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【赏樱名胜百选】石川 兼六园

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兼六园是日本三大名园之一，最早于十七世纪，作为加贺藩主的别墅内庭园修建。明治以后向市民开放，如今迎来世界各地的观光游客。园内种有40种大约400棵樱花树。
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石川县 兼六园

  • 樱花种类：染井吉野、江户彼岸、兼六园菊樱等
  • 数量：大约400棵
  • 历年赏花佳期：4月上旬 - 中旬
  • 开园时间：7:00～18:00（3月1日 - 10月15日，其他时间8:00～17:00）
  • 饮食：园内有茶店
  • 门票：320日元（赏樱期间免费开放）
  • 地址：石川县金泽市兼六町1番
  • 官网：金泽城和兼六园

兼六园在樱花盛开时节免费对外开放。夜间还点亮照明灯，开园时间也延长到21点30分。兼六园内不能像郊游那样坐在地上饮食，但有不少茶店可以品尝美味的茶和团子等。

兼六园里栽种着各种各样的樱花，即使染井吉野凋落了，还有其他品种绽放，特别是绝无仅有的“兼六园菊樱”非常有名。一朵花上有300多枚花瓣，如同菊花而得名。赏花佳期在4月下旬至5月下旬。

本景点更加详细内容如下

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标题图片：金泽市提供

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