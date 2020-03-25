【赏樱名胜百选】福井 足羽川樱花／足羽山公园

赏樱名胜百选

Guideto Japan

流过福井市中心的足羽川沿岸成行樱花与附近高台上的足羽神社为中心修建的足羽山公园，一并被收入赏樱名胜百选。特别是绵延大约2.2公里的河边樱花，其规模日本屈指可数。

福井县 足羽川樱花／足羽山公园

樱花种类： 染井吉野，山樱，枝垂樱

染井吉野，山樱，枝垂樱 数量： 足羽川樱花大约600棵，足羽山公园大约3500棵

足羽川樱花大约600棵，足羽山公园大约3500棵 历年赏花佳期： 4月上旬

4月上旬 开园时间： 昼夜开放

昼夜开放 门票： 免费

免费 地址： 足羽川樱花，九十九、足羽山公园（福井市山奥町58-97）

足羽川樱花，九十九、足羽山公园（福井市山奥町58-97） 官网： 福井市城市指南

福井市于第二次世界大战末期1945年遭受了空袭，1948年又遭受了大地震的破坏。足羽山公园的樱花开始是为了复兴，在福井复兴博览会时由市民捐款栽种的。1989年纪念市政100周年的时候又栽种了大约1400棵，形成了如今大约有3500棵的规模。

此外，足羽山还有茶屋和咖啡厅等，受到酒友们的欢迎，人们边赏樱边品味当地美酒。

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标题图片：公益社团法人福井县观光联盟提供

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