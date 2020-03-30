【赏樱名胜百选】秋田 角馆武家屋敷通大道／桧木内川堤
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角馆是江户时代的城堡镇，被称为陆奥小京都。武家屋敷通大道的枝垂樱和桧木内川堤绵延2公里的染井吉野两处均被列入赏樱名胜百选。
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秋田县 角馆武家屋敷通大道／桧木内川堤
- 樱花种类：染井吉野（桧木内川堤）、枝垂樱（武家屋敷通大道）
- 数量：桧木内川堤 大约400棵、武家屋敷通大道 大约450棵
- 历年赏花佳期：4月下旬 - 5月上旬
- 开园时间：昼夜开放
- 门票：免费
- 地址：秋田县仙北市角馆町
- 官网：田泽湖角馆观光协会
武家屋敷通大道的枝垂樱，据说最早的3棵樱树苗是17世纪藩主的妻子从京都嫁过来时作为嫁妆带来的。如今人们在这里可以看到大约450棵枝垂樱，当中有162棵被指定为国家天然纪念物。
桧木内川堤的成排樱花，是1934年为了纪念上皇（当时是皇太子）诞辰栽种的。当地居民亲手栽培了大约2公里长的樱花隧道十分壮观，百看不厌。
每年，赏樱季节举办“樱花节”，整个小镇热气腾腾。
本景点更加详细内容如下
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标题图片：（一社）田泽湖 角馆观光协会提供