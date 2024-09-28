日本都道府县概况

Guideto Japan

山梨县位于东京以西，这里拥有包括富士山在内的多座日本高山，同时也是日本的葡萄酒和水果生产中心。

山梨县地处日本中部内陆地区，其中心地带为甲府盆地，周围环绕着山区。日本最高峰富士山海拔3776米，横跨山梨县南部和静冈县北部。日本第二高的山峰是海拔3193米的北岳，矗立在山梨县西侧的南阿尔卑斯山脉。受其地理位置影响，该县与日本其他地区相比降水量少，晴朗天气较多。

山梨县一瞥

创建时间：1871年（历史上曾隶属于甲斐国）

首府：甲府市

人口：81万（截至2020年10月）

面积：4465平方千米

山梨县的吉田步道是最受欢迎的富士山登山步道。该县还有很多观赏山峰或拍照留念的极佳地点，例如富士五湖周边地区，其中河口湖最方便游客到达。附近是著名的忠灵塔，它已成为国际游客最青睐的富士山拍摄地点。此外，这里还有展示日本和服艺术的久保田一竹美术馆，富士急乐园则为游客带来惊险刺激的过山车体验。



富士急乐园的大型过山车及其他游乐设施 ©Pixta

山梨县盛产多种水果，其中葡萄、桃子和李子的产量居日本首位。得益于其庞大的葡萄产量，当地建立了许多酿酒厂，使山梨县成为日本最大的葡萄酒产地。该县山区蕴藏着大量的岩石晶体，促进了当地珠宝业的蓬勃发展，同时山区清澈的水源使其成为日本第一大矿泉水供应地。



山梨县御坂町种植的“东方之星”葡萄 ©Pixta



山梨县的官方吉祥物“武田菱丸”是以甲斐犬为原型的卡通形象，其造型灵感来自十六世纪当地甲斐国的首领武田信玄。它的头盔上印有武田家族的“钻石”家徽，手持的军配团扇（发指令时用的道具——译注）上写着武田信玄的兵法格言“风林火山”（即“疾如风、静如林、摧如火、坚如山”）。它的肚兜上还印有富士山的图案 ©山梨县

当地名人

武田信玄（1521-1573年），日本战国时代大名。他曾率军大败德川家康，但其后不久也因病去世。

村冈花子（1893-1968年），日本小说家、翻译家。她将很多英文儿童读物翻译成日文，包括加拿大女作家露西·莫德·蒙格玛利的长篇小说《绿山墙的安妮》。

中田英寿（1977年- ），前日本国家队足球名将。他曾代表日本三次出征世界杯，并在意甲联赛中效力过数个赛季。

（原文英文）

标题图片：山梨县樱花掩映下的忠灵塔，远处为富士山 ©Pixta

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