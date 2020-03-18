【赏樱名胜百选】埼玉 长瀞

赏樱名胜百选

Guideto Japan

长瀞周围栽种着3000多棵樱花树。3月下旬至4月下旬有各种各样的樱花姹紫嫣红。在著名的“樱花过道”可以观赏到大约500棵31种八重樱，赏樱季节里夜间还点亮照明。

埼玉县 长瀞

樱花种类： 染井吉野、枝垂樱、八重樱

染井吉野、枝垂樱、八重樱 数量： 大约3000棵

大约3000棵 历年赏花佳期： 3月下旬 - 4月下旬

3月下旬 - 4月下旬 开园时间： 昼夜开放（「樱花过道」为9:00～17:00）

昼夜开放（「樱花过道」为9:00～17:00） 门票： 免费（「樱花过道」收费200日元）

免费（「樱花过道」收费200日元） 地址： 埼玉县秩父郡长瀞町长瀞

埼玉县秩父郡长瀞町长瀞 官网： 长瀞町观光协会

在长瀞，染井吉野盛开的4月上旬至中旬，荒川河边有“北樱花道”、“南樱花道”和“宝登山参道”等，街镇处处樱花成行。法善寺的枝垂樱树龄大约100年，树枝东西伸展达16米。

此外，长瀞的顺流而下非常著名。一边顺荒川激流而下，一边观赏被指定为国家特别天然纪念物的重叠岩石景观，是非常受人喜爱的活动。赏樱季节还可以从船上观赏盛开的樱花。

附近的赏樱景点

赏花路上的观光景点

谷歌地图

标题图片：一般社团法人长瀞町观光协会提供

赏樱名胜百选一览（随时更新）