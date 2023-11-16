日本动漫传播的新基地“动漫东京站”开馆

Guideto Japan

10月31日，在女性动漫迷之圣地“乙女路”所在的东京池袋，“动漫东京站”开门迎客。该展览设施旨在利用东京都政府和一般社团法人日本动画协会收藏的5万份物品和资料，打造出动漫文化的传播中心。

动漫东京站入口处迎接访客的，是一个巨大的圆筒形纪念装置，上面螺旋状地陈列着包括《哆啦A梦》《海贼王》《你的名字。》等在内的名作展板。在资料收藏室，参观者可以通过剧情故事图板、赛璐珞画、脚本、设定资料等展品，了解动画制作程序。

目前，动漫东京站正在举办在海外也大受欢迎的动作题材漫画《火影忍者》的特展（展期至2024年1月28日）。除展出真人大小的人物模型和角色周边商品外，还设置了可以通过合成影像欣赏火影忍者忍术的展区。此外，预定于11月16日发售的新款游戏，游客也能在这里提前过一把瘾。



展板展出了118部作品的角色和经典场面



地下一楼展出的《ASTROBOY 铁臂阿童木》策划书等展品



二楼的特展厅

动漫东京站

地址： 东京都丰岛区南池袋2-25-5 藤久大楼东五号馆

东京都丰岛区南池袋2-25-5 藤久大楼东五号馆 休息日： 星期一（逢节假日开馆，翌日休息）

星期一（逢节假日开馆，翌日休息） 营业时间： 11:00-19:00

11:00-19:00 门票： 免费

免费 交通：从池袋站步行4分钟

采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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