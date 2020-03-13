赏樱名胜百选

【赏樱名胜百选】神奈川 小田原城址公园

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小田原城是战国时代小田原北条氏居住的城堡。小田原城遗址公园里栽种有大约300多棵樱花树。以该公园为中心，小田原市在市内各地举办“小田原樱花节”。期间实施“穿和服逛街”、“幼儿古装游行队伍”等各种活动。

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