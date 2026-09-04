精工银座博物馆：展示精益求精的钟表制造工艺

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国际钟表制造商精工集团（SEIKO）在140多年的发展历程中，不断向历史悠久的“钟表王国”瑞士学习，同时以独特的制表工艺引领全球钟表制造业的发展。位于东京都中央区的精工银座博物馆（SEIKO MUSEUM GINZA）深受外国人喜爱，参观者在这里不仅可以了解该公司技术革新的轨迹，还可以学习钟表的发展历史。

精工精品店云集的银座

银座是日本最繁华的商业街之一，也是外国游客云集的旅游胜地。这里既有全球高端品牌栉比鳞次的精致店铺，也不乏以歌舞伎座（银座的歌舞伎专用剧场——译注）为首的古美术商和老字号餐饮店，传统与现代潮流相融合的街道极具魅力。



为人熟知的“精工大厦”（SEIKO HOUSE），俗称“和光百货大楼”。西侧（左侧）与“银座和光别馆下午茶沙龙”（ANNEX TEA SALON）相邻，隔壁紧邻腕表展厅“精工梦想广场”（SEIKO DREAM SQUARE）

说到银座的地标，那便是以俯瞰4丁目十字路口的钟塔为醒目标志的“银座精工大厦”（SEIKO HOUSE GINZA）。这栋建筑的前身为服部钟表店总公司大楼，由精工集团创始人服部金太郎在1894年建成。现在的建筑是1932年竣工的第二代建筑，二战后一直作为该公司零售部门“和光”的总店而深受人们的欢迎。

此外，附近还分布着多家店铺，如高端腕表品牌“Grand Seiko”的旗舰店。银座可谓精工粉丝的圣地。



Grand Seiko旗舰精品店银座并木通店

2020年，精工银座博物馆在这条街上应运而生。这座博物馆突破了企业博物馆的固有模式，陈列着国外与江户时代的钟表以及相关资料等共650件展品，令人对“人与时间的关系”浮想联翩，参观者络绎不绝。其口碑不断传扬，2025年度的来馆人数超过6.3万人，其中半数以上为外国人。



精工银座博物馆的入口

博物馆的前身是1981年在墨田区的工厂“精工舍”的一隅设立的资料馆。据该博物馆的“主查(*1)”中原雄毅先生介绍，之所以迁到银座，是因为“这里是创业地，也是创始人的出生地，作为传播精工集团历史的大本营再合适不过了”。而且也会形成良性循环，“喜爱Grand Seiko的顾客购物之余顺便来馆参观，看到展示品后购买欲被激发的人就会前往店铺”。



在Grand Seiko展室讲解的中原先生

江户时代的日式时钟为必看展品

精工博物馆所在的街道“并木通”汇集着全球高级钟表专卖店，因此又被称作“钟表大道”。博物馆的标志是耸立在入口处的5.8米高的大型摆钟。

博物馆开馆期间可随时免费参观，但人多时会限制人数，建议提前上网预约。一层除设有接待处外，还播放介绍服部金太郎一生的视频，在这里也能购买周边产品，粉丝千万不要错过。

二层到六层及地下一层均为展室，主题各异。以下按时代顺序带领各位读者参观并介绍精彩看点。



日晷（展品为18世纪文物）与早期摆式塔钟

首先前往三层，这里汇集着世界各地各式各样的钟表，包括古代的计时仪器日晷（最早出现在约7000年前）。其中最引人注目的展品是参考16世纪从欧洲传来的机械时钟而制造出的“和式时钟”，这也是世界屈指可数的藏品。

欧洲在14世纪初出现机械时钟，随着这种时钟的普及，计时制度也逐渐过渡为“定时法”（等分计时法），而日本一直到明治初期仍沿用“不定时法”（不等分计时法）。“不定时法”是将昼夜各分为六等份，每一等份为“一刻”，其长度每天都会变化，计时制度较为复杂，因此结构独特的和式时钟一直被广泛使用。

展品还包括曾设置在犬山城天守阁（国宝）的座钟、刻度纵向排列的尺钟，以及指针自动伸缩以显示季节相应时刻的挂钟等等。



江户时代的和式时钟，通过表盘与钟声报时



左：2.18米的座钟；右：以砝码为指针的尺钟

因优质商品与顾客信赖而成为“钟表王”

二层展厅介绍的是服部金太郎的创业期。1860年，服部出生于银座，他在明治维新后日本启用西历（公历）和“定时法”的现实中洞察到商机，立志成为钟表商。他先在钟表修理店当学徒，后独立经营，1881年在银座开设服部钟表店。钟表店不断获得外国商馆的信任，以西洋钟表为核心逐步扩大了事业规模。



二层展厅追溯服部的生平

创业11年后，服部开设了钟表制造工厂“精工舍”，开始生产挂钟和闹钟。后来又相继研发出日本首款国产怀表和腕表，不断追求钟表的小型化和精密化。尤其是闹钟，因其价格低廉且品质优良而在海外获得高度评价，从而大量外销。

除初创期产品外，展厅还陈列着浮世绘和老照片，通过这些资料，我们可以追溯“东洋钟表王”服部的足迹。此外，也能从中窥见曾一直被西方人评价为“时间观念差”的日本人是如何转变观念的。



左：创业期销售进口怀表，使事业步入正轨；右：1913年制造的首款国产腕表“Laurel”

对高精度的不懈追求改变了钟表的历史

四层的展厅追溯了精工提高精度的历程。1968年，在角逐钟表精度的瑞士日内瓦天文台钟表大赛中，精工包揽了机械钟表项目的第4名到第10名。精工的钟表仅次于瑞士的石英钟表，获得高度评价，可谓精工的技术达到世界水平的辉煌瞬间。



四层的展厅追溯了产品研发的历史



左：1960年发售的“第一代Grand Seiko”，这是第一款实现精度与瑞士天文台认证顶级标准同等级别的国产腕表；右：1969年推出的“Quartz Astron”

另一方面，精工也致力于研发利用电压产生水晶振动的石英钟表，并于1969年推出世界第一款石英腕表“Quartz Astron”，精度达到机械表的100倍以上。

此外，精工还耗费十余年时间，成功将原本如门板大小的石英装置缩小至可装入腕表的尺寸，并公开了这项专利技术。此举使得石英腕表得以在全球普及。



1982年精工推出世界上第一款电视腕表；下：1984年推出电脑腕表



正中间是1953年首次出现在日本电视广告中的闹钟

五层介绍的是近年来多样化的产品，如时尚腕表和卫星对时腕表等。尤其值得关注的是搭载“Spring Drive”机芯的腕表，该系列腕表虽为无需电池的机械表，却拥有石英表的精度。其独一无二的构造可谓追求精度的结晶。

六层则陈列着成排的历代Grand Seiko腕表，这也是许多粉丝来这里参观的目的。



搭载Spring Drive机芯的Grand Seiko 9R系列腕表

以精湛的技术为国际体育赛事做出贡献

地下一层展示的是适用于深海或宇宙等特殊环境的专业腕表以及运动计时设备。精工首次为国际运动赛事提供计时设备是在1964年的东京奥运上。在奥运会或世界田径锦标赛等大型赛事中，除了各项目的计时与测量设备，影像解析系统与营运团队的配合也必不可少。能综合提供这些服务的企业，世界范围内也仅有寥寥几家。



左下方为2009年世界田径锦标赛上尤塞恩・博尔特以9.58秒的成绩刷新世界纪录时使用的起跑器

中原先生深感博物馆存在的意义，他表示：“虽然精工在国外知名度也很高，但以拓展全球市场为目的在技术上追求精益求精的发展史却不见得为人所知。每当有参观者表示他们通过展品了解到了精工发展为值得信赖的品牌的背景，我都会由衷地感到欣慰。”欢迎各位来精工银座博物馆参观，感受日本人坚守品质并为社会发展做出贡献的“工匠精神”。



以极致气密性与耐用性著称的腕表深受潜水员、登山家及宇航员的喜爱

精工银座博物馆

地址： 东京都中央区银座4丁目3-13

东京都中央区银座4丁目3-13 开馆时间： 上午10时30分-下午6时

上午10时30分-下午6时 闭馆日： 星期一、年末年初

星期一、年末年初 费用：免费

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采访/撰稿：加藤Madomi（技术题材撰稿人、编辑）

摄影：nippon.com日本网 编辑部

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