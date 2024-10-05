长野县
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长野县因其高海拔而被称为“日本屋脊”，以冬季运动和野生猴子泡温泉景观而闻名。
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长野县位于日本本州内陆中部地区，以日本阿尔卑斯山的山地为主，因此也被称为“日本屋脊”。由于地势较高，这里受台风和季节性降雨的影响相对较小。长野县拥有日本离海最远的地方，距离约115千米。此外，长野县是与其他都道府县接壤数量最多的县，共有8个。
长野县一瞥
- 创建时间：1871年（历史上曾隶属于信浓国）
- 首府：长野市
- 人口：204.8万（截至2020年10月）
- 面积：13562平方千米
中部山岳国立公园的上高地是徒步旅行的热门地点，游客可以沿着小径或者在附近的山间徒步。在这里，10月的红叶尤其引人入胜。地狱谷野猿公苑的猕猴以泡温泉而闻名，尤其是在下雪的时节，游客可以观察它们如何泡澡。妻笼宿曾经是中山道上的一个驿站小镇，重现了日本江户时代（1603-1868年）的风貌。
长野县于1998年举办了冬季奥运会，赛事在首府长野市及其附近的滑雪场以及全球著名的日本北阿尔卑斯山白马滑雪区举行。1997年10月，长野新干线在冬奥会前夕竣工通车。此后，长野县作为冬季运动胜地，人气度大幅提高。
长野县是各都道府县中农民人口最多的县，也是日本生菜、芹菜、白菜、苹果等农产品的主要产地。当地特产“信州荞麦面”远近闻名，甚至成为长野县的代名词，荞麦面馆随处可见。此外，长野县还以制造显微镜、压力表和其他机械设备而闻名。
当地名人
- 松井须贺子（1886-1919年）：日本新剧女演员。她出演了很多话剧，因在易卜生的《玩偶之家》中饰演诺拉而闻名。
- 久石让（1950年-）：日本著名作曲家。他曾经为宫崎骏和北野武导演的多部电影作曲。
- 新海诚（1973年-）：日本动漫家、电影人。他编剧和导演的《你的名字》在很多国家热映。
（原文英文）
标题图片：长野县上高地的合羽桥及周边风光 ©Pixta
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