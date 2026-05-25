（视频）巨大喷泉秀亮相东京台场，光影乐水共谱璀璨“交响曲”

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为增强临海副都心活力，东京都在台场海滨公园（港区）打造的大型喷泉“东京水上交响曲”于今年3月28日正式投入运营。投运后，喷泉秀吸引了国内外大量游客，本文将通过影像，为各位读者呈现日夜吸引着外国游客前往观赏的“水之艺术”盛宴。

请点击观看YouTube视频：东京水上交响曲

震撼人心的“水上烟花”

“东京水上交响曲”是世界最大规模的喷泉景观，最高可达150米、宽约250米，与市中心林立的摩天大楼相映成趣。喷泉秀揭幕后最先推出了两套节目,一套以《勇者斗恶龙》主题，喷泉伴随着东京都交响乐团的精彩演奏翩然起舞；另一套则以东京都花“染井吉野樱花”为灵感打造。此外，自4月27日起还新增了帕赫贝尔作曲的《卡农》。据介绍，今后演出内容将根据季节、时间不断进行增加或调整。精彩纷呈的喷水秀令前来台场游览的大量外国游客盛赞不绝，他们称，清凉的水景令人忘却白天的暑热，而夜幕下的演出恢弘绚烂，又仿若水上绽放的璀璨烟火。



以摩天大楼为背景的大喷泉，磅礴的水柱颇有与远处东京塔一较高下的恢弘气势



高达150米的水柱，气势磅礴！

喷泉秀一般于每日上午11点至晚9点间整点上演（下午4点除外），每场演出时长约10分钟。出于天气情况或设施维护原因，可能会临时暂停演出，建议出行前在官网查询当天的演出时间表和节目单。

位于台场“自由女神像”（获法方授权制造的复制品——译注）附近的观景台是最佳观赏点之一。站在这里可以从正面欣赏喷泉，背后的彩虹大桥与东京塔也可尽收眼底，可谓出片的绝佳选地。此外，在富士电视台总部大楼（FCG大楼）25层的球形展望室“Hachitama”，可以俯瞰整场喷泉秀；东京台场希尔顿酒店则推出了能够独享这一绝美景观的客房。此外，从水上近距离观赏喷泉秀的游船和屋形船(*1)也已投入运营，为游客带来别具魅力的沉浸式游览体验。台场地区有望变得更加热闹，充满活力。



从夜间游船上可以近距离欣赏喷泉秀

视频/图片/剪辑：庄司健史

撰文：nippon.com日本网 编辑部

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