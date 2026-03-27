La Collina近江八幡：用绝味甜点与绝美景色疗愈身心

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La Collina近江八幡原本是甜点老字号旗舰店所在地，现已成为滋贺县首屈一指的旅游胜地。这里不仅有日式、西式各种甜点，宁静的田园风光，风格独特的建筑，还有参观工厂、体验自然等旅游项目。让我们一起来了解它令游客一再回访的魅力吧。

景致宛如吉卜力动画片

八幡山坐落在琵琶湖东南岸。2015年，“La Collina近江八幡”在其山麓开业。在意大利语中，La Collina意为“丘陵”。它连续九年稳居滋贺县设施类游客数量榜首，在外国赴日旅客中也备受欢迎，更是在开业十周年之际，荣膺2025年“酷日本奖”（COOL JAPAN AWARD 2025）。

La Collina近江八幡占地约11.5万平方米，宛如天然公园般风景旖旎。自1872年起，这里便是甜点制造销售商Taneya集团的旗舰店所在地。Taneya最初是一间以栗子馒头、“最中”（点心）、铜锣烧闯出名号的日式甜品店，第二次世界大战结束后开始涉足西式点心领域。上世纪80年代，Taneya以东京为起点，开始进驻日本全国各地的百货商店。Taneya尤以西式甜点品牌“Club Hare‌”年轮蛋糕享誉盛名，同时也经营面包专卖店。这里不仅有各种绝味甜点，还开放制作过程，供游客参观，堪称“甜点之乡”。



入口处的主店铺。图左侧的火把是当地日牟礼八幡宫“八幡祭”期间所用的装饰物



在西点销售区专门介绍可供游客在园区内享用的甜点

La Collina的另一大魅力在于其风格独特的建筑和装饰品。这里由建筑师、建筑史学家藤森照信操刀设计，与山野景观浑然相融。入口处主店铺采用绿植屋顶设计，内部摆满Taneya及Club Hare的经典产品。游客可在二楼咖啡厅品尝现烤铜锣烧和特色饮品，离开时还能从容地选购伴手礼。



推荐选购日式传统工艺制作的甜点作为伴手礼



制作“生果子”和日式馒头用的木制模具装点着墙面，宛如一件件艺术品

穿过主店铺，映入眼帘的是一片以水田为中心的覆草建筑和梯田。以年轮蛋糕为灵感设计的圆柱形厂房，带有圆润铜顶的总部大楼，带有小门小窗的土塔，等等，独具特色的建筑格外引人注目。这童话般的景致被形容为“宛如吉卜力的世界”，在社交媒体上引发热议。



动线就像田埂一样绕田而设



覆草建筑与大地融为一体



遍布各处的小门成拍照点

参观工厂，美味倍增

La Collina最受欢迎的甜点是“刚出炉的迷你年轮蛋糕”。自开业以来大受好评，于是，Taneya于2023年新设了“年轮工厂”。因游客能在工厂内直接品尝现烤蛋糕而引发热议。

年轮蛋糕（Baumkuchen）起源于德国，正如其名“树木蛋糕（Baum=树，kuchen=蛋糕）”，其特点是横截面像年轮一样。将以面粉、黄油、鸡蛋、砂糖为基底的面团薄薄地涂在中心转棒上，送入烤箱边旋转边烘烤定型，再反复涂抹、烘烤，最终层层堆叠成年轮般的环状结构。



日产量近1000根的迷你年轮蛋糕专用工厂。从制作面胚、烘烤到包装，游客可透过玻璃全程参观

Club Hare的年轮蛋糕，经一夜静置后口感绵密柔润；而现烤现吃则能品味其松软的质地，这滋味仅限当日可享，可谓是只此才可购得的“珍稀甜点”。而且，游客在亲眼目睹工序繁复的制作过程后享用，定会感到美味更甚。



参观路线上有历代产品包装展示区（左上）。游客可直接品尝现烤蛋糕的二楼咖啡厅，其圆形空间设计正如年轮蛋糕一样



一楼商店还销售原木形态的整根年轮蛋糕，以及外皮中揉入了年轮蛋糕、内裹白豆沙馅的“年轮包”等特色产品

以车库为灵感打造的礼品商店中，还设有Club Hare在彦根市经营的面包工坊“J’oublie le temps”的产品销售区。旁边的美食广场和餐车区除了有冰淇淋和团子，还有近江牛糯米拌饭、当地特色红魔芋汤、意式油炸饭团等。游客若以简餐解决午饭，那么其他时间就能尽情品尝比较各式甜点了。



礼品商店里摆放着一辆伦敦巴士。这里除了销售面包和烤制点心，还经营原创杂货



长崎蛋糕专门店“栗百本”的咖啡区设计采用了大量栗木

露台座位环绕田园而设，美味的甜点、宁静的景色令人舒心。一如公关室上原有香女士所言，“春天的鲜花赏心悦目，夏天的田野绿意盎然，秋天的红叶、冬天的雪景同样美不胜收”。四季变换的风景成为这里与传统食物主题公园截然不同之处，吸引大量游客一再回访。



从美食广场二楼远眺，自然丰饶的大地延伸至远处山峦

成功源自“三赢”精神

这片绿意盎然的土地，直到2009年，一直是配备有酒店、游泳池和高尔夫球练习场的厚生年金福祉设施。Taneya集团在改造开发时，秉持“为持续生产安全食品，必须‘向大自然学习’”的方针，从恢复当地近江八幡的半自然生态系统景观着手，推平土地，反复进行翻耕改良和植树造林。

如今，员工们亲手栽种大米及450种以上的野生草本植物，完全不使用农药；面向游客，设计了在园区内植树或梯田水稻种植等体验游项目，并举办相关工作坊等，以促使人们思索饮食与农业的未来。La Collina此成为五感沉浸式“自然体验型甜点之乡”，在近年来高涨的可持续发展理念的推动下，跻身滋贺县内首屈一指的旅游胜地。



农作物由员工亲手栽培

上原女士自豪地表示：“近江八幡的商人历来重视‘卖方满意、买方满意、社会满意’的‘三赢’精神。正因为自创业以来始终传承这样的精神，我们才能打造出这一片让广大顾客满意的园区。”

La Collina附近，坐落着曾以水运支撑近江商业繁荣的八幡堀，以及日牟礼八幡宫——近江八幡地名的由来。设在日牟礼八幡宫参拜道上的Taneya和Club Hare的店铺散发着古典雅致的韵味，让人能够一边品味近江知名甜点，一边欣赏历史景观。



位于日牟礼八幡宫参拜道上的八幡堀和Taneya日牟礼乃舍

La Collina近江八幡

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

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