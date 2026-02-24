漫步西舞鹤古城，感受京都海滨的别样风情

Guideto Japan

日本海沿岸的京都府舞鹤市近年来发展为旅游热门地区。市内共有“西舞鹤”“东舞鹤”两座车站，西舞鹤一带在近世作为田边藩的城下町而兴起；东舞鹤一带自明治时代中期成为海军之城，由此发展至今。时至今日，西舞鹤仍保留着充满复古风情的街景，在这里，不仅能漫步于历史遗迹中抚今追昔，亦能尽享来自大海的馈赠，令人流连忘返。

江户武将细川幽斋建造的要塞之城

江户时代，西舞鹤是丹后国（现京都府北部）田边藩的城下町(*1)。据说，由于城郭形似展翅飞舞的仙鹤，因此又被称为“舞鹤城”或“舞鹤藩”，这也是如今地名的由来。

从西舞鹤站向北步行不到10分钟，便可到达田边城遗址，如今这里已建成舞鹤公园。昔日的城郭已不复存在，仅存天守台遗迹等，但设有田边城资料馆的城门，以及二重檐瞭望塔内的彰古馆已按原貌重建，向人们讲述着这片土地的历史。



设有田边城资料馆的城门。左侧的瞭望塔屋顶下是彰古馆



JR舞鹤线西舞鹤站，这里也是京都丹后铁路宫舞线的始发站

田边城于1582年由战国武将、著名歌人（日本传统诗歌和歌作者——译注）细川幽斋（细川藤孝）主持建造。

丹后国的本城原设于日本三景之一——天桥立附近的宫津，而田边（当时为加佐郡八田）不仅距离京城极近，且东西有河流、北临大海、南接沼泽，地理位置得天独厚，因此在田边设立了支城。



田边城资料馆的展室中央设有细川幽斋像



彰古馆内陈列着挂毯等展品，介绍了细川幽斋波澜壮阔的一生

守城战发生地，德川家康夺得天下的历史舞台

真正让田边城声名远扬的，是奠定德川家康统治地位的关原之战（1600年）前夕发生的守城战。当时，细川幽斋已传位给长子细川忠兴。德川家康发动会津征伐、拉开关原之战序幕后，细川忠兴加入东军（德川阵营），因此，其敌对阵营西军率1.5万兵力向丹后袭来。

留守丹后国的细川幽斋烧毁宫津城，退守至更利于防御的田边城。当时大部分兵力已随细川忠兴出征，细川幽斋仅率约500人顽强坚守近两个月之久。



再现当时田边城周边地形的沙盘。虽然建在平地上，但四周湿地密布，易守难攻

在天皇令下，对田边城的包围得以解除，就在包围解除三天后的9月15日，关原之战以东军胜利告终。原本参与围攻田边城的西军1.5万人未能赶到关原，错失战机。难以攻陷的田边城，以及细川幽斋长达近两个月的顽强抵抗，对这场决定天下归属的大战产生了不可忽视的影响。

此外，关原之战中，细川忠兴也在前线立下战功，细川家因此获封丰前国小仓藩（石高(*2)：39.9万石），后又统治肥后国熊本藩（54万石），成为极有权势的大名。丹后国则由京极高知接管，1622年，他将领地分封给三个儿子，丹后国田边藩（亦称舞鹤藩，3.5万石）由此建立。京极家传承三代后，该地被转封，1668年起由牧野家接管田边城，直至1871年废藩置县(*3)。



位于舞鹤公园内西侧的天守台遗迹



舞鹤公园，昔日守城战发生地，如今成为市民喜爱的休闲场所

深受外国游客喜爱的吉原入江

作为城下町和港口城市繁荣起来的西舞鹤，近年来出现一处深受外国游客欢迎的摄影胜地——吉原入江。这是一条通向舞鹤湾的人工运河，甚至被誉为“东方威尼斯”。

从西舞鹤站到吉原入江步行需近30分钟，从田边城资料馆出发也需20分钟左右，因此建议先到车站内的“舞鹤观光服务站”，租借自行车前往。



狭窄的吉原入江两侧密布着舟屋与渔船



舞鹤观光服务站提供自行车租赁服务

吉原入江最独具特色的建筑是紧贴海面而建的鳞次栉比的舟屋（供渔民居住和停泊渔船的两层结构传统建筑——译注）。日本海潮差较小，特别是舞鹤湾，潮差最大仅30厘米，正因如此，才孕育了这般独特的水乡景致。

最佳拍摄地点在镇守吉原地区的水无月神社附近的桥上。停泊在舟屋前的小船排成长列，向远处延伸开去，令人不禁联想到意大利的水城威尼斯。



站在水无月桥上向背对舞鹤湾的南侧望去，由于停泊的船只较少，可以明显看出这里的地势很低



相传江户时代中期，水无月神社驱散了吉原地区肆虐的疫病

入选日本国家级文化遗产的两家澡堂

吉原入江周边，至今仍保留着传统渔村风貌。其象征之一，便是于1920年开业的澡堂“日出汤”。这家澡堂拥有百年以上历史，并入选日本国家级物质文化遗产。



纵横交错的狭窄道路仅可供一辆车通行，这是昔日渔村的独特风貌



日出汤原本是该地区的公共澡堂

二战后澡堂进行了改造，浴室等地方铺设了瓷砖，但洗浴区中央的圆角长方形浴池仍保留着开业伊始的原貌。更衣室内颇有年代感的体重秤、按摩椅等物件，也散发着充满怀旧感的昭和气息，绝对值得体验。

沿着陡峭的楼梯登上二楼，这一层的榻榻米房间几乎完整保留着建成初期的原貌，至今仍是当地居民重要的集会场所。



（上）洗浴区中央的浴池;（左下）充满昭和风情的更衣室;（右下）二楼的榻榻米间是当地居民集会场所

在西舞鹤，还有另一家入选国家文化遗产的澡堂——位于昔日繁华的西市区内平野屋商店街的“若之汤”。在如此狭小的区域内竟有两处国家文化遗产澡堂，这也吸引着不少来自外县的“澡堂爱好者”专程前来泡澡。

由西市区往西，爱宕山山麓的寺町则留存着多座与细川幽斋渊源颇深的神社和寺庙。漫步其中，抚今追昔，而后到国家文化遗产的澡堂中洗去疲惫，亦别有一番乐趣。



平野屋商店街上兼具日本与西洋风情的“若之汤”



西洋风格的瓦顶与澡堂的日式传统门帘相映成趣，成为很受年轻人欢迎的拍照打卡点



位于寺町的桂林寺创建于室町时代。相传该寺住持与14名弟子也参与了田边城守城战

在海鲜市场尽享现捕海味

旅行途中不可错过的当地美食，自然是海港城引以为傲的新鲜海产。市区内当然也有不少美味商店，但若时间允许，不妨前往日本海沿岸规模最大的海鲜市场“舞鹤港现捕现卖中心”去一饱口福。



路边车站内的舞鹤港现捕现卖中心



市场内摆满了当季海鲜，从高档的赤鲑到物美价廉的青花鱼应有尽有，令人目不暇接

占地达1586平方米的卖场中，摆满了刚从舞鹤港打捞上来的海产。可现场加工成生鱼片，或做成烧烤，因此再新鲜不过了。只需在餐饮店购买米饭和味噌汤，然后挑选海鲜，就能定制一份专属于自己的海鲜套餐。若逢夏季，推荐品尝岩牡蛎、鸟贝；冬季则不能错过舞鹤名产——螃蟹。



（上）琳琅满目的海鲜烧烤，边走边吃也是一大乐趣；（左下）巨大且饱满的舞鹤岩牡蛎极其美味；（右下）买一份米饭和味增汤，定制自己的豪华海鲜套餐



海鲜店“鱼源”的海鲜盖饭，在舞鹤共有三家门店

采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：（左）从水无月桥上拍摄的吉原入江;（右）田边城资料馆

