【赏樱名胜百选】北海道 松前公园

赏樱名胜百选

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据说松前公园的樱花，最初是江户时代从本州来到这里的人怀念家乡种下的。今天，可以看到大约250多种一万多棵樱花盛开，其中在松前进行品种改良的新品种有大约100种。

北海道 松前公园

樱花种类： 染井吉野、里樱、枝垂樱等250种

染井吉野、里樱、枝垂樱等250种 数量： 大约1万棵

大约1万棵 历年赏花佳期： 4月下旬 - 5月中旬

4月下旬 - 5月中旬 开园时间： 昼夜开放（松前城 松前城史料馆9:00～17:00、最终入馆时间16:30）

昼夜开放（松前城 松前城史料馆9:00～17:00、最终入馆时间16:30） 门票： 免费（松前城 松前城史料馆360日元）

免费（松前城 松前城史料馆360日元） 地址： 北海道松前郡松前町字松城

北海道松前郡松前町字松城 官网： 北海道松前町

松前公园的“赏樱本园”和“新樱本园”里有从全国收集来的珍贵品种，以及经过品种改良的新品种应有尽有，是活着的樱花百科。有很多只有这里才有的樱花。

松前公园的中心是松前城，建于1854年，是最后一座日本式城堡。1960年以后展开复原工程，恢复了旧时模样。天守内部作为资料馆对外开放。

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标题图片：松前町役场提供

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