日本都道府县概况

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滋贺县整体上以琵琶湖为中心。琵琶湖是日本最大的淡水湖，滋贺乡土料理“鲋寿司”便是用产自湖中的鲫鱼制作而成，这是一种早期的发酵寿司。

滋贺县地处关西地区，是日本为数不多的内陆县之一，但这里的琵琶湖是日本最大的淡水湖。琵琶湖完全位于滋贺县境内，占其总面积的六分之一。从地形上看，滋贺县四周群山环绕，只有中央地带为平原。

滋贺县一瞥

创建时间：1872年（前身为近江国）

首府：大津市

人口：141.4万（截至2020年10月）

面积：4017平方千米

滋贺县的彦根城始建于17世纪初，是日本保存最完好的古城堡之一。从这座位于山巅的城堡，人们可以眺望琵琶湖。彦根城是樱花季节的热门景点。作为古代交通枢纽，近江八幡这座小城有着悠久的历史，其风景如画的运河区如今也吸引着大量游客。



近江八幡的人工运河“八幡堀” ©PIXTA

滋贺县西部与京都府接壤，这里的比叡山延历寺是日本佛教天台宗的祖庭。

第二产业是滋贺县经济的重要组成部分，该县尤其以生产美发用具、秤具等产品而闻名。作为一种早期的发酵寿司，鲋寿司用产自当地琵琶湖中的鲫鱼制作而成，而当地的近江牛则是广受好评的日本和牛品牌。



鲋寿司是滋贺县的传统美食 ©PIXTA



滋贺县的吉祥物Caffy是以琵琶湖中的鲶鱼为原型创作的卡通形象 ©PIXTA

当地名人

宇野宗佑（1922-1998年），日本自民党政治家。他曾于1989年6-8月出任日本首相，但仅在任68天便辞职，成为日本历史上在位时间最短的首相之一。

桐生祥秀（1995年-），日本运动员。他是首位100米短跑成绩进入10秒以内的日本选手。

（原文英文）

标题图片：樱花掩映下的彦根城 ©PIXTA

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