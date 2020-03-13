【赏樱名胜百选】神奈川 小田原城址公园
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小田原城是战国时代小田原北条氏居住的城堡。小田原城遗址公园里栽种有大约300多棵樱花树。以该公园为中心，小田原市在市内各地举办“小田原樱花节”。期间实施“穿和服逛街”、“幼儿古装游行队伍”等各种活动。
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神奈川县 小田原城址公园
- 樱花种类：染井吉野、枝垂樱、山樱等
- 数量：大约300棵
- 历年赏花佳期：3月下旬 - 4月上旬
- 开园时间：昼夜开放（天守阁9：00〜17：00樱花节期间可能会延长）
- 门票：免费（天守阁510日元、天守阁、SAMURAI馆、NINJA馆三处通票800日元）
- 地址：神奈川县小田原市城内
- 官网：牢不可破之城 小田原城
小田原最著名的特产是鱼糕蒲鉾。樱花盛开时节还举办“小田原蒲鉾樱花节”。有名人手工制蒲鉾表演，蒲鉾品味猜谜和蒲鉾垫板积木“蒲鉾垫板一夜城大赛”等，还出售只有在节日期间限售的商品，供人们赏樱时尽兴欢乐。
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标题图片：小田原城综合管理事务所提供