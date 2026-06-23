奥运冠军羽生结弦的家乡，仙台的“朝圣之旅”

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羽生结弦两次夺得奥运会花样滑冰金牌。在他的家乡仙台市，设有可以高效打卡相关景点和纪念碑的经典路线，吸引着国内外的热情粉丝前来“朝圣”。

旅游大使，“仙台的门面”

花样滑冰选手羽生结弦在2014年索契冬奥会和2018年平昌冬奥会上连续斩获男子单人滑金牌。凭借卓越的表现力、华丽的跳跃，以及宛如从漫画世界里走出来的王子般的外貌，他迷倒了全世界。2022年告别竞技赛场、转为职业选手后，虽然主要在日本国内活动，但他依然受到以亚洲地区为中心的众多海外粉丝的喜爱。



在右脚带伤的情况下，依然以震撼人心的表演成功卫冕平昌奥运会自由滑金牌（时事社）

在羽生的家乡、被称为“杜之都”（森林之城）的仙台，他的海报和影像随处可见。索契冬奥会闭幕后，他成为仙台市旅游大使，一直担任着“仙台的门面”。为回应粉丝们“想去与羽生结弦相关的地方游览”的呼声，仙台市规划了一条经典旅游路线。除了前来仙台观看表演的游客外，还可以让许多海外粉丝趁着来日本的机会，“追寻奥运冠军的足迹，亲身感受真实的柚子（羽生结弦的昵称）”，享受“朝圣”的乐趣。

这条路线的起点是仙台站。除了东北新干线和JR“在来线”（新干线以外的线路——译注），还可搭乘仙台市地铁、环游巴士“庐葡儿仙台”等交通工具。设在站内3层的“仙台市观光信息中心”向游客提供包括英语版在内的最新旅游地图，还配备了支持多语言的平板设备，顺路去一趟非常方便。



JR仙台站。乘坐东北新干线从东京站出发，最快1个半小时可达（nippon.com日本网 编辑部）

半日游——国际中心站的花样滑冰纪念碑

国际中心站站前广场上的花样滑冰纪念碑绝对不容错过，从仙台站乘坐地铁东西线约5分钟即到。羽生的玻璃纪念碑与2006年都灵冬奥会日本花样滑冰史上首枚金牌得主荒川静香的纪念碑一同陈列于此。



设在车站前的花样滑冰纪念碑（nippon.com日本网 编辑部）



2017年4月揭幕式上的羽生与荒川（时事社）

在荒川的招牌动作“伊娜·鲍尔步”造型的纪念碑旁，是两度夺得奥运金牌的羽生的两款纪念碑，分别展示的是他在索契冬奥会短节目《巴黎散步道》和平昌冬奥会自由滑节目《SEIMEI》的定型动作。记者前去采访时，看到有粉丝在纪念碑前摆出同样的姿势合影，还有人把自己的手掌按在导览牌的手印上。



为纪念羽生蝉联两届冬奥会冠军，2019年又增设了SEIMEI纪念碑（右）（nippon.com日本网 编辑部）



或许是因为将手掌重叠上去的粉丝太多，二人的手印有些模糊了（nippon.com日本网 编辑部）

半日游——日本花滑发祥地五色沼

之所以在国际中心站前设立纪念碑，是因为它是距离日本花样滑冰发祥地五色沼最近的一站。从车站往南步行5分钟左右就能到达五色沼，它曾经是仙台城三之丸的护城河。



五色沼离仙台城遗址步行约15分钟。以双人滑为主题的雕像是这里的标志（nippon.com日本网 编辑部）

据说明治中期，到了冬季，住在此地的外国人就开始在这条小护城河上滑冰。从1909年前后起，旧制第二高等学校（东北大学教养系的前身）的学生开始跟随德语教师学习花样滑冰。学生们毕业后将这项技艺传播到日本各地，成为花样滑冰得以普及的契机。



导览牌的黑白照为大正时代第二高等学校学生练习花滑的场景（nippon.com日本网 编辑部）



受全球变暖影响，如今护城河上仅有一层薄冰，无法在上面滑冰了（nippon.com日本网 编辑部）

半日游——去大崎八幡宫，参观国宝级拜殿和羽生亲笔写下的绘马

乘坐“”观光巴士，下一站是初代仙台藩主伊达政宗建造的大崎八幡宫，到此为止就是仙台市设定的半日游路线。这座神社的正殿竣工于1607年（庆长12年），是豪华炫丽的桃山建筑，被政府指定为国宝。八幡神以辟邪、消灾招福而闻名，还是著名的必胜和安产之神，大家不妨到正殿合掌参拜。

羽生的粉丝必去参观的是正殿东侧祭仪栋的陈列架。2017年，羽生出战平昌冬奥会前来此祈求必胜，他供奉的亲笔写下的绘马就陈列在这里。内部禁止拍摄，为不妨碍其他参拜者，建议大家快速参观。



大崎八幡宫的正殿是桃山建筑的杰作，被指定为国宝（Sentia）



因“裸参拜”而闻名全国的大崎八幡宫“Donto祭”（松焚节）（Sentia）

1日游——定禅寺大道的灯光夜景

下面介绍利用地铁南北线等交通工具，去市区北部泉地区的1日游路线景点。

首先是勾当台公园站往西的定禅寺大道，这条路以繁茂的榉树林荫道而闻名。羽生在接受当地杂志采访时曾建议游客在12月举办灯光秀“SENDAI 光之庆典”时来仙台游玩。这条路横穿东北最大的商业街国分町，也可调整行程，在晚餐前后顺道游览。



定禅寺大道的雕像也值得一看。中央为埃米利奥·格雷科的雕塑作品《夏日记忆》（nippon.com日本网 编辑部）



从1986年起一直延续至今的仙台冬日传统庆典活动“SENDAI光之庆典”（Sentia）

1日游——“结弦樱”装点春日的七北田公园

乘坐南北线再往北是泉中央站，出站后步行5分钟，可以到羽生少年时代挥洒过汗水的训练场地七北田公园走一走。为表彰他蝉联两届奥运会冠军的成就，2018年在公园中央的都市绿化大厅附近种下了“结弦樱”（阳光樱）。春天娇艳的樱花迎接到访的游客，夜晚还会亮起美丽的彩灯。



羽生在学校举办活动时常来的七北田公园及结弦樱（中央）（nippon.com日本网 编辑部）



结弦樱旁有羽生在公园长椅上拍的照片和签名（nippon.com日本网 编辑部）

1日游——在羽生日常训练的Ice Rink仙台体验滑冰

1日游路线的亮点是Ice Rink仙台，从七北田公园步行20分钟，从泉中央站乘坐宫城交通巴士约10分钟即到。这里是羽生从4岁开始学习滑冰的“主场冰场”，2011年3月11日，他16岁时在这里经历了东日本大地震。当时他正在训练，忽然感觉剧烈摇晃，他连冰鞋都没脱，连滚带爬逃到室外避难。

仙台市内遇难者众多，许多市民只能挤在避难所度日，而羽生却前往其他县重新开始训练。他说当时自己饱受自责的煎熬，反复问自己：“只有我一个人继续滑冰，这真的可以吗？”不过，第二年他便成为日本滑冰史上最年轻的世锦赛奖牌得主，3年后夺得男子单人滑奥运金牌。他的佳绩给东北地区的灾民带来了希望，也推动了灾后重建工作。



Ice Rink仙台全年无休，可在此尽情享受滑冰的乐趣（nippon.com日本网 编辑部）



羽生和荒川曾埋头训练的冰场（Ice Rink仙台）

在培养出羽生的冰场滑冰，对粉丝而言无疑是无与伦比的体验。除羽生外，馆内还有荒川静香展区，正常营业时间内均可免费参观。不过，冰场内有为儿童开办的滑冰培训班以及包场时段，建议预先到官方网站确认时间表，并注意不要打扰别人的训练。



2022年8月10日，羽生Ice Rink仙台转为职业选手后的首次训练在Ice Rink仙台公开（时事社）



展区的羽生展板是人气拍照打卡点（Ice Rink仙台）

2日游——泡完温泉后，前往秋保神社和定义如来西方寺

从作并温泉出发，可前往同处青叶区山间的定义如来西方寺。寺庙有800年历史，是与平家渊源深厚的净土宗寺院，当地居民亲切地称其为“定义大人”，据说羽生也常和家人一起前来。

从作并温泉出发，可前往同处青叶区山间的定义如来西方寺。寺庙有800年历史，是与平家渊源深厚的净土宗寺院，当地居民亲切地称其为“定义大人”，据说羽生也常和家人一起前来。



定义如来的标志建筑五重塔（Sentia）

神社附近街市上的定义豆腐店里挂着羽生的签名，上面写着“一直以来承蒙关照！”，店里的“三角定义油炸豆腐”是他非常喜爱的美食。建议大家一边在店里大口品尝刚出锅的油炸豆腐，一边将这段能感受羽生的成长经历、不为人知的努力及苦恼的仙台之旅铭刻在记忆中，为这段旅程画上一个圆满的句号。



在定义豆腐店，可坐在餐桌前享用刚出锅的三角定义油炸豆腐 （nippon.com日本网 编辑部）



加入酱油和大蒜七味粉，味道绝佳（nippon.com日本网 编辑部）

采访/撰稿/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片:羽生结弦在2018年平昌冬奥会上激情演绎《SEIMEI》（左：时事社），花样滑冰纪念碑（nippon.com日本网 编辑部）

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