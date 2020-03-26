【赏樱名胜百选】新泻 大河津分水成排樱花

赏樱名胜百选

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为了纪念治理信浓川的大河津分水工程竣工，沿着10公里的堤防栽种了成排的染井吉野，十分壮观。每年4月第三个星期日举办“燕樱节 分水花魁道中”，吸引来众多的观光客人，热闹非凡。

新泻县 大河津分水成排樱花

樱花种类： 染井吉野

染井吉野 数量： 大约2600棵

大约2600棵 历年赏花佳期： 4上旬 - 中旬

4上旬 - 中旬 开园时间： 昼夜开放

昼夜开放 门票： 免费

免费 地址： 新泻县燕市五千石

新泻县燕市五千石 官网： 一般社团法人燕市观光协会

信浓川是日本最长的河流，给流域人们的生活带来巨大恩惠的同时，也多次泛滥，几度造成大规模的水灾。自1907年起驱使当时的技术，耗时大约20年展开了大河津分水工程，疏导上游洪水流入日本海以防止洪灾。分水路建成后，越后平原成为日本最大的米乡。成行的樱花树附近有信浓川大河津资料馆，里面展示着关于信浓川的历史和大河津分水工程相关资料。

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标题图片：一般社团法人燕市观光协会提供

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