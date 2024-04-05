承载5000个梦想飞驰，樱花盛开的山手线列车

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日语里有个说法叫做“うそから出た実（玩笑成真、弄假成真）”，在4月1日愚人节到来之际，一项名为April Dream的活动拉开了帷幕，呼吁大家把这一天“由单纯开玩笑的日子，变成传播梦想的日子”。

新闻讯息传播企业PR TIMES（东京都港区）把征集到的个人和企业“梦想”与樱花图案相结合，让这些梦想像花朵一般在47个都道府县主要车站和商业设施等地“绽放”。最大的亮点是以环状路线行驶在东京都中心区域的JR山手线。公司包下一辆列车作为Dream Train，让其承载着大约5000个梦想不停奔驰。车厢内吊环和广告屏上展示的某个陌生人的梦想，或许会鼓励你不要放弃梦想，继续发起挑战。

本活动自2020年起每年实施，即便是在全世界都陷入一片沮丧气氛的新冠疫情期间也没有中断过征集梦想。2022年投稿表示初中时梦想“成为职业摔角手”的一名30多岁男子得到相关人士的帮助，于当年11月在后乐园会馆首次登上角斗场，实现了跨越20年的梦想。

Dream Train运行至4月15日结束。大约50辆列车中只有1辆，能否相遇完全要看运气如何。



樱花图案的涂装是Dream Train的标志。只要看到樱花图案，就上车看看吧！



车厢内分区展示投稿人的梦想，比如8号车厢展示的是东京地区投稿人的梦想，11号车展示的是东北地区投稿人的梦想



超过40家企业和团体也为传播梦想提供了支持。福岛县南相马市实施了18岁新成人描绘梦想活动，并在市内各个场所张贴



“Hiro饭岛”（左）实现了“作为职业摔角手出道，在摔角圣地后乐园会馆的角斗场上比赛”的梦想。此前毫无经验的他努力训练了1年时间

采访、撰文：nippon.com编辑部

图片提供：PR TIMES

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