“teamLab养老溪谷”：历经数万年的自然，完美化身光影艺术空间
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流光幻彩，演绎悠久时光
世界知名艺术团队teamLab打造的户外漫步型夜间艺术展，于4月17日在千叶县中部的旅游胜地养老溪谷开幕。展览将持续至5月24日，以养老溪谷沿岸的中濑散步道为场地，运用光影投射影像与音响技术，呈现沉浸式艺术装置。本次活动也是当地推动深度游的项目之一，入住周边设施的游客可免费入场（工作日普通票为1500日元）。
养老溪谷是房总地区数一数二的温泉与自然景观胜地，清澈的溪流孕育了丰富的生物，徒步、垂钓项目广受人们喜爱。流域内裸露着标志性的“千叶期”地层，记录了距今77万年至12万年前的地质变迁，保存着地球磁场反转的珍贵痕迹。
teamLab此前已在大阪府的长居植物园、茨城县的幽谷隐田遗址等地，打造了多次“自然造就的自然之艺术”户外展，积累了成功的经验。本次展览结合养老溪谷的自然风光，推出了10件艺术作品。
参观路线为全长1公里的散步道，途中还有需要涉水过浅滩的地方。数十米高的巨岩与溪流化作天然画布，轮流上演花开花落的动态光影，营造出美妙的迎宾效果。作品还巧妙融合了现场生态元素，例如在空气清洁的环境中能存活数十年至百年的大叶梅、倒伏在溪流中的腐朽巨木等，均成为了艺术表达的一部分。
teamLab的代表猪子寿之说：“站在养老溪谷，从它的形态上你可以感受到时光的漫长积淀，并体会基于之上的自我生命的存在。”他希望观众沉浸到这份“地球的记忆”中去。
teamLab养老溪谷
- 地点：养老溪谷中濑散步道周边（千叶县大多喜町葛藤）
- 展期：4月17日至5月24日
- 时间：18:45至21:00（20:20结束入场）
- 票价：普通票1500日元（周末及节假日1800日元）、中小学生800日元、学龄前儿童免费 ※详情及预约方法，请查阅官方网站
采访/撰文/摄影：nippon.com日本网 编辑部
标题图片：“teamLab 养老溪谷”预览会现场
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