高达模型供不应求的问题；同时更希望立足静冈，向世界传播塑胶模型文化。”参观体验全部实行预约制，所需时间约为90分钟。展览内容和塑胶模型设计师测试环节还提供英语服务，预计会吸引大量海外游客的到来。



游客可从博物馆的展厅出发参观工厂。上图前方展柜里摆放着塑胶模型设计师测试中可供选择的恐龙模型暴龙（左）、高达（中）、30 MINUTES SISTERS的莉谢塔（右）



万代引以为傲的四色射模成型机。前方这台的配色让人联想起扎古，后方那台则让人想起白色基地



通过引入天车搬运系统和自动化仓库等，实现了人员精简



博物馆参观路线的最后一站是画廊，还出售仅限博物馆访客购买的周边商品

BHCPDII博物馆

