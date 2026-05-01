“teamLab养老溪谷”：历经数万年的自然，完美化身光影艺术空间

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流光幻彩，演绎悠久时光

世界知名艺术团队teamLab打造的户外漫步型夜间艺术展，于4月17日在千叶县中部的旅游胜地养老溪谷开幕。展览将持续至5月24日，以养老溪谷沿岸的中濑散步道为场地，运用光影投射影像与音响技术，呈现沉浸式艺术装置。本次活动也是当地推动深度游的项目之一，入住周边设施的游客可免费入场（工作日普通票为1500日元）。

养老溪谷是房总地区数一数二的温泉与自然景观胜地，清澈的溪流孕育了丰富的生物，徒步、垂钓项目广受人们喜爱。流域内裸露着标志性的“千叶期”地层，记录了距今77万年至12万年前的地质变迁，保存着地球磁场反转的珍贵痕迹。



傍晚时分的养老溪谷，红色太鼓桥的前方就是展区



在地层裸露的悬崖上投射出繁花影像《悠久的当下中的生死流转》

teamLab此前已在大阪府的长居植物园、茨城县的幽谷隐田遗址等地，打造了多次“自然造就的自然之艺术”户外展，积累了成功的经验。本次展览结合养老溪谷的自然风光，推出了10件艺术作品。

参观路线为全长1公里的散步道，途中还有需要涉水过浅滩的地方。数十米高的巨岩与溪流化作天然画布，轮流上演花开花落的动态光影，营造出美妙的迎宾效果。作品还巧妙融合了现场生态元素，例如在空气清洁的环境中能存活数十年至百年的大叶梅、倒伏在溪流中的腐朽巨木等，均成为了艺术表达的一部分。

teamLab的代表猪子寿之说：“站在养老溪谷，从它的形态上你可以感受到时光的漫长积淀，并体会基于之上的自我生命的存在。”他希望观众沉浸到这份“地球的记忆”中去。



《养老溪谷与森林的呼应》，树木随人的靠近不断变幻色彩



《时光积淀的结晶》，菌藻共生的大叶梅发出鲜亮的黄、蓝光



《生死不二》，以倒伏的腐木诉说生命的循环延续



《独立又相互依存的生命之森》，鸡蛋形装置被人触碰后随即变换色彩



《溪谷的层叠痕迹》，暗夜深处，蕴藏着光的物质笼罩在头顶



《依附于溪谷森林的瀑布》，林间突现的光影水幕



《生生流转柱》，光柱犹如拥有生命般蜿蜒涌动



《岩窟中的永恒祈愿》，祈祷之声回荡在整个岩穴



《被勾勒出的生命延续》，光将笔直的森林小径呈现得如同一张照片

teamLab养老溪谷

地点： 养老溪谷中濑散步道周边（千叶县大多喜町葛藤）

养老溪谷中濑散步道周边（千叶县大多喜町葛藤） 展期： 4月17日至5月24日

4月17日至5月24日 时间： 18:45至21:00（20:20结束入场）

18:45至21:00（20:20结束入场） 票价：普通票1500日元（周末及节假日1800日元）、中小学生800日元、学龄前儿童免费 ※详情及预约方法，请查阅 官方网站

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：“teamLab 养老溪谷”预览会现场

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