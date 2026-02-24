漫步西舞鹤古城，感受京都海滨的别样风情
江户武将细川幽斋建造的要塞之城
江户时代，西舞鹤是丹后国（现京都府北部）田边藩的城下町(*1)。据说，由于城郭形似展翅飞舞的仙鹤，因此又被称为“舞鹤城”或“舞鹤藩”，这也是如今地名的由来。
从西舞鹤站向北步行不到10分钟，便可到达田边城遗址，如今这里已建成舞鹤公园。昔日的城郭已不复存在，仅存天守台遗迹等，但设有田边城资料馆的城门，以及二重檐瞭望塔内的彰古馆已按原貌重建，向人们讲述着这片土地的历史。
田边城于1582年由战国武将、著名歌人（日本传统诗歌和歌作者——译注）细川幽斋（细川藤孝）主持建造。
丹后国的本城原设于日本三景之一——天桥立附近的宫津，而田边（当时为加佐郡八田）不仅距离京城极近，且东西有河流、北临大海、南接沼泽，地理位置得天独厚，因此在田边设立了支城。
守城战发生地，德川家康夺得天下的历史舞台
真正让田边城声名远扬的，是奠定德川家康统治地位的关原之战（1600年）前夕发生的守城战。当时，细川幽斋已传位给长子细川忠兴。德川家康发动会津征伐、拉开关原之战序幕后，细川忠兴加入东军（德川阵营），因此，其敌对阵营西军率1.5万兵力向丹后袭来。
留守丹后国的细川幽斋烧毁宫津城，退守至更利于防御的田边城。当时大部分兵力已随细川忠兴出征，细川幽斋仅率约500人顽强坚守近两个月之久。
在天皇令下，对田边城的包围得以解除，就在包围解除三天后的9月15日，关原之战以东军胜利告终。原本参与围攻田边城的西军1.5万人未能赶到关原，错失战机。难以攻陷的田边城，以及细川幽斋长达近两个月的顽强抵抗，对这场决定天下归属的大战产生了不可忽视的影响。
此外，关原之战中，细川忠兴也在前线立下战功，细川家因此获封丰前国小仓藩（石高(*2)：39.9万石），后又统治肥后国熊本藩（54万石），成为极有权势的大名。丹后国则由京极高知接管，1622年，他将领地分封给三个儿子，丹后国田边藩（亦称舞鹤藩，3.5万石）由此建立。京极家传承三代后，该地被转封，1668年起由牧野家接管田边城，直至1871年废藩置县(*3)。
深受外国游客喜爱的吉原入江
作为城下町和港口城市繁荣起来的西舞鹤，近年来出现一处深受外国游客欢迎的摄影胜地——吉原入江。这是一条通向舞鹤湾的人工运河，甚至被誉为“东方威尼斯”。
从西舞鹤站到吉原入江步行需近30分钟，从田边城资料馆出发也需20分钟左右，因此建议先到车站内的“舞鹤观光服务站”，租借自行车前往。
吉原入江最独具特色的建筑是紧贴海面而建的鳞次栉比的舟屋（供渔民居住和停泊渔船的两层结构传统建筑——译注）。日本海潮差较小，特别是舞鹤湾，潮差最大仅30厘米，正因如此，才孕育了这般独特的水乡景致。
最佳拍摄地点在镇守吉原地区的水无月神社附近的桥上。停泊在舟屋前的小船排成长列，向远处延伸开去，令人不禁联想到意大利的水城威尼斯。
入选日本国家级文化遗产的两家澡堂
吉原入江周边，至今仍保留着传统渔村风貌。其象征之一，便是于1920年开业的澡堂“日出汤”。这家澡堂拥有百年以上历史，并入选日本国家级物质文化遗产。
二战后澡堂进行了改造，浴室等地方铺设了瓷砖，但洗浴区中央的圆角长方形浴池仍保留着开业伊始的原貌。更衣室内颇有年代感的体重秤、按摩椅等物件，也散发着充满怀旧感的昭和气息，绝对值得体验。
沿着陡峭的楼梯登上二楼，这一层的榻榻米房间几乎完整保留着建成初期的原貌，至今仍是当地居民重要的集会场所。
在西舞鹤，还有另一家入选国家文化遗产的澡堂——位于昔日繁华的西市区内平野屋商店街的“若之汤”。在如此狭小的区域内竟有两处国家文化遗产澡堂，这也吸引着不少来自外县的“澡堂爱好者”专程前来泡澡。
由西市区往西，爱宕山山麓的寺町则留存着多座与细川幽斋渊源颇深的神社和寺庙。漫步其中，抚今追昔，而后到国家文化遗产的澡堂中洗去疲惫，亦别有一番乐趣。
在海鲜市场尽享现捕海味
旅行途中不可错过的当地美食，自然是海港城引以为傲的新鲜海产。市区内当然也有不少美味商店，但若时间允许，不妨前往日本海沿岸规模最大的海鲜市场“舞鹤港现捕现卖中心”去一饱口福。
占地达1586平方米的卖场中，摆满了刚从舞鹤港打捞上来的海产。可现场加工成生鱼片，或做成烧烤，因此再新鲜不过了。只需在餐饮店购买米饭和味噌汤，然后挑选海鲜，就能定制一份专属于自己的海鲜套餐。若逢夏季，推荐品尝岩牡蛎、鸟贝；冬季则不能错过舞鹤名产——螃蟹。
采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部
标题图片：（左）从水无月桥上拍摄的吉原入江;（右）田边城资料馆
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。