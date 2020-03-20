赏樱名胜百选

【赏樱名胜百选】茨城 平和通大道／KAMINE公园

Guideto Japan

从日立市到JR日立站前的平和通大道，以及KAMINE公园被收入百选。平和通大道大约一公里路上120多棵染井吉野成行。KAMINE公园里有22种共计大约1000棵樱花树。

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