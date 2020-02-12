【赏樱名胜百选】爱媛 松山城（城山公园）

赏樱名胜百选

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松山城位于松山市中心，矗立在海拔132米的胜山上，是江户时代以前建造的“12座现存天守”之一。以染井吉野为中心栽种着花期先后不同的各种樱花，供人们长时间欣赏。

爱媛县 松山城（城山公园）

樱花种类： 染井吉野、椿寒樱、大岛樱等

染井吉野、椿寒樱、大岛樱等 数量： 大约200棵

大约200棵 历年赏花佳期： 3月下旬-4月上旬

3月下旬-4月上旬 开园时间： 天守9:00～17:00（空中缆车和吊车8：30～）

天守9:00～17:00（空中缆车和吊车8：30～） 门票： 松山城天守参观券520日元（空中缆车和吊车往返车票520日元）

松山城天守参观券520日元（空中缆车和吊车往返车票520日元） 地址： 爱媛县松山市丸之内1

爱媛县松山市丸之内1 官网： 松山城

松山城被列入《日本名城百选》和《美丽的日本历史风土百选》，是具有代表性的日本美丽城堡之一。可沿着登城道步行登上天守，也可以乘坐空中缆车和吊车，不分老幼皆可轻松享受美景。坐在空中缆车上俯瞰脚下的樱花，是只有在松山城才有的赏花方式。在天守1楼，还设有试穿盔甲体验处，充分享受武将的风采。

对此景点更加详细的介绍

谷歌题图

标题图片：松山城综合事务所提供

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