日本都道府县概况

Guideto Japan

长野县因其高海拔而被称为“日本屋脊”，以冬季运动和野生猴子泡温泉景观而闻名。

长野县位于日本本州内陆中部地区，以日本阿尔卑斯山的山地为主，因此也被称为“日本屋脊”。由于地势较高，这里受台风和季节性降雨的影响相对较小。长野县拥有日本离海最远的地方，距离约115千米。此外，长野县是与其他都道府县接壤数量最多的县，共有8个。

长野县一瞥

创建时间：1871年（历史上曾隶属于信浓国）

首府：长野市

人口：204.8万（截至2020年10月）

面积：13562平方千米

中部山岳国立公园的上高地是徒步旅行的热门地点，游客可以沿着小径或者在附近的山间徒步。在这里，10月的红叶尤其引人入胜。地狱谷野猿公苑的猕猴以泡温泉而闻名，尤其是在下雪的时节，游客可以观察它们如何泡澡。妻笼宿曾经是中山道上的一个驿站小镇，重现了日本江户时代（1603-1868年）的风貌。

长野县于1998年举办了冬季奥运会，赛事在首府长野市及其附近的滑雪场以及全球著名的日本北阿尔卑斯山白马滑雪区举行。1997年10月，长野新干线在冬奥会前夕竣工通车。此后，长野县作为冬季运动胜地，人气度大幅提高。



地狱谷野猿公苑中正在泡温泉的“雪猴” ©Pixta

长野县是各都道府县中农民人口最多的县，也是日本生菜、芹菜、白菜、苹果等农产品的主要产地。当地特产“信州荞麦面”远近闻名，甚至成为长野县的代名词，荞麦面馆随处可见。此外，长野县还以制造显微镜、压力表和其他机械设备而闻名。



信州荞麦面 ©Pixta



长野县的官方吉祥物“Arukuma”在2019年日本吉祥物大赛上荣获大奖，这只绿色的熊最常见的形象是头戴苹果造型的帽子，不过帽子的造型有时也会换成其他当地特产（图片：长野县）

当地名人

（原文英文）

标题图片：长野县上高地的合羽桥及周边风光 ©Pixta

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